"Ota selfie heti saunan jälkeen" ja muita talvikuvausvinkkejä – Katso upeat kuvat, ja äänestä, mikä maisema kuvaa Tamperetta parhaiten

Kaikki lähtee valosta. Sen neuvon saa usein, jos kysyy, miten talvisella kävelyllä tai hiihtoretkellä otetuista kännykkäkuvista saisi parempia.

Valosta puhuu myös Visit Tampereen valokuvaaja Laura Vanzo.

– Kannattaa mennä kuvaamaan luontoa esimerkiksi juuri ennen auringonnousua, jolloin taivaalla on kauniita pastellivärejä. Tulos voi olla mielenkiintoinen.

Tamperetta ammatikseen kuvaavan Laura Vanzon mielimaisema avautuu Pispalanharjulta Pyhäjärven suuntaan. "Tämä on mahtava ja poikkeava maisema, koska harju on niin korkea." Laura Vanzo / Visit Tampere

Vanzo ottaa matkailumarkkinoinnissa käytettäviä kuvia myös auringonlaskun aikaan.

– Kaikki tietävät, että silloin maisema voi olla todella maaginen.

Myös keskellä päivää voi saada hyvän kuvan, mutta kannattaa suosia pilvisiä päiviä kuvaukseen.

– Jos on oikein aurinkoista, kontrastit ovat kovin voimakkaita. On parempi, jos on pilvistä, jolloin valo on pehmeää.

Laura Vanzon kuvaa mieluiten Pispalan Pyykkimettän puistosta aukeavaa maisemaa syksyllä, mutta talvella lumen valkoisuus ja puutalojen värikkyys tekevät maisemasta mielenkiintoisen. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Täsmävinkit täydellisiin talvisiin tamperelaiskuviin

Laura Vanzo muutti kuusi vuotta sitten Ranskasta Tampereelle rakkauden perässä. Nyt hän markkinoi työkseen kaupunkia valokuvillaan muun muassa Visit Tampereen Instagram-tilillä (siirryt toiseen palveluun).

– Pidän valtavasti Tampereesta, Vanzo sanoo selkeällä suomella.

Hänellä on oivia vinkkejä talvikuvaukseen Tampereella.

– Yksi parhaista hetkistä kuvata Tammerkoskea on aurinkoisena ja kylmänä pakkaspäivänä, kun veden höyryäminen näkyy hyvin auringonvaloa vasten.

Tästä kuvakulmasta näkyy kaksikin Tammerkosken yli kaartuvaa siltaa. Laura Vanzo / Visit Tampere

– Jos haluat kuvata esimerkiksi Tampereen luontoa, juuri ennen auringonnousua värit ovat upeita.

Aamuaurinko värjää Tampereen taivaan pastellin sävyihin. Laura Vanzo / Visit Tampere

– Jos on onnekas, sumuisena päivänä voi Näsinneulasta nähdä maiseman, joka näyttää pilvien mereltä.

Pyynikki on kietoutunut sumuun Laura Vanzon Näsinneulasta ottamassa kuvassa. Laura Vanzo / Visit Tampere

– Totta kai Pyynikki on klassikko, mutta myös esimerkiksi Tahmelan, Pispalan, Viinikan ja Amurin kaupunginosat sekä Annikin puutalokortteli Tammelassa, Aleksanterinkatu Juhannuskylässä ja Siltakatu Armonkalliossa näyttävät ihanilta, kun sataa lunta. Lumen ja puutalojen kontrasti on hieno.

Pyynikinharju on niin tamperelaisille kuin matkailijoillekin tuttu ulkoilumaasto kaupungin keskustan tuntumassa. Laura Vanzo / Visit Tampere

Aleksanterinkatu kulkee Juhannuskylän ja Kyttälän halki Lapintieltä Sorin aukiolle. Laura Vanzo / Visit Tampere

Laura Vanzon selfievinkki vaatii hieman heittäytymistä.

– Menkää johonkin Tampereen yleisistä saunoista, ja ottakaa selfie heti saunan jälkeen aurinkoa vasten. Näin näkyy, miten iho höyryää.

Vielä viimeiseksi vinkiksi hän neuvoo etsiytymään luonnon muovaaman taiteen äärelle.

– Muista käydä kuvaamassa myös luonnon jääveistokset Näsijärven rannalla.

Luonnon jääveistoksia voi löytää esimerkiksi Koukkuniemen rannasta. Laura Vanzo / Visit Tampere

Matkailu on jäässä, mutta mielikuvamarkkinointi vilkasta

Matkailuala on sukeltanut rajusti edellisvuoden lukemista koronarajoituksen takia. Koko maassa yöpymiset hotelleissa ja muissa majoituskohteissa vähenivät peräti 38 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

Tampereen seudulla laski erityisesti ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset: 67 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vaikka vieläkin eletään hiljaiseloa, markkinointityötä tehdään ahkerasti. Alalla on otettu aimo harppaus virtuaalimarkkinoinnissa. Erityisesti kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia luontoelämyksiä esitellään nyt suorissa lähetyksissä.

– Haluamme kertoa realistista tarinaa Tampereesta. Emme ole pelkästään luontokohde, vaan Suomen mittakaavassa iso kaupunki, jolla on mittava kulttuuritarjontaa ja huippuravintoloita, Visit Tampereen markkinointipäällikkö Heli Jokela sanoo.

Visit Tampereen markkinointipäällikkö Heli Jokela kertoo, että erilaisista maisemista juuri näkymää Pispalanharjulta Pyhäjärvelle käytetään ehkä eniten Tampereen matkailumarkkinoinnissa. Kotimaan matkaajille korostetaan kaupungin hyviä palveluita ja kulttuuritarjontaa, ulkomailta tuleville luontoelämyksiä. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Luontoelämykset ihan keskustan tuntumassa hyvien palvelujen vieressä ovat Jokelan mielestä Tampereen valtti. Viime aikoina ovat mm. japanilaiset tehneet virtuaalimatkoja Tampereelle.

– Tällä hetkellä Tamperetta tuodaan esille esimerkiksi virtuaalisesti järjestettävien kongressien yhteydessä. Näin lisäämme toivottavasti kiinnostusta tulla sitten myöhemmin paikan päälle.

Jokelan mukaan esimerkiksi saunominen, retkeily ja suomalainen kulttuuri monissa muodoissaan kiinnostavat niin saksalaisia kuin japanilaisiakin.

Avantouinti esimerkiksi Tohloppijärvessä on monille kansainvälisille vieraille vähän liiankin eksoottista. Laura Vanzo / Visit Tampere

Kintulammin retkeilyalueelta on tehty erilaisia suoria lähetyksiä sosiaalisen median kanaviin. Laura Vanzo / Visit Tampere

Mahdollisuus luistella esimerkiksi Näsijärven jäällä kiehtoo monia ulkomaalaisia. Laura Vanzo / Visit Tampere

Turistit kuvaavat usein Sorsapuiston Muumipeikko-patsasta. Laura Vanzo / Visit Tampere

Tamperelaismaisemat ovat monille tuttuja, mutta mikä on se maisemien ykkönen, joka kuvastaa parhaiten mielestäsi Tampereen olemusta. Äänestä! Tuloksen näet äänestettyäsi klikkaamalla lomakkeen katso aiemmat vastaukset -kohtaa.

