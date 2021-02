Yhdysvallat on huolissaan Myanmarin kansan kokoontumisoikeuksien rajoittamisesta – armeijan johtaja lupaa sotilasvallan sujuvan tällä kertaa toisin

Yhdysvaltojen ulkoministeriö sanoi maanantaina, että Yhdysvallat tukee Myanmarin kansan oikeutta kokoontua rauhanomaisesti. Myanmarissa järjestettiin maanantaina laajoja mielenosoituksia armeijan helmikuun 1. päivänä tekemää vallankaappausta vastaan jo kolmatta päivää peräkkäin.

Yhdysvallat pyysi maanantaina lupaa tavata Myanmarin pidätetyn johtajan Aung San Suu Kyin, mutta ilman tulosta, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price.

Myanmarin viranomaiset ovat maanantain aikana yrittäneet vaikeuttaa sotilasvallankaappausta vastustavia mielenosoituksia julistamalla alueellisia ulkonaliikkumiskieltoja sekä kokoontumisrajoituksia.

Esimerkiksi maan toiseksi suurimman kaupungin Mandalayn lähistöllä seitsemän kylää asetti voimaan ulkonaliikkumiskiellon, joka on voimassa iltakahdeksasta aamuneljään. Kokoontumisrajoituksilla vuorostaan kielletään yli viiden ihmisen kokoontumiset.

– Olemme tietenkin hyvin huolestuneita armeijan hiljattain tekemästä päätöksestä rajoittaa julkisia kokoontumisia, Price sanoo.

Myös maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa on julistettu alueellisia ulkonaliikkumiskieltoja. Jopa sadattuhannet ihmiset osoittivat mieltään maanantaina Yangonissa.

Mandalayssa vuorostaan kaduille kerääntyi tuhansia ihmisiä osoittamaan mieltään.

Maan pääkaupungissa Naypyidawissa poliisi käytti vesitykkejä saadakseen mielenosoittajat hajaantumaan kaduilta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut puhelimessa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa Myanmarin tilanteesta. Yhdysvallat ja Intia sopivat tekevänsä yhteistyötä demokraattisten instituutioiden puolustamiseksi, Valkoisesta talosta kerrotaan.

Yhdysvallat on yrittänyt saada myös Kiinaa tuomitsemaan vallankaappausta. Kiina on aikaisemmin tehnyt yhteistyötä Myanmarin armeijan kanssa. Valkoisen talon tiedottaja sanoi maanantaina, että Yhdysvallat on huolissaan siitä, että Kiina ei ole ottanut osaa Myanmaria koskevaan kansainväliseen keskusteluun.

Armeija lupaa sotilasvallan sujuvan tällä kertaa toisin

Myanmarin asevoimien päällikkö kenraali Min Aung Hlaing lupasi maanantaina pitämässään tv-puheessa, että sotilasvalta sujuu tällä kertaa toisin. Edellisen kerran maan armeija luopui vallasta vuonna 2011.

Kenraali perusteli vallankaappausta sillä, että marraskuisissa parlamenttivaaleissa oli tapahtunut vaalivilppiä, joita vaaliviranomaiset ja poliittinen johto eivät tutkineet riittävästi. Armeija oli syyttänyt vaaleja vilpillisiksi aikaisemminkin.

Kenraali vakuutti asevoimien luopuvan vallasta, kunhan uudet vaalit on pidetty.

– Ylläpitääkseen ja suojellakseen demokraattista järjestelmää asevoimat on julistanut poikkeustilan vuoden 2008 perustuslain mukaisesti, hän sanoi.

Lähteet: Reuters, AFP, STT