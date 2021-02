Sairaanhoitopiiri kokeili soittaa rajanylittäjien perään – osa meni koronatestiin, tartuntoja ei tullut ilmi

Eksote on keskustellut runsaan viidenkymmenen rajanylittäjän kanssa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kokeilu Venäjältä tulevien rajanylittäjien kontaktoimiseksi ei ole tuonut esiin uusia koronavirustartuntoja. Näin kertoo Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka.

Eksote aloitti kolme viikkoa sitten kokeilun, jossa rajaviranomaiset pyysivät säännöllisesti itärajan yli kulkevilta matkailijoilta yhteystietoja rajanylityspaikalla ja Eksote otti heihin yhteyttä.

Nuijamaan rajanylityspaikalla avattiin pilotin aikana myös koronanäytteenotto, joten yhteystietoja pyydettiin Raasakan mukaan käytännössä silloin, jos matkailija ylitti rajan näytteenoton ollessa suljettuna.

Imatran rajanylityspaikka puolestaan suljettiin henkilöliikenteeltä pilotin aikana.

Reilu 50 henkilöä tavoitettiin

Kolmen viikon aikana Eksotelle kertyi vähän yli sadan rajanylittäjän yhteystiedot. Heistä runsas puolet asui Eksoten alueella ja tavoitettiin keskustelua varten.

– Heistä noin kolme neljäsosaa on ollut keskustelun jälkeen halukkaita koronatestaukseen, ja heiltä on otettu koronatestit Eksoten toimipisteessä, Raasakka kertoo.

Kaikki tulokset ovat olleet tähän mennessä negatiivisia, eli pilotissa ei ole tullut esiin koronavirustartuntoja. Raasakan käsityksen mukaan rajanylittäjät ovat myös olleet tietoisia esimerkiksi omaehtoisesta karanteenista, jota suositellaan matkan jälkeen.

– Sinänsä tuntuu, että useimmille se on ollut aika hyvin selvillä. Nyt jonkin aikaa käytössä ollut kahden näytteenoton strategia, jossa rajanäytteenotolla ja 72 tunnin näytteellä pystyy karanteeniaikaa lyhentämään, ei ehkä ole ollut niin selkeä. Mutta sinänsä omaehtoisen karanteenin ajatus ja sen toteuttaminenkin tuntuu olevan hyvin tiedossa ja mielessä, Raasakka sanoo.

Jatkosta keskustellaan

Raasakan mukaan yhteydenottokokeilun jatkosta tullaan keskustelemaan yhdessä rajaviranomaisten kanssa. Hänen oma tuntumansa on, ettei kokeilua ole välttämättä tarpeen tässä muodossa jatkaa.

– Tämänhetkinen ajatus itselläni on, että rajanäytteenotto näyttää toimivan tehokkaasti. Se on auki kello 7–22, eikä kovinkaan moni ole meillä siitä kieltäytynyt. Tuntuu ehkä turhalta ottaa toista päällekkäistä järjestelmää lisäksi, koska aukioloaikojen ulkopuolella rajanylittäjäjoukko on varsin pieni eikä sieltä monia yhteydenottotarpeita synny, Raasakka pohtii.

Eksote on myös ehdottanut, että Nuijamaan rajanylityspaikka suljettaisiin henkilöliikenteeltä yöksi.

– Se helpottaisi meidän kannaltamme asiaa, kun henkilöliikenteen rajanylittäjät ohjautuisivat automaattisesti terveysneuvontaan ja sitä kautta toivottavasti suuri osa myös testaukseen, Raasakka sanoo.

Eksoten rajansulkutoiveesta kertoneen Etelä-Saimaan (siirryt toiseen palveluun) mukaan testaajien yövuoro olisi hankala järjestää. Jos henkilöliikennettä päädyttäisiin rajoittamaan, päätöksen asiasta valmistelisivat sisäministeriö, rajavartiolaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote on puolestaan ehdottanut Kymenlaakson puolella sijaitsevan Vaalimaan rajanylityspaikan sulkemista yöksi.

