Katso suorana kello 15.30: Näihin viiteen kysymykseen odotetaan vastauksia – Yle seuraa hetki hetkeltä Pirkanmaan koronainfoa

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina uusimmat tiedot koronatilanteesta. Asiantuntijoina ovat TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand sekä infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat infoa. Ainakin näihin viiteen kysymykseen odotetaan vastauksia.

1. Onko rantautunut uusia virusmuunnoksia?

Ärhäkät virusmuunnokset ovat aiheuttaneet tautiryppäitä ja huolta Suomessa.

THL on mallintanut laskelmien pohjalta virusmuunnosten mahdollisia leviämisiä. Kaikissa vaihtoehdoissa arvio on, että uutta virusmuunnosta esiintyy yhtä paljon kuin vanhaa viruskantaa noin kolmen kuukauden kuluttua.

Virusmuunnoksia on toistaiseksi todettu Pirkanmaalla viidessä tapauksessa. Onko niitä tullut lisää?

2. Onko TAYSin tartuntaketju saatu kuriin?

TAYSin syöpäosastolla ja Hatanpään sairaalan neurologisella osastolla on ollut yhteensä 29 tartuntaa.

Muistissa on vielä, miten Tampereen kaupungin Rauhaniemen sairaalassa 13 vanhusta kuoli koronaviruksen seurauksena.

Onko TAYSin tartuntaketju saatu seulonnoilla kuriin?

3. Saadaanko rokotteita lisää ja milloin?

Pirkanmaalla on ollut vaikeuksia saada koronarokotteita. Tästä syystä ikäkohtaiset rokotukset ovat takkuilleet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suositteli viime viikolla rokotusvälin pidentämistä 12 viikkoon. Tästä syystä tehosterokotteen antamista myöhennetään.

Mikä on tilanne rokotuksissa?

4. Onko baareista tai Ruotsista tullut lisää tartuntoja?

Baaritartunnat ovat edustaneet suurta osuutta Pirkanmaan uusista tartunnoista. Sairaanhoitopiiri sai niitä kuriin tiedottamalla mahdollisista altistuneista Twitterissä. Onko hyvä kehitys jatkunut?

Myös Pirkanmaalla on todettu tartunta tai tartuntoja, jotka liittyvät Ruotsin Skellefteån akkutehdastyömaan koronaryppääseen. Myös tästä odotetaan lisätietoa.

5. Tuleeko suosituksiin muutoksia?

Pirkanmaa on ollut pitkään kiihtymisvaiheessa koronan osalta. Alueella on tiukat suositukset käytössä, ainoastaan nuoria koskevia rajoituksia on avattu.

Harrastaminen on sallittu kymmenen hengen ryhmissä myös sisätiloissa, koska Pirkanmaalla on tullut hyvin vähän tartuntoja harrastuksista tai koulusta. Yläkoulut ja toinen aste ovat pääsääntöisesti pystyneet antamaan lähiopetusta.

Onko tämä tilanne jatkunut vai onko tulossa uusia suosituksia?

