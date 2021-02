Venäjän rajalla erimielisyyttä siitä, pakoilevatko ylittäjät koronatestejä vai eivät – sote-yhtymän mukaan ”vilinä alkaa” kun testaajat poistuvat, tilastot kertovat toista

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kiistää tiedot, joiden mukaan henkilöliikenteen rajanylityksiä olisi siirtynyt koronatestausajan ulkopuolelle Vaalimaan raja-asemalla.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote esitti viime viikolla Rajavartiolaitokselle, että henkilöliikenne Vaalimaan raja-asemalla sallittaisiin ainoastaan niinä aikoina, kun siellä tehdään koronatestejä.

Kymsoten mukaan noin puolet rajanylityksistä tapahtuisi testaamisaikojen ulkopuolella.

Lisäksi Vaalimaalla oli Kymsoten mukaan huomattu, että henkilöliikennettä on siirtynyt testaamisajan ulkopuolelle.

– Kun testipiste menee kiinni, seuraavat kaksi tuntia on aika vilkasta aikaa. Selvästi on havaittu, että on tapahtunut väistöliike, Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä kertoi Ylelle viime viikolla.

Kymsoten mukaan iso osa henkilöliikenteen rajanylittäjistä testiaikana on myös kieltäytynyt koronatestistä. Ensimmäisellä testiviikolla noin puolet ja toisella testiviikolla yli 40 prosenttia kieltäytyi testistä.

Useita palavereja viikossa

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan tilastot eivät kuitenkaan tue väitettä henkilöliikenteen siirtymisestä.

–Tilastojen mukaan liikennettä ei ole siirtynyt. Eikä minulla ole tiedossa, että meillä olisi sellaisia havaintoja, Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari sanoo.

Koronavirustestit aloitettiin Vaalimaan raja-asemalla kolme viikkoa sitten.

Ensimmäisellä testiviikolla, 19.-25. tammikuuta, maahantulijoita Vaalimaan raja-asemalla oli Kaakkois-Suomen rajavartioston tilastojen mukaan 866. Heistä testausajan ulkopuolella rajan ylitti 267 henkilöä.

Seuraavalla viikolla maahan saapunutta liikennettä oli 795 henkilön verran. Heistä testausajan ulkopuolella maahan saapui 237 henkilöä.

–Olen soitellut useampaan paikkaan, Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikölle ja vuoropäällikölle. Mitä tuossa keskustelimme, niin kyllä luvut pitävät paikkansa. Joitain syitä voi olla siihen, että joku on ajatellut, että liikenne vilkastuisi.

Yksi syy voi Lukkarin mukaan olla se, että henkilöliikenteen rajanylitykset eivät ylipäätään ajoitu tasaisesti jokaiselle vuorokauden tunnille. Esimerkiksi sydänyöllä raja-asemalla on hiljaista.

Myös viikonpäivissä on eroja. Loppuviikkoa kohden liikenne yleensä vilkastuu. Esimerkiksi sunnuntai, ja erityisesti ilta-aika, on Lukkarin mukaan selvä paluupäivä, jolloin ihmiset palaavat viikonlopun vietosta.

– Harva haluaa tulla pois päivällä vaan viettää koko viikonlopunrajan takana. Menoliikenne taas on vilkasta perjantai-iltana.

Jukka Lukkari sanoo, että liikenteen ei haluta ruuhkautuvan Vaalimaan raja-asemalla mihinkään vuorokaudenaikaan.

– Siellä on aina muutama auto jonossa. Emme halua heitä sisälle, ettei sinne pakkaannu paljon porukkaa. Olisiko sitten jollekin tullut mielikuva, että liikenne muuttuu, Lukkari pohtii.

Hän myös ihmettelee, miksi ihmiset ylipäätään haluaisivat tulla maahan testausajan ulkopuolella, koska koronatesti on vapaaehtoinen.

Kymsoten mukaan heille tieto siitä, että henkilöliikennettä olisi siirtynyt testausajan ulkopuolelle, on tullut nimenomaan rajaviranomaisilta.

– Nimenomaan Rajavartiolaitos on välittänyt meille sitä tietoa. Heiltä oli selvästi havaittu, että pari tuntia meidän poistumisemme jälkeen normaaliin liikenteeseen nähden on havaittu pientä kasvua, Jarno Rämä kertoo.

Rämän mukaan Kymsote pitää viikoittain useita palavereja, joissa myös rajaviranomaiset ovat mukana. Rajan työtä käsitellään Rämän mukaan miltei joka päivä.

– Paljon on sisällön ja työn kehittämistä, jotta prosessista saadaan tehtyä entistä parempi.

Koronatestaamista on laajennettu

Koronatestaus on laajentunut Vaalimaan raja-asemalla tällä viikolla.

Koronatestejä tehdään nyt päivittäin kello 7–21.30 välisenä aikana. Vielä viime viikolla testejä tehtiin kello 10–19.

Kymsotessa toivotaan, että testausajan laajentamisen myötä suurin osa rajanylityksistä tapahtuisi testausaikana.

– Näin saisimme mahdollisimman suuren määrän haaviin ja ohjattua testaukseen, että olisi turvallista tulla maahan. Pääasia on, että saadaan potentiaaliset koronataudin kantajat kiinni, jäljitettyä ja hoidettua, jotta epidemia ei pääse leviämään Suomessa, Jarno Rämä sanoo.

Koronatesti Vaalimaan raja-asemalla on ilmainen ja perustuu vapaaehtoisuuteen.

Hallitus valmistelee parhaillaan muutosta tartuntatautilakiin. Koronaviruksen testaus Suomen rajoilla halutaan nykyistä velvoittavammaksi, käytännössä pakolliseksi.

