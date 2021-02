Lintuinfluenssaa on todettu kyhmyjoutsenella Helsingin Eläintarhanlahdella – talviruokintaa jatketaan, jotta linnut eivät liikkuisi ja levittäisi tautia

Linnut levittävät tautia ulosteissaan ja eritteissään. Tartunnan riski ihmiseen on hyvin pieni.

Helsingin Eläintarhanlahdelta kuolleena löytyneessä kyhmyjoutsenessa on todettu lintuinfluenssaa, kertoo kaupunki tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Virus on varmistunut korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle aiheuttavaksi H5N8-tyypin lintuinfluenssaksi.

H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen ja tartunnan riski ihmiseen on hyvin pieni.

Sen sijaan virus voi tarttua luonnonvaraisesta linnusta siipikarjaan, jos linnut ovat joko suoraan tai välillisesti kontaktissa keskenään. Linnut levittävät tautia ulosteissaan ja eritteissään.

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin. Linnut on pidettävä joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue pitää suojata riittävän tiheällä verkolla toukokuun loppuun saakka.

Helsingin alueen siipikarjanpitopaikat ovat pieniä harrastekanaloita, joista suurimmassa osassa on lintuja vain kesäisin. Pitopaikat on kartoitettu, ja siipikarjan pitäjille on tiedotettu lintujen ulkona pidon rajoituksista. Helsingissä ei ole suuria siipikarjanpitopaikkoja, kuten broileri- tai kalkkunakasvatusta tai suuria munintakanaloita.

Ympäristöpalvelut pyytävät lintujen joukkokuolemista ilmoitettavan eläinlääkärille tai pelastuslaitokselle.

Helsingin kaupunki jatkaa lintujen talviruokintaa Eläintarhanlahdella lintuinfluenssatapauksesta huolimatta. Ruokinta turvaa lintujen ravinnonsaannin tällä alueella ja vähentää niiden tarvetta liikkkua ja siten levittää tautia muualle.

Lue myös:

Lintuinfluenssan epäillään levinneen myös fasaanitarhalle Janakkalassa – siipikarjan ulkonapitokielto alkanut

Siipieläinten ulkonapitokielto alkoi tänään: Lintukirput ovat lintuinfluenssaa suurempi riesa harrastekanaloissa

Siipikarja on pidettävä nyt sisällä, jotta lintuinfluenssa pysyy aisoissa: "Eivät ne ole kauhean innoissaan edes menossa ulos"

Suomesta löytyi ensi kertaa herkästi tarttuvaa lintuinfluenssan tyyppiä – nyt kartanon isäntä joutuu lopettamaan fasaaninsa