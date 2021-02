Tampereen Vuoden kulttuuriteko -palkinto G Livelabille

G Livelab on kehittänyt uusia palveluja korona-aikaan.

Tampereen kaupunki palkitsee vuosittain vuoden kulttuuriteon tunnustuspalkinnolla. Vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saa G Livelab Tampere, joka on vuonna 2019 Koskipuistoon, Frenckellin entiseen pannuhuoneeseen perustettu elävän musiikin keikkapaikka.

Palkintoperusteissa arvioidaan, että G Livelab on uudistanut kaupungin musiikkitarjontaa ja on uusi arvokas lisä alueen kulttuurielämään.

– Poikkeusaikana musiikkiklubi on urheasti innovoinut ja järjestänyt tapahtumia aina kun on koronarajoitusten osalta ollut mahdollista. Klubin toiminta on elävöittänyt Vanhan kirjastotalon puistoa niin kesällä kuin talvellakin, tiedotteessa sanotaan.

G Livelabin omistaa Muusikkojen liitto. Klubi aloitti viime viikolla elävän musiikin esittämisen tiukoista koronarajoituksista huolimatta. Paikan päälle pääsee 20 katsojaa, lisäksi konsertteja voi kuunnella ja katsella netin kautta.

Tampereen kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen ponnistus tamperelaisen kulttuurikentän kehittämisessä tai rikastuttamisessa.

Palkinnon saajasta päätettiin kuntalaisten ehdotusten perusteella sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa tammikuussa. Ehdotuksia palkinnon saajista annettiin yhteensä lähes 300.

