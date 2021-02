Ainutlaatuista kuvaa ja ääntä koronaosastolta: Ilona Fröjd kertoo, miltä tuntuu lukea bileistä, kun hoitaa hengenvaarassa olevia

Koronaosaston hoitaja Ilona Fröjd kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa äänipäiväkirjan kautta, millaista työ viheliäisen taudin parissa on.

Kello on soinut viideltä aamulla. Ilona Fröjd, 42, herää lapsensa kanssa, syö aamupalaa, ja vie lapsen päiväkotiin työmatkalla kohti Tampereen yliopistollista sairaalaa.

Fröjd työskentelee sairaalan suljetuimmalla osastolla, osasto 10:ssä eli koronaosastolla. Osastot ovat tarkasti suojattuja muilta kuin hoitohenkilökunnalta.

Nyt Yle pääsee poikkeuksellisesti kurkistamaan, miltä työ osastolla näyttää ja kuulostaa.

Fröjd kuvasi työpäiväänsä ja piti työvuorostaan äänipäiväkirjaa. Ainutlaatuisessa materiaalissa hän kuvailee tuntemuksiaan siitä, mitä työ koronaviruksen parissa henkisesti vaatii ja miltä tuntuu lukea uutisia baari-illoista alkaneista tartuntaketjuista.

Ilona Fröjd otti selfien seitsemältä aamulla ollessaan matkalla töihin TAYSin koronaosastolle. Ilona Fröjd

Fröjd piti Takaisin Pasilaan -podcastille äänipäiväkirjaa työvuoronsa ajan aamuseitsemästä kello 15:een.

Fröjd työskentelee normaalisti kätilönä, mutta koronapandemian alettua viime keväänä hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi koronaosastolle. Hän on työskennellyt koronaosastolla joulukuusta alkaen.

Podcastissa hän kertoo, miksi halusi vapaaehtoisesti lähteä osastolle töihin. Tartunnan saaminen osastolta ei kuitenkaan pelota.

– Ei se tartunta täällä osastolla pelota, me olemme niin hyvin suojattuja ja huolehdimme esimerkiksi käsihygieniasta. Kun menee kauppaan, niin hermostuttaa enemmän. Ihmisillä ei ole suu-nenäsuojaimia ja ei kunnioiteta turvavälejä.

Osasto 10 eli koronaosasto sijaitsee nimensä mukaisesti TAYSin keskussairaalan kymmenennessä kerroksessa. Ilona Fröjd

TAYSin keskussairaalan koronaosastoa kutsutaan osasto 10:ksi, sillä se sijaitsee kymmenennessä kerroksessa. Osastolle pääsevät vain nimetyt hoitajat ja lääkärit, omaisten vierailutkin ovat kielletty.

Sairaalan tiloissa pidetään puhtaita työasuja ja kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Ilona Fröjd

Töihin tullessa Fröjdillä on tavallinen kirurginen hengityssuojain. Puhtaan työasun ja kirurgisen suojaimen kanssa hän nousee hissillä ylös koronaosastolle.

Hoitohenkilökunta pukee tukevat suojavarusteet aina, kun astuvat potilashuoneisiin. Ilona Fröjd

Hoitajien pitää laittaa potilashuoneisiin astuessaan ylleen suojatakki, kumihanskat, visiiri, joko kirurginen hengityssuojain tai kuvassa näkyvä FFP3-tason hengityssuojain ja myssy hiusten suojaksi.

Huoneissa pyritään käymään niin, että kerralla tehdään mahdollisimman paljon toimenpiteitä. Edestakaisin kulkemista pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan.

Ilona Fröjdillä oli mukanaan välipalaksi maksamakkaraleipää ja työkaverin leipomaa kakkua. Käsiä desinfioidaan joka tilanteessa. Ilona Fröjd

Koronaosastolla voi olla kiireistä, joten lounas syödään jos ehditään. Fröjd ehti pitää lounastaukonsa. Ilona Fröjd

Aamuvuorolaiset syövät toisen aamupalan töissä, koska herätyskello on soinut varhain. Ruokailuun on Fröjdin mukaan hyvä käyttää hetki aina, kun aikaa löytyy. Lounasta ei välttämättä ehdi syödä, jos osastolla on kiirettä.

Hoitajat käyttävät tuhteja FFP3-tason hengityssuojaimia vieraillessaan runsaasti yskivien potilaiden huoneissa. Ilona Fröjd

Suojavarusteet vaihdetaan joka kerta, kun huoneisiin mennään ja sieltä poistutaan. Siksi varusteita on oltava runsaasti, sillä potilaita on useita ja huoneissa joudutaan käymään useita kertoja päivässä.

Koronaosaston huoneet ovat tavallisia potilashuoneita. Niissä on tilanteesta riippuen joko yksi tai kaksi potilasta. Potilaat eivät kuitenkaan saa poistua huoneesta niin kauan kuin he sairastavat ja voivat levittää virusta.

Talviaamun auringonnousu näkyy hyvin ylimmissä kerroksissa sijaitsevalle osastolle. Fröjdin mukaan näky tuo lohtua kurjaan tilanteeseen.

– Pystyn potilaiden kanssa puhumaan tästä ja kommentoimaan, miten ihanat näköalat on ja viemään tavallaan ulkopuolista maailmaa heille. He ovat kuitenkin täällä eristyksissä, eivät saa poistua huoneesta. Tällainen on hoitajan työssä tärkeää, että voi viedä potilaan ajatuksia pois siitä omasta tilanteesta, Fröjd kuvailee tunnelmaa.

– Tuo se itsellekin hyvää mieltä. Että maailma on kaunis, kaikesta huolimatta.

Koronaosastolla kuluu paljon suojavarusteita, koska ne vaihdetaan joka kerta, kun potilashuoneissa käydään. Ilona Fröjd

Fröjd sanoo, että haluaa empaattisena ihmisenä tukea potilaita eteenpäin, mutta välillä se on raskasta.

– Välillä ottaa tosi koville kannatella potilaita, jotka ovat peloissaan ja huolissaan. Kun itse näkee asiat erilaisesta näkökulmasta. Kuitenkin haluaisi luoda toivoa paremmasta, mutta kun ei sitä voi luvata.

Kuvateksti: Työpäivät koronaosastolla ovat hektisiä ja liikkessä ollaan todella paljon. Fröjdin mukaan on “soija päällä” jatkuvasti.

Vaikka koronaosastoilla on tällä hetkellä verrattain rauhallista, joutuvat työntekijät silti juoksemaan paljon. Huoneisiin pitää toimittaa työvälineitä, lääkkeitä, ruokaa, ja myös kunnon heikentymiseen pitää reagoida nopeasti.

