Kolin huussit täyttyivät kävijäryntäyksen seurauksena – kansallispuisto joutui luopumaan kompostikäymälöistä

Osa Kolin käymälöistä on talvella suljettu.

Osa Kolin käymälöistä on talvella suljettu. Heikki Haapalainen / Yle

Kun iso hätä yllättää, pitäisi löytää vessa. Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa matkailijoiden hätä on yllättänyt Metsähallituksen, eikä alueen käymälöiden kantokyky ole kestänyt viimevuotista kävijäennätystä. Huussit meinasivat tulvia yli.

Metsähallitus vastasi ripeästi matkailijoiden hätään ja rakensi maastoon ja parkkipaikoille uusia käymälöitä. Apuna oli eduskunnan myöntämä lisärahoitus, jolla korjattiin myös muita kansallispuiston rakenteita.

Likolahden käymälä on yksi imutyhjennettäväksi muutetuista huusseista. Heikki Haapalainen / Yle

Suurin osa uusista huusseista otetaan tosin käyttöön vasta ensi kesänä. Käymäläjätteen maatuminen ei pysynyt matkailijaryntäyksen perässä, joten kompostikäymälöitä on muutettu umpisäiliöllä varustetuiksi ja ne käydään tyhjentämässä niiden täyttyessä.

Luontokeskus Ukon asiakasneuvoja Sari Perälä tietää mikä on matkailijoiden akuutti hätä, sillä usein jo ennen kuin kysytään reittiä Ukko-Kolille, haetaan “hotelli helpotusta”.

– Hyvin usein tulevat kysymään ensimmäiseksi missä on vessa.

"Kukaan ei halua, että Kolista tulee suuri ulkovessa"

Kolin huipulla wc-tiloja on paitsi luontokeskuksessa, myös hotellissa. Tapahtumien, kuten Vaarojen Maratonin aikana huipulle on tuotu lisäksi siirrettäviä käymälöitä. Myös alemmaksi rinneravintolan yhteyteen on tuotu irtohuussi painetta helpottamaan. Mikään kaunis tai kestävä ratkaisu bajamaja ei kansallismaisemassa ole.

Rakennusmestari Pasi Ikonen Metsähallitukselta kertoo, että yhdeksän käymälää kävi läpi muutoksen imutyhjennettäväksi. Samalla huussi on saatettu siirtää tuvan vierestä helpommin huollettavaan paikkaan, että tyhjennys voidaan hoitaa traktorilla. Esimerkiksi suositulla vuokratuvalla Mäkrän majalla huussireissu on nyt entistä pidempi.

Kun maastot ovat vaikeakulkuisia, huussien huoltaminen pysyy edelleen hankalana. Pasi Ikonen tietää, millaista on suunnitella huoltoreittiä vaarojen ja notkojen saarelmiin.

– Käymälöitä pitää olla tarpeeksi, sillä kukaan ei halua, että Kolin luonnosta tulee suuri ulkovessa.

Kolin maisemat vetivät viime vuonna ennätysmäärän matkailijoita. Heikki Haapalainen / Yle

Kompostikäymälät eivät kerta kaikkiaan vedä tarpeeksi Kolin kävijämäärään nähden.

Talvella pakkanen aiheuttaa omat ongelmansa, jos kompostikasa pääsee jäätymään. Umpisäiliöllä varustettuja huusseja ei oteta lainkaan talvikäyttöön, jos niissä on jäätymisvaara. Esimerkiksi rinneparkin uusi huussi otetaan käyttöön vasta tulevana keväänä lumien sulettua.

Lue myös:

Kolilla tehtiin uusi kävijäennätys

Voit keskustella aiheesta 10. helmikuuta klo 23.00 saakka.