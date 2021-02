Kotka kilpailee Rotterdamin kanssa UPM:n miljardiluokan biojalostamosta – elinkeinoministeri Lintilä: "Jokainen kivi käännetään, että investointi onnistuttaisiin saamaan Suomeen"

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valtion on autettava kaikin mahdollisin keinoin metsäyhtiö UPM:n uuden biojalostamon sijoittumista Kotkaan.

UPM on kertonut, että suunnitteilla olevan uuden biojalostamon sijainnista kisaavat tällä hetkellä Kotka ja Hollannin Rotterdam.

– Jokainen kivi käännetään, että tämä investointi onnistuttaisiin saamaan Suomeen, Kotkassa maanantaina vieraillut Lintilä sanoo.

UPM:n biojalostamo on miljardiluokan hanke, jolle yhtiö toivoo tukea myös valtiolta ja EU:lta. Yhtiö on kertonut tarkastelevansa investointiratkaisussaan esimerkiksi raaka-aineen saatavuutta ja hintaa, työvoimakustannuksia, energian hintaa ja logistiikan kustannuksia.

Yhtiö painottaa myös työ- ja energiaverotuksen merkitystä.

Lintilän mukaan valtio aikoo käyttää kaikkia rahoituksellisia keinoja, joita kansallisen ja EU-lainsäädännön puitteissa on mahdollista.

– Ne voivat olla investointitukia, kehittämistukia ja ehkä energiatukia, mikäli tällaisia tarpeita on. Ehkä myös infraan liittyviä tukia.

Miljardien investoinnit halutaan Suomeen

UPM ei ole Mika Lintilän mukaan vielä esittänyt konkreettisia toiveita. Seuraavan kerran elinkeinoministeri käy keskustelua yhtiön kanssa perjantaina.

– Biolaitoksena tämä on UPM:lle varmasti tärkeä, koska uusiutuva puoli on se, joka tällä hetkellä kehittyy ja on ehkä tuottoisin.

Uuden biojalostamon rakentaminen työllistäisi UMP:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaskan mukaan rakennusaikana enimmillään useita tuhansia ihmisiä. Rakentaminen kestää liki kolme vuotta.

Itse laitos työllistäisi noin sata ihmistä.

Kotkan kaupunki on jo varannut UPM:lle laitosta varten Mussalon sataman alueelta noin 30 hehtaarin kokoisen alueen. Tontti sijaitsee Palaslahden teollisuusalueella, entisellä Pohjolan Voiman voimalaitoksen alueella.

UPM:n lisäksi myös polttoaineyhtiö Neste suunnittelee uuden biojalostamon rakentamista joko Porvooseen tai Rotterdamiin.

Lintilän mukaan molempia investointeja yritetään saada aktiivisesti Suomeen.

– Tämä olisi Suomelle äärettömän tärkeää. Kaksi miljardiluokan investointia. Tämän eteen tällä hetkellä töitä tehdään. Vaikka elämme surkeaa korona-aikaa, katse pitää olla jo horisontissa.

UPM on kertonut, että suunnitellun biojalostamon vuotuinen kapasiteetti olisi 500 000 tonnia korkealuokkaista uusiutuvaa polttoaineitta.

Uusista aloista uutta potkua

Lintilän mukaan uudet teollisuuden alat voivat muuttaa alueellista imagoa vanhasta ummehtuneesta teollisuudesta uuteen - uusiutuvaan teollisuuteen.

Kymenlaaksossa on suljettu vuosien mittaan useita paperitehtaita. Se on Lintilän mukaan luonut alueelle auringonlaskunleiman, joka on monella alueella Suomessa.

– Toivon mukaan näillä investoinneilla ja muutenkin toiminnalla, jota täällä tällä hetkellä tapahtuu, entistä vahvemmalla ja yhteinäisemmällä Kymenlaaksolla on auringonnousun alueen leima täysin omissa käsissä.

Lue lisää: UPM aloittaa uuden biopolttoaineita valmistavan jalostamon perussuunnittelun – vaihtoehtoina Kotka ja Rotterdam

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23 saakka.