Isänsä surmanneen iisalmelaismiehen tuomio koveni hovioikeudessa

Hovioikeuden mielestä rikos on ollut sen verran vakava, että vankeusrangaistusta täytyy pidentää.

Itä-Suomen hovioikeus on korottanut isänsä surmasta tuomitun iisalmelaismiehen tuomiota. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi viime syyskuussa 25-vuotiaan miehen neljäksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Syyttäjä kuitenkin valitti tuomiosta ja vaati sitä kovemmaksi. Hovioikeus korotti tuomion viiteen vuoteen.

Hovioikeus katsoi, että rikos on sen verran vakava, että käräjäoikeuden tuomiota on korotettava. Hovioikeuden mukaan oikeudenmukainen rangaistus rikoksesta on viiden vuoden vankeusrangaistus.

Surma tapahtui Iisalmessa viime vuoden kesäkuussa, kun poika ampui isäänsä haulikolla rintaan.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.