Trump joutuu vääntämään kättä myös asuinpaikastaan: Naapurien mukaan 30 vuotta vanha sopimus estää häntä jäämästä Mar-a-Lagoon

Mar-a-Lagon kartano Palm Beachissa Floridassa on lähes satavuotias arvorakennus.

Mar-a-Lagon kartano Palm Beachissa Floridassa on lähes satavuotias arvorakennus. AOP

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump joutuu virkarikosoikeudenkäynnin rinnalla jännittämään sitä, saako hän jäädä asumaan luksusklubilleen Mar-a-Lagoon Palm Beachissa Floridassa.

Palm Beachin kaupunginvaltuuston on määrä tiistaina käsitellä naapuruston valitusta, jonka mukaan Trump ei saisi asua siellä pysyvästi. Heidän mukaansa tämän estää Trumpin ja kaupungin vuonna 1993 solmima sopimus klubin perustamisesta.

Naapurit ovat jo vuosia valittaneet, että Trumpin oleskelu ja toiminta Mar-a-Lagossa aiheuttaa häiriöitä ja on omiaan laskemaan heidän talojensa hintaa.

Trump on kuitenkin saanut tärkeän puolestapuhujan: Palm Beachin kaupungin lakimies John C. Randolph katsoo muistiossaan valtuustolle, että Trumpin asettuminen Mar-a-Lagoon on perusteltua, kertoo muistion nähnyt The Washington Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Miksi Trump ei saisi asua omalla klubillaan?

Trump on isännöinyt Mar-a-Lagoa (siirryt toiseen palveluun) yli kolme vuosikymmentä, ja 1990-luvun puolivälistä lähtien palatsimainen rakennus on ollut yksityinen golfklubi.

Mar-a-Lagon rakennutti 94 vuotta sitten General Foodsin omistaja Marjorie Merriweather Post. Kun hän kuoli vuonna 1973, hän jätti 126 huoneen rakennuksen ja tilan Yhdysvaltain hallitukselle mahdolliseksi presidentin loma-asunnoksi. Hallitus palautti sen kuolinpesälle kahdeksan vuotta myöhemmin.

Ostaessaan Mar-a-Lagon Trump remontoi rappeutumaan alkaneen rakennuksen. Kuvassa juhlasali. Getty Images

Trump osti Mar-a-Lagon vuonna 1985. Hän käytti miljoonia rakennusten restaurointiin ja asui siellä osa-aikaisesti.

Kiinteistöjen hintojen laskiessa 1990-luvulla Trumpin talous kärsi ja hän ilmoitti kaupungille, ettei halua enää maksaa yksin mittavia ylläpitokustannuksia. Kaupunki kuitenkin torjui Trumpin ehdotuksen tilan jakamisesta ja huviloiden rakentamisesta tonteille.

Sopu sen sijaan syntyi Mar-a-Lagon muuttamisesta 500 jäsenen yksityisklubiksi. Sopimukseen tuli pykälä, jonka mukaan jäsen ei voi asua klubilla yhtäjaksoisesti viikkoa pidempään eikä yli kolmea viikkoa vuodessa.

Donald Trump avasi Mar-a-Lagon klubin vuonna 1995. AOP

Ennen sopimuksen allekirjoittamista Trumpin tuolloinen asianajaja myös vakuutti kaupunginvaltuustolle, ettei hänen päämiehensä tule asumaan klubilla muutoin kuin klubin jäsenenä, kertoo The Washington Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump on rikkonut sääntöä useasti vuosien varrella. Presidenttivuosinaan hän kutsui Mar-a-Lagoa (siirryt toiseen palveluun) "talvikauden Valkoiseksi talokseen" ja vietti siellä uutiskanava NBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) virkapäivistään yli 130. Presidentti tapasi siellä myös (siirryt toiseen palveluun) vieraitaan, muun muassa Japanin ja Brasilian presidentit.

Vuonna 2019 Trumpit vaihtoivat virallisen asuinpaikkansa New Yorkista Palm Beachiin, ja Mar-a-Lagon osoite on myös Trumpin äänestämistä varten ilmoittama osoite. Pysyvästi Donald, Melania ja Barron Trump muuttivat sinne 20. tammikuuta.

Naapurisopu koetuksella

Naapurit ovat kertoneet tiedotusvälineille (siirryt toiseen palveluun), että Trumpin vierailut Mar-a-Lagossa sekä hänen tapansa yrittää kiertää sääntöjä ovat hiertäneet jo vuosia.

Erityisesti naapurien kärsivällisyyttä ovat kuluttaneet Trumpin presidenttivuodet:

– Täällä on ollut yhtä sirkusta neljä vuotta, ja he ovat saaneet siitä tarpeekseen, kuvasi yksi palmbeachilainen talonomistaja Trumpin naapurien tunnelmia joulukuussa uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Erään toisen CNN:n haastatteleman naapurin mukaan kaupungille on jo vuosia valitettu siitä, että Trumpin oleskelu Mar-a-Lagossa häiritsee normaalia elämää. Ongelmiksi he kokevat esimerkiksi ruuhkautuvan liikenteen ja melun. Kaupunki ei kuitenkaan hänen mukaansa tehnyt valitusten eteen mitään, kun Trump oli presidentti.

Presidenttinä Donald Trump toi Mar-a-Lagoon myös korkea-arvoisia vieraita. Kuvassa hän illastaa Brasilian presidentin Jair Bolsonaron (vas.) kanssa maaliskuussa 2020. AOP

Sama naapuri myös arvioi, etteivät Trumpin ja naapuruston luonteet sovi yhteen. Vuosien varrella Trump ja kaupunki ovat kiistelleet monenmoisista asioista kuten lipputangon ja lipun sallitusta koosta, liikennereiteistä, laajentamisoikeuksista ja siitä, mitä kaupallista toimintaa Mar-a-Lagossa saa harjoittaa.

Yksi naapuruston huolenaihe on, (siirryt toiseen palveluun) että Trumpin läsnäolo laskee heidän omien talojensa hintaa.

Trumpilla on kuitenkin Palm Beachissa myös liittolaisia, kuten hänen klubinsa jäseniä. Osa heistä on poliittisesti ja taloudellisesti vaikutusvaltaisia, toteaa CNN.

Kaupungin asianajaja Trumpin puolella

Kaupungin asianajaja John C. Randolph löytää perusteen Trumpin oikeudelle asua Mar-a-Lagossa siitä, että tämä johtaa klubin omistavaa yhtiötä.

Trumpia voi siten pitää klubin työntekijänä, ja työntekijöillä on oikeus asua klubin alueella Randolph sanoo muistossa, jonka The Washington Post on nähnyt. (siirryt toiseen palveluun)

Lehden mukaan kaupungin asianajan muistio noudattelee Trumpin asianajajan kirjoittaman vastineen sisältöä. Trumpin asianajaja huomauttaa myös, ettei Trump asu vierassviitissä vaan omistajan sviitissä.

Miksi Trump haluaa asua Mar-a-Lagossa?

Town and Country -nettilehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump viihtyy Mar-a-Lagossa paremmin kuin melkein missään muualla.

Hänellä on siellä enemmän ystäviä kuin esimerkiksi Manhattanilla ja hän on poliittisestikin suositumpi Floridassa kuin New Yorkissa.

Kun Trump saapui Palm Beachiin, häntä oli toivottamassa tervetulleeksi noin 500-päinen tukijajoukko. Pikkuinen Frostproofin kaupunki puolestaan julisti tammikuun ensimmäisen viikon (siirryt toiseen palveluun) vuosittain vietettäväksi Donald J. Trump -viikoksi. Trump sai presidentinvaaleissa 77 prosenttia Frostproofin äänistä.

Kannattajat toivottivat Donald Trumpin tervetulleeksi Palm Beachiin, kun hän muutti sinne lähdettyään Valkoisesta talosta. Michael Reaves / AFP

Trump myös maksanee Floridassa pienempiä veroja kuin New Yorkissa. Koillis-Yhdysvaltojen rikkaat ovat pitkään paenneet Floridaan alemman verotuksen vuoksi, toteaa The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Floridaan ovat myös muuttaneet Trumpin lapsista Donald Jr ja Ivanka puolisoineen. Tiffanynkin kerrotaan etsivän sieltä asuntoa. Eric Trump Lara-vaimoineen on sen sijaan palannut New Yorkiin.

Mitä entinen presidentti nyt puuhaa?

Trumpin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä hämärän peitossa, mutta hänen ei uskota jättävän julkista elämää.

Trump jatkanee liiketoimintaansa, mutta on myös spekuloitu, ettei hän jättäisi politiikkaa. Hänen on arveltu saattavan perustaa oman tiedotusvälineen tai jopa puolueen, mahdollisesti jopa pyrkivän uudelleen presidentiksi vuonna 2024.

Jättäessään presidentin tehtävät Trump itse sanoi, että hän palaa jossain muodossa.

Melania ja Donald Trump muuttivat poikansa Barronin kanssa Palm Beachiin Floridaan 20. tammikuuta, kun Joe Bidenistä tuli Valkoisen talon isäntä. AOP

Toistaiseksi Trump on kuitenkin nähty lähinnä golfaamassa ja Super Bowl -juhlissa.

Trumpin entisen kampanjajohtajan lausunnot viittaavat siihen, että Donald ja Melania Trump olisivat rennoimmillaan ja onnellisimmillaan vuosiin, sanoo Mar-a-Lagosta kirjan kirjoittanut palmbeachiläinen Laurence Leamer.

Brittilehti The Independentin lainaama (siirryt toiseen palveluun) Leamer kuitenkin ennakoi, että aika Mar-a-Lagossa käy ennen pitkää pitkäksi ja Trump tulee esiin uuden projektin kanssa.

Trumpia työllistävät myös virkarikossyytteeltä puolustautuminen sekä lukuisat muut häntä vastaan vireillä olevat oikeusjutut.

Lue myös:

Yhdysvaltain senaatti alkaa tänään syynätä Trumpin kapinasyytettä – seitsemän kysymystä ja vastausta virkarikosoikeudenkäynnistä