Aerosolitutkija tukee rajun epidemian kokeneita hoitajia: Kirurgin maski ja visiiri eivät suojaa riittävästi koronan jyllätessä

Visiiriä ja kirurgista maskia käytetään yhdessä muun muassa koronatestauksessa. Kuva on Helsingin Messukeskuksen drive-in-testauspisteeltä lokakuussa 2020. Silja Viitala / Yle

Tampereen kaupungin Rauhaniemen sairaalassa jylläsi joulu-tammikuussa tiettävästi Suomen laajin hoitolaitoksen koronaepidemia. Enemmistö sekä potilaista että työntekijöistä sai tartunnan.

Taudin hallitsemattomuus herätti hoitajissa epätoivoakin.

– Kun tuntui, että tehdään mitä tahansa ohjeet sanoo, niin se ei siltikään taitu, sairaalassa työskentelevä Anni (nimi muutettu) kertoo Ylen A-studiolle.

Tammikuun puolivälissä Rauhaniemen epidemia oli ohi.

Tartuntoja todettiin kaikkiaan 113, potilailla 61 ja henkilökunnalla 52. Sairaalan ikääntyneistä ja monisairaista potilaista 13 kuoli.

Rauhaniemen sairaalan hoitajat olisivat halunneet suojautua viranomaisten ohjeita tiukemmin, kun koronaepidemia iski sairaalaan. Ilkka Klemola / Yle

Hoitajat törmäsivät viranomaisten suojainohjeisiin

Nyt sairaalan kaksi lähihoitajaa kertovat, että hoitohenkilökunta olisi halunnut suojautua viranomaisen ohjeita tiukemmin suojellakseen hoidettaviaan, itseään ja läheisiään.

Hoitajat puhuvat nimettöminä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

–Oli todella suuri huoli vanhoista ihmisistä, joilla on paljon perussairauksia, että miten me saadaan pidettyä nämä ihmiset turvassa, Rauhaniemen lähihoitaja Anni kertoo.

Hoitajat olisivat halunneet käyttää erityisesti suojaavampia FFP2/3 -hengityssuojaimia kirurgisten maskien sijasta. Sairaala kuitenkin pitäytyi THL:n ohjeissa.

–Se ei ole mielipidekysymys, vaan perustuu tutkittuun tietoon ja siihen käsitykseen, mikä on kulloinkin paras mahdollinen tieto, Tampereen kaupungin vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelä sanoo A-studiolle.

Hoitajien näkemys saa tukea Aalto-yliopiston aerosolitutkijalta, apulaisprofessori Ville Vuoriselta. Kirurgiset maskit ja visiirit eivät pysäytä pieniä aerosoleja, joissa voi olla tartuttamiskykyistä virusta, hän sanoo.

Tampereen kaupungin Rauhaniemen sairaalassa on vajaat sata potilaspaikkaa. Siellä hoidettavat potilaat ovat yleensä iäkkäitä ja monisairaita. Antti Eintola / Yle

Sairaalaan asennettiin ilmanputsaajia

Mitään selvää yksittäistä syytä Rauhaniemen tartuntojen laajalle leviämiselle ei ole osoitettu.

–Jostakinhan se johtuu, että se levisi noin sekä hoitajilla että potilailla, Anni sanoo.

Rauhaniemen epidemiaa ei pysäyttänyt koronapotilaiden siirtäminen eristysosastolle tai potilaiden ja henkilökunnan jatkuva testaaminen. Tauti levisi sairaalan kaikille kolmelle osastolle.

Työntekijät ovat epäilleet muun muassa vanhan sairaalan heikkoa ilmastointia ja eristyshoitoon huonosti sopivia tiloja.

Epidemian kestäessä ilmastointia tutkittiinkin, ja huoneisiin asennettiin ilmanputsaajia.

Osa Rauhaniemen hoitajista alkoi suojautua omin päin ohjeita tiukemmin. Ilkka Klemola / Yle

Vastaus hoitajille: “THL:n ohjeet riittävät”

Tartuntariski vaani sairaalan hoitajia kaikkialla, koska suuri osa tartunnan saaneista oli aluksi oireettomia.

Epidemian alussa kaikkien osastojen hoitajilla oli samat pukuhuoneet ja leimauspisteet.

–Parantamisen varaa olisi ollut, Saara (nimi muutettu) toteaa.

Syyllisyyttäkin kokeneet hoitajat pyrkivät tekemään kaikkensa tartuntojen hillitsemiseksi.

He myös keskustelivat työpaikalla tiukemmasta suojavarusteiden käytöstä.

–Meille vastattiin, että THL:n ohjeet riittävät, Saara kertoo.

Kirurginen maski on hoitajienkin tavanomainen tapa suojautua. Ilkka Klemola / Yle

Hoitaja: “Kirurginen maski ei suojaa käyttäjäänsä”

Hoitajien mielestä paremmin suojaavat FFP-suojaimet ja pitkähihaiset essut olisi pitänyt ottaa sairaalassa jatkuvaan käyttöön, kun epidemia joulukuun alussa iski.

Kasvoja suojattiin Rauhaniemessä viranomaisten ohjeiden mukaan kirurgisella maskilla ja visiirillä.

–Kirurginen maskihan ei suojaa käyttäjäänsä. Se blokkaa vain ulospäin lentävät pisarat, Anni sanoo.

Rauhaniemessä noudatetaan THL:n ja Työterveyslaitoksen suojautumisohjeita, kuten terveydenhuollossa yleisesti.

Ohjeiden mukaan FFP2/3 -suojaimia käytetään silloin kun potilaille tehdään aerosolihiukkasia tuottavia toimia, kuten hengitystien imua.

Yleisessä käytössä olevat kirurgiset maskit ovat selvästi edullisempia kuin FFP2/3 -hengityssuojaimet. Arttu Timonen / Yle

Hoitajat alkoivat suojautua tiukemmin omin päin

Kun tiukempia suojautumisohjeita ei toiveista huolimatta annettu, osa Rauhaniemen hoitajista alkoi suojautua paremmin omin päin.

Alettiin käyttää FFP2-maskeja. Kaikkiin hoitotilanteisiin mentiin kuin koronapotilaiden pisaraeristykseen.

–On aika iso kynnys lähteä toimimaan ohjeistuksen vastaisesti. Ei sitä kukaan kieltänyt, mutta tiedossa oli, että FFP-suojaimia ei oltu tilattu samalla tavalla kuin kirurgisia maskeja, Anni kertoo.

FFP2/3 -suojaimet ovat selvästi kalliimpia kuin kirurgiset maskit. Hinnat vaihtelevat, mutta kirurgisia maskeja saa kaupasta tyypillisesti kymmenien senttien kappalehinnalla. FFP2-suojaimet maksavat usein muutaman euron.

Tampereen kaupungin vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelä sanoo, että Rauhaniemessä on noudatettu kansallista suojainohjetta. Antti Eintola / Yle

Hallintoylilääkäri: Tämä ei ole sooloilua

Tampereen kaupungin terveysjohdon mukaan suojainpula ei sanellut Rauhaniemen suojainten käyttöä, vaan asiantuntijoiden ohjeet.

–Rauhaniemessä on toimittu kansallisella ohjeella. Me emme tee omia ohjeita ja poikkea asiantuntijaohjeista. Tämä ei ole sooloilua, vs. hallintoylilääkäri Lauri Seinelä sanoo.

Seinelä sanoo silti ymmärtävänsä hoitajien pohdintaa, että FFP-suojaimet olisivat voineet auttaa tartuntojen hillitsemisessä.

–Totta kai tällainen epidemia herättää kysymyksiä ja osin pelkoakin henkilökunnassa.

Seinelä sanoo, että suojainohjeet perustuvat kuitenkin parhaaseen tietoon ja näyttöön suojainten tehosta.

–Kun ei tuoteta aerosolia, niin silloin kirurgisen maskin teho on riittävä, koska tauti leviää pisaratartuntana.

Haastatellut Rauhaniemen hoitajat puhuvat suojainten käytöstä nimettöminä asian arkaluonteisuuden vuoksi. Ilkka Klemola / Yle

Hoitajat vaativat maskiohjeen tiukentamista

Ylen A-studion haastattelemien Rauhaniemen lähihoitajien mielestä viranomaisten tulisi tiukentaa hoitajien suojainohjeita. Heidän ammattiliittonsa Super on vaatinut samaa.

–Ohjeiden pitäisi olla tiukemmat, kun ollaan tekemisissä hauraiden vanhusten kanssa. Heti kun ensimmäinen koronatartunta todetaan, kaikkia potilaita tai asukkaita tulisi hoitaa pisaraeristyksessä, Anni sanoo.

–FFP-maskit käyttöön ja paljon herkemmin varustauduttaisiin hihallisilla essuilla tai suojatakeilla, Saara sanoo.

Hoitajien vaatimus tiukemmista maskiohjeista saa tukea aerosolitutkija, Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuoriselta.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen sonnustautuneena FFP2-hengityssuojaimeen. Toni Määttä / Yle

Aerosolitutkija: “Pienissä aerosoleissa on tartuttamiskykyistä virusta”

–Vaikuttaa siltä, että virusta jää huomattavasti paljon enemmän ilmaan aerosolin muodossa kuin on aikaisemmin uskottu, Vuorinen sanoo.

Aerosolitutkijan mukaan viimeaikainen tutkimus viittaa siihen, että esimerkiksi puhuessa ilmaan leviävissä pienissä aerosoleissa voi olla tartuttamiskykyistä virusta.

–Jos korona leviäisi pelkästään isojen pisaroiden ja roiskeiden kautta, silloin visiiri riittäisi torjumaan niitä, apulaisprofessori Ville Vuorinen sanoo.

Vuorisen mukaan FFP2/3 -suojaimet pysäyttävät paljon pienempiä hiukkasia kuin kirurginen maski. Se puoltaa niiden laajempaa käyttöä.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula kertoi A-studiossa 8. helmikuuta, että työntekijöiden suojainohjeiden päivittämistä pohditaan parhaillaan. Markku Pitkänen / Yle

Työterveyslaitos pohtii maskiohjeen päivittämistä

Työntekijöiden suojainohjeiden päivittämistä pohditaan parhaillaan, kertoi Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula A-studion lähetyksessä maanantaina 8. helmikuuta.

Koivula ei ottanut kantaa siihen, olisiko FFP2/3 -hengityssuojainten käyttöä syytä laajentaa terveydenhuollossa. Hän korosti eri tehtävien riskinarviointia.

Työnantajilla on lain mukaan vastuu siitä, että työntekijä voi tehdä turvallisesti työtä, Koivula muistutti.

Ylen A-studion tekemän kyselyn mukaan sairaanhoitopiirit eivät näe tällä hetkellä tarvetta nykyisiä ohjeita laajemmalle FFP-suojainten käytölle.