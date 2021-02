Helsinkiläinen Menevä Oy sai Lapin Kelakyydit toimimaan, alun epäilyistä huolimatta

Asiakkaat ja sopimusautoilijat ovat kohtuullisen tyytyväisiä. Menevän taksiappi on kuitenkin vielä asiakkaalle outo.

Helsinkiläinen Menevä taksiyhtiö on hoitanut Lapin Kela-kyytejä nyt puolisentoista kuukautta. Alku on sujunut vaivattomammin kuin alun perin osattiin odottaa. Asiakkaat on kuljetettu suunnitellusti koko alueella, joitakin viivästyksiä ja muita pieniä virheitä lukuunottamatta. Pelot siitä, että kyydit takertelevat tai niitä ei saa kohtuullisessa ajassa ovat hälvenneet. Koronapandemian aikana kaikki Kela-kyydit ajetaan yksittäisinä kuljetuksina, mutta vasta koronan jälkeinen aika kertoo koko totuuden toimivuudesta, kun kyytejä taas aletaan yhdistellä.

– Täytyy sanoa, että alku on mennyt hyvin. Heti ensimmäisestä päivästä saakka olemme saaneet matkat sujumaan kohtuullisesti. Se ollaan tietysti opittu, että eri Lapin kunnissa on erilaisia tarpeista ja erilaisia odotuksia, niin asiakkailla kuin autoilijoillakin, kertoo Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.

Pikkuhiljaa paremmaksi

Yksittäisiä reklamaatioita on yhtiölle tullut inva-autoista ja niiden kuljettajista varsinkin Rovaniemen alueella, mutta niihin liittyvät ongelmat on yhtiön mukaan hoidettu.

– Meille tulee ylipäätään reklamaatioita vain noin kolmessa tapauksessa tuhatta ajettua matkaa kohden. Kun niistä mediassa sitten keskustellaan, niin ne tiedot leviää laajemmallekin, vaikka kyseessä olisi yksittäistapauskin. Mutta on selvää, että näin alussa on kyse harjaantumattomuudesta ja aina ei ole kyse edes yksittäisestä ongelmasta, Halminen sanoo.

Halmisen mielestä alussa on jonkin aikaa aina pientä opettelua ja totuttelua, mutta yleensä virheet ja ongelmat ratkeavat soittamalla Menevälle.

– Uskon, että kokonaisuus tässä kuitenkin vielä paranee ja sopimusautoilijat ovat olleet tyytyväisiä ja asiakkaat on saatu kuljetettua perille, niin että hekin ovat tyytyväisiä, kertoo Halminen.

– Tietysti aina virheitä tapahtuu, mutta ne ovat onneksi kuitenkin yksittäisiä ja ne selviää yleensä soittamalla, että onko tässä nyt jokin ongelma, siitä ne sitten ratkeavat, lupaa Halminen.

Meno-paluukydit toimivat

Menevä Oy:n aloittaessa Kela-kyytien operoimisen Lapissa, pelättiin autoilijoiden tulojen putoavan myös niillä autoilijoilla, jotka pääsivät mukaan Menevän sopimusautoilijoiksi. Menevän hinnat olivat huomattavasti alemmat kuin aikaisemmalla toimijalla ja Menevän välityspalkkiota, 15 prosenttia kyydistä, kauhisteltiin. Nyt autoilijat ovat jokseenkin tyytyväisiä. Menevän lupaukset niin sanottujen tyhjien kilometrien välttämisestä ovat toteutuneet kohtuullisesti ja taksimiehellekin jää katetta kyydeistä.

Vesa Toppari / Yle

–Kyllä täytyy sanoa, että hyvin meillä on mennyt. Tottakai pieniä alkuvaikeuksia on ollut, mutta nekin ovat usein liittyneet uuteen järjestelmään, jossa asiakkaalle annetaan aikaikkuna milloin kyyti saapuu ja auton tuloa voi seurata älypuhelimesta. Joskus asiakas ei ole hoksannut, että auto on odottanut pihalla jo kymmenisen minuuttia, Ivalon Taksipalvelu Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kallioinen kertoo.

– Taksiyrittäjälle tärkeät meno-paluu kyydit ovat toteutuneet erittäin hyvin. Meillä on nyt hyvin vähän sellaisia kyytejä , joissa toinen siivu matkasta ajetaan tyhjänä, Kallioinen kertoo.

Vesa Toppari / Yle

Toimii myös saameksi

Kelakyytipalveluita on Saamen kielilain nojalla annettava saamelaisväestölle heidän omalla kielellään saamelaisalueella. Autoilija Jouni- Ilmari Jomppasen mielestä tämä vaade on toteutunut hyvin myös uuden toimijan kanssa, ainakin Inarin alueella.

– Kyydit ovat sujuneet hyvin ja tämä uusi palvelu on ainakin minun mielestäni toimiva ja erityisesti joustava, entiseen verrattuna. Asiakkaatkaan eivät ole valittaneet, Jomppanen kertoo.