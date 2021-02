Marokossa yli 20 työläistä kuoli tulvaveden täytettyä kellaritehtaan

Tangerissa, Marokossa ainakin 24 ihmistä on kuollut, kun rankkasateiden nostamat tulvavedet täyttivät kellarissa sijainneen tekstiilitehtaan.

Kaikki surmansa saaneet eivät ole ehkä hukkuneet. Osa on saattanut kuolla myös sähköiskuun, kun tulvavedet ovat huuhtoutuneet virtalähteisiin.

Viranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä on saatu pelastettua ja heidät on viety sairaalaan. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon ihmisiä kellaritiloissa on ollut.

Yksityistalon kellarissa ollut tekstiilitehdas oli laiton. Viranomaiset tutkivat tulvaonnettomuuteen johtaneita syitä.

Marokossa on pitkän kuivan kauden jälkeen satanut viime viikkoina rankasti. Markkolaiskaupunkien viemäröinti on heikko, eikä se vedä rankkasaiteiden juoksuttamia vesimasssoja.

Laittomat tehtaat ja hikipajat ovat Marokossa yleisiä. Niiden työolosuhteet ovat usein ala-arvoiset ja hengenvaaralliset.

Maataloustuotanto on merkittävin elinkeino, mutta maatalouden ulkopuolisesta yritystoiminnasta jopa viidennes on kellaritehtaiden kaltaista laitonta yritystoimintaa.

