Eva-Maria Strömsholm järkyttyi 27-vuotiaana, kun kuuli sairastavansa täysin oireetonta syöpää – Koronavuosi karkotti nuoret naiset seulonnoista, vaikka ilmaantuvuus on kasvanut

Korona on vähentänyt selvästi naisten osallistumista kohdunkaulan syövän seulontoihin. Viime vuonna seulontoihin osallistui vain noin puolet kutsutuista naisista, kun normaalisti osuus on yli 60 prosenttia.

Vaasalainen Eva-Maria Strömsholm sairastui reilu kymmenen vuotta sitten gynegologiseen syöpään ollessaan vain 27-vuotias. Aiemmin hän oli hyväkuntoinen kestävyysjuoksija, joka juoksi puolimaratoneja.

– Treenasin ja kilpailin jatkuvasti, enkä huomannut yhtään mitään oireita. Syöpä todettiin vahingossa terveystarkastuksen yhteydessä, Strömsholm kertoo.

Tieto syövästä oli pysäyttävä. Strömsholm leikattiin monta kertaa ja esimerkiksi vuonna 2010 hän sai sytostaattihoitoja kolmessa kuukaudessa 20 kertaa. Munasarjasyöpä muutti elämän.

– Sytostaattien jälkeen en ole pystynyt palaamaan takaisin urheilun pariin. Mutta olen ulkoilmaihminen ja käyn kävelyllä päivittäin, sairaanhoitajana työskentelevä Strömsholm kertoo.

1963 aloitettujen seulontojen avulla on syövän ilmaantuvuutta onnistuttu vähentämään jopa 80 prosentilla. Niko Mannonen / Yle

1500 gynekologista syöpätapausta vuodessa

Suomessa todetaan naisilla vuosittain noin 13 000 uutta syöpätapausta, joista gynekologisia syöpiä on noin 1 500.

Vaikka tapauksia riittää, puuttui Strömsholmin mukaan gynekologisen syövän sairastaneilta vertaistuki.

– Syöpäpotilaille on tärkeää, että he saavat keskustella sellaisen ihmisen kanssa, joka on käynyt läpi suurinpiirtein samankaltaisen hoidon tai leikkauksen, Strömsholm kertoo.

Strömsholm perusti vajaa vuosi sitten yhdessä Marjo Sorsan ja Ulla Puistolan kanssa Suomen gynegologisten syöpäpotilaiden yhdistyksen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista ja kuntoutumisen kehittämistä sekä välittää luotettavaa tietoa gynekologisista syövistä.

– Annamme gynekologisille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja vertaistukea. Julkaisemme myös tiedotus- ja esitemateriaalia, Strömsholm kertoo.

Seulonnat vähentäneet kohdunkaulasyöpää, mutta tapaukset kasvussa

Tunnetuin gynekologinen syöpä, vaikkakaan ei yleisin, on kohdunkaulasyöpä. Suomessa vuosittain 170 naista sairastuu kohdunkaulasyöpään.

Vuonna 1963 aloitettujen seulontojen avulla syövän ilmaantuvuutta on onnistuttu vähentämään jopa 80 prosentilla. Seulontojen avulla pyritään havaitsemaan jo syöpä jo esiastevaiheessa.

Seulontoihin kutsutaan 30-50 -vuotiaat naiset viiden vuoden välein, osassa kuntia myös 25- ja/tai 65-vuotiaat.

Vuonna 2018 seulontaohjelman kautta lähetettiin 272 000 kutsua. Osallistumisaktiivisuus oli 70 prosenttia. Osallistuneista 95 prosenttia sai normaalin seulontatuloksen, 4 prosenttia suosituksen riskiryhmäseulontaan ja 1,3 prosenttia jatkotutkimuksiin.

– Suurin osa kohdunkaulasyövistä havaitaan vasta seulontaiän jälkeen tai seulontaohjelmaan osallistumattomilta, kertoo tilastotieteilijä Milla Lehtinen Suomen Syöpärekisteristä.

Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus on jälleen kasvanut erityisesti 30–44 -vuotiailla naisilla. Seulonnassa havaittujen esiasteiden ja syöpien määrä on myös kasvanut.

– Erityisesti nuorilla osallistuminen on heikompaa kuin vanhemmilla, ehkä kiireisen elämäntilanteen vuoksi. Olisi erittäin tärkeää, että seulonnoissa käytäisiin, jotta esiasteet havaittaisiin mahdollisimman aikaisin ja pystyttäisiin estämään syövän muodostuminen, Lehtinen kertoo.

Tulevina vuosina tautiriskin odotetaan kuitenkin pienentyvän, kun vuonna 2013 alkaneen HPV-infektioita ehkäisevän rokoteohjelman kohdeikäryhmät tulevat seulonnan piiriin.

Koronavirus verotti seulontoja

Syöpäseulontoihin ei osallistuttu viime vuonna yhtä aktiivisesti kuin aiemmin, koronaviruksen vuoksi.

Osallistuminen oli vähäisempää erityisesti keväällä. Viime vuonna seulontoihin osallistui vain noin puolet kutsutuista naisista, kun normaalisti osuus on yli 60 prosenttia.

Myös osa kunnista peruutti keväällä seulontakutsuja.

Loppuvuodesta tilannetta onnistuttiin kirimään monessa kunnassa uusintakutsujen avulla.

Sairaanhoitajana työskentelevä Strömsholm toivoo, että naiset kävisivät seulonnoissa.

– Olen kuullut, että jotkut pelkäävät koronatartuntaa, mutta nykypäivänä jos pesee kädet, pitää etäisyyttä ja maskin päällä, niin uskaltaa näihin myös mennä.

Artikkelissa hyödynnetty kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuosikatsausta vuodelta 2020. (siirryt toiseen palveluun)

