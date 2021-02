Video näyttää: lumikenkäilijät kokoontuivat golfkentälle toteuttamaan yhden miehen suunnitelman – lopputuloksena syntyi taidetta, joka säilyy vain hetken

Valtavan lumipiirroksen takana on ryhmä lumikenkäilyn harrastajia.

Espoossa Löfkulla Golfin viheriö on lumen peitossa. Lumikerros ei kuitenkaan ole tasainen – sen pinta näyttää röpelöiseltä, kuin joku olisi tallonut sitä pitkin ristiin rastiin.

Ja niin onkin, eikä tallojia ole ollut vain yksi. Jälkiä ovat jättäneet yhteensä 12 henkilöä.

Mutta miksi?

Taika tapahtuu, kun noustaan yläilmoihin. Silloin lumessa kulkevat urat alkavat muodostaa yhteneväisiä, pyöreitä muotoja.

On kuin golfkentän pinnalle olisi laskeutunut valtava lumihiutale.

Lumipiirros vaati tarkkaa suunnittelua. Pekka Lintusaari

Lumesta taidetta

Kaikki alkoi kaksi viikkoa sitten, kun Janne Pyykkö sai idean.

Hän tahtoi kokeilla, voisiko haastaa itsensä ja muut toteuttamaan valtavan lumipiirroksen.

Pyykkö liittyi Lumikenkäily-nimiseen ryhmään Facebookissa ja tiedusteli siellä, löytyisikö tempaukseen kiinnostuneita osallistujia. Ennenkin lumipiirroksia tehnyt Pyykkö oli laatinut teokselle suunnitelman valmiiksi.

Ihmiset innostuivat, ja niinpä tapaaminen kahdeksan ihmisen kanssa sovittiin viime viikon lauantaille.

– Kokeilun sosiaalinen puoli kiinnosti. Osaisinko laatia tarpeeksi hyvät ohjeet ja neuvoa muita? pohti Pyykkö.

Lumikenkien jäljet luovat kuvioon varjostuksia. Pekka Lintusaari

Hän oli piirtänyt maastoon valmiiksi peruslijat ja jakanut alueen kuuteen sektoriin. Osallistujat, joista valtaosa oli toisilleen ventovieraita, jaettiin pareihin.

Kuvioita lähdettiin tekemään siten, että toinen pareista seisoi paikallaan ja toinen kiersi häntä narun päässä ympäri.

Puheensorina alkoi. Missä parin pitäisi olla, mihin suuntaan tämän pitäisi kävellä? Ongelmanratkaisukykyä vaadittiin, mutta yhdessä tekeminen lähensi.

– Paikalla vallitsi todella hyvä yhteishenki, kertoo Pyykkö.

Lumeen tehtyä taidetta voi ihailla yläilmoista. Pekka Lintusaari

Vain valokuva jää

Sunnuntaina kuvioiden tekoa jatkettiin viiden hengen voimin.

Lumikenkien jäljet loivat askel askeleelta linjoja vielä kolmen tunnin ajan, mikä oli suunnilleen yhtä kauan kuin edellisenä päivänä.

Sitten teos lumen pinnassa oli valmis. Janne Pyykkö kuvailee sitä ympäristötaiteeksi.

– Ajatus on että ympäristöä ei tuhota, vaan tehdään jotain, joka katoaa itsestään. Vain valokuva jää muistoksi.

Lumitaidetta on tehty jo vuosia. Sen pioneereihin kuuluu brittiläinen Simon Beck, joka on luonut muun muassa Ranskan Alpeille Game of Thrones -teemaisen teoksen.

Golfkentän tasainen pinta luo hyvän pohjan lumipiirrokselle. Pekka Lintusaari

Janne Pyykkö tietää, että lunta saattaa sadella jo lähipäivinä. Taiteen häviäminen on kuitenkin osa prosessia.

– Sekin on kiva tarina, että laiva upposi – etenkin, kun tämä laiva ei maksanut mitään. Se oli keino tutustua ihmisiin, tehdä jotain mielekästä ja oppia uutta, Pyykkö sanoo.

Tempauksia on luvassa lisää, Pyykkö lupailee. Lumipiirroksista innostuneita kuulemma löytyy.

– Tässä on hyvä flow päällä. Se on mahtavaa.

