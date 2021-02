Mökkibileet veivät lähes 50 ihmistä karanteeniin Lappeenrannassa – nyt näyttää siltä, että juhlista selvittiin ilman uusia koronatartuntoja

Juhlijat ilmoittautuivat Eksotelle nopeasti sen jälkeen, kun tieto altistumisista tuli julkisuuteen. Kuva on kuvituskuva.

Juhlijat ilmoittautuivat Eksotelle nopeasti sen jälkeen, kun tieto altistumisista tuli julkisuuteen. Kuva on kuvituskuva. Silja Viitala / Yle

Mökkibileet eivät ole tiettävästi johtaneet koronavirustartuntoihin Lappeenrannassa.

Hieman alle 50 henkilöä asetettiin karanteeniin tammikuun loppupuolella, sillä he olivat osallistuneet Lappeenrannan Rauhassa järjestettyihin mökkibileisiin yhtä aikaa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa.

Altistumisista on nyt kulunut runsaat kaksi viikkoa, eikä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten tietoon ole tullut juhliin liittyviä koronavirustartuntoja.

– Sikäli tässä on selvitty säikähdyksellä. Toivotaan, että jos sieltä on oireisia henkilöitä tullut, he ovat myös hakeutuneet näytteisiin, mutta ainakaan meidän tietoomme ei ole tullut uusia oireisia tai positiivisia näytteitä, ylilääkäri Sami Raasakka Eksotesta kertoo.

Koronatartunnan saanut henkilö oli saanut koronatartunnan ennen mökkibileitä ja alkanut oireilla juhlien jälkeen.

Lue myös: Ainakin 46 nuorta aikuista altistui koronalle mökkibileissä Lappeenrannassa – juhlijat mahdollisesti liikkuneet mökistä toiseen