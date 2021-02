Intiassa pienviljelijöitä viedään väkisin kohti markkinataloutta – Kuinka hallitus voi sivuuttaa sen, että puolet kansasta protestoi, kysyy intialainen aktivisti

Intialaisia maanviljelijöitä traktorimarssilla New Delhin lähistöllä 26.1.2021.

Intialaisia maanviljelijöitä traktorimarssilla New Delhin lähistöllä 26.1.2021. Money Sharma / AFP

Maatalouden muutoshankkeesta on tullut Intiassa elämän ja kuoleman kysymys. Maan hallituksen lakimuutoshanke on saanut maanviljelijät raivoihinsa.

Lakimuutokset tähtäävät markkinavoimien vahvistamiseen Intian maataloudessa. Sääntelyä ajattaisiin alas, takuuhinnat korvaisi markkinoihin perustuva hinnanmuodostus.

Intialaisen tutkijan ja maataloudesta kirjoittavan aktivistin Uma Shankari Narenin mukaan farmareiden protesti on kiivas, koska se on aito. Uma Shankari kertoo puhelimitse Hyderabadista, että hän on itsekin viljellyt kylässä luomutilaa miehensä kanssa.

– Intialaisista viljelijoistä 80 prosenttia on pientilallisia, jotka oman palstansa lisäksi saattavat työskennellä vuokramaalla. Usein he tekevät myös palkkatyötä, kuvaa Uma Shankari Ylen sähköpostihaastattelussa.

– Maanviljelijät ovat todella kovilla taatakseen perheilleen kohtuullisen toimeentulon. Viime vuosikymmenien aikana he ovat kokeneet tulojen laskun ja velkaantumisen, mikä on johtanut jopa itsemurhiin, muistuttaa Uma Shankari.

Intialainen maatalous-aktivisti Uma Shankari Naren. Uma Shankari

Toisaalta epätoivo vahvistaa päättäväisyyttä. Marraskuusta lähtien kymmenettuhannet viljelijät ovat uhmanneet talvea leireissä New Delhin liepeillä. Kylmyys ja sairaudet ovat vaatineet ihmishenkiä.

Protestin pitkittyessä on ainakin neljä farmaria jo riistänyt itseltään hengen, raportoi BBC (siirryt toiseen palveluun). Itsemurhien kohonnut määrä on jo aiemmin nähty merkkinä maalaisten lisääntyvästä ahdingosta. Vuosittain epätoivoiseen ratkaisuun päätyy kymmenisentuhatta viljelijää.

Lakimuutoksen käynnistämät laajat mielenosoituksina ovat yleensä olleet rauhallisia. Viljelijät ovat sulkeneet teitä traktoreilla, kuorma-autoilla ja kivenlohkareilla.

Maanviljelijöiden telttaleiri New Delhin lähistöllä 5.1.2021. EPA

Intian kansallispäivänä 26. tammikuuta traktorimarssi johti myös väkivaltaiseen yhteenottoon. Yksi mielenosoittaja kuoli, ja sekä poliisin että protestoijien riveissä loukkaantui useita.

Kuohunta alkoi, kun Intian pääministeri Narendra Modi ajoi parlamentissa lävitse kolme maatalouden sääntelyä purkavaa lakia.

Tarkoitus on höllentää myyntiä, hinnoittelua ja tukkujärjestelmää koskevia sääntöjä (siirryt toiseen palveluun) – tai jopa poistaa ne kokonaan. Viljelijät voisivat myydä satonsa ilman rajoituksia elintarvikeyrityksille ja kauppaketjuille osavaltioiden valvomien tukkuvarastojen sijasta.

Takuuhinnat ja turvalliset ostokiintiöt katoaisivat samalla. Tekeillä on perusteellinen muutos, joka huolestuttaa monia.

Intian kehitystä seurataan myös Suomen pankin tutkimuslaitoksessa. Neuvonantaja, tutkija Risto Herrala muistuttaa, että väestöltään valtava Intia on taloutena varsin köyhä, ja maanviljelijöiden määrä on edelleen hyvin suuri.

Suomen pankin neuvonantaja Risto Herrala. Jorge Gonzalez / Yle

– Tilakoot ovat pieniä, suurella osalla viljelijöistä on käytössään vain hehtaari maata. Maanviljelijät myyvät tuotteensa osavaltioiden ylläpitämän keskitetyn tukkujärjestelmän kautta.

"Sääntely jäykistää talousjärjestelmän"

Länsimaisesta markkinataloudesta huolimatta Intian maataloudessa jyllää sääntely.

– Tämä muodostaa jäykän ja lukkiutuneen talousjärjestelmän, luonnehtii Herrala.

– Viljelijöiden kannalta se merkitsee tuottamatonta ja rankkaa työtä.

Maanviljelijät sulkevat protestina valtatien Amritsarissa Intiassa 6.2.2021. Raminder Pal Singh / EPA

Tutkijan näkökulmasta Intian kehitys edellyttäisi maatalouden tehostamista ja sitä, että väki siirtyy työskentelemään muilla alueilla.

– Tämä on iso muutos, joka varmasti aiheuttaa ihmisille aluksi epävarmuutta ja kurjuuttakin, sanoo Risto Herrala.

Viljelijät kavahtavat hallituksen hanketta purkaa perinteinen sääntelyjärjestelmä. Vanhan käytännön turvin viljelijät ovat voineet myydä tuotteensa takuuhintaan.

Menekin takaa tuotteiden ohjautuminen markkinoille tukkukauppajärjestelmän kautta. Sääntely on turvannut viljelijöitä vapaakaupan arvaamattomilta vaihteluilta.

"Pienviljelijät ajautuvat perikatoon"

Uma Shankarin mukaan järjestelmää on jo nyt rapautettu.

– Tukia on supistettu kaikkialta, ei pelkästään maataloudelta, sanoo Shankari.

– Näin viljelyn kustannukset ovat kasvaneet, ja maataloustuotteiden hintojen vaihtelu lisää epävarmuutta. Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen mukaan hallitus ei voi säädellä tuontia, mitä viljelijät ovat pitkään valittaneet.

Maaseudun väki pelkää, että edessä on elinkeinon menetys, köyhyys ja muutto jättimäisten kaupunkien slummeihin.

– Jos hintoja ei taata, pienviljelijät ajautuvat perikatoon, tiivistää Uma Shankari.

– Heillä ei ole vaihtoehtoisia tapoja työllistyä, ei omassa eikä muiden palveluksessa, ei tuotannossa eikä palveluissa.

Intialainen maanviljelijä pellolla Passun kylässä lähellä Dharamsalaa kansallisena talonpoikien juhlapäivänä 23.12.2020. Sanjay Baid / EPA

Risto Herrala ei hämmästy farmareiden protestia.

– On ymmärrettävää, että viljelijät vastustavat, koska uudistus tekee heidän asemansa riskialttiiksi. Mutta myös pääministeri Modi on ottanut tiukan linjan. Hän on ilmoittanut, ettei lakien peruuttaminen tule kysymykseen, muistuttaa Herrala.

Tuotanto on valtavaa - mutta tehotonta

Intialaisen maatalouspolitiikan mittasuhteet ovat valtavat. Maa on Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen maailman kolmanneksi suurin talous. Asukasmäärältään, joka YK:n arvion mukaan lähenee jo 1,4 miljardia ihmistä, se on maailman toiseksi väkirikkain maa.

Maidon tuottajana Intia pitää maailmassa kärkisijaa, ja on riisin, vehnän, sokerin, hedelmien ja vihannesten tuottajana kakkosena. Myös mausteet, karja ja puuvilla ovat tärkeitä.

Maanviljelijöiden mielenosoitus Amritsarin lähistöllä 6.2.2021. Narinder Nanu / AFP

Mutta Intian maanviljelys on tehotonta, kertovat tilastot. Kansantalouden mittarilla maatalouden osuus on vain 15 prosenttia Intian bruttokansantuotteesta, vaikka 43 prosenttia maan työvoimasta ahertaa sen parissa, kertoo Suomen pankissa tehty selvitys (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijan näkökulmasta tämä ei ole kestävää. Herrala muistuttaa, että maidon tuotanto on maassa jo uudistettu, ja viime vuonna – huolimatta ankarasta koronaepidemiasta – Modin hallitus päätti viedä uudistuksen maaliin, ja päätti maan laajuisesta maatalouden uudistuspaketista.

– Näin päästään markkinaperusteiseen toimintaan, jonka vallitessa viljelijät voivat myydä tuotteensa markkinahintaan. Tämä johtaa koneellistumiseen ja tilakokojen kasvuun, katsoo Herrala.

Hän ennakoi, että uudistus ei nosta vaan pikemminkin laskee kuluttajahintoja, kun tuotanto tehostuu.

"Pandemia todisti pienviljelyn merkityksen"

Uma Shankari puolestaan oudoksuu sitä, miksi viljelijöitä kuritetaan juuri nyt.

– Talous on pandemian vuoksi lamassa. Synkän pilven ainoa hopeareuna on ollut juuri maatalous, kun kaikkia muita talouden sektoreita alueita on koronan takia suljettu, muistuttaa hän.

– Mikään muu maa ei voi tuottaa ruokaa Intian väestölle. Maanviljelijät ruokkivat maan, ja pyytävät hallitukselta vain takeita hinnoista. Pandemia on todistanut, että paikallinen ruoan tuotanto on kestävä tapa selviytyä tulevaisuuteen.

Intian maanviljelijöitä puolustaneen ruotsalaisen ilmastonmuutos-aktivistin Greta Thunbergin kuva poltetaan hindujen mielenosoituksessa 4.2.2021. Money Sharma / AFP

Intian perinteisen sääntelyjärjestelmän purkaminen on valtava urakka, joka voi osoittautua mille tahansa hallitukselle ylivoimaiseksi.

Maanviljelijöiden sinnikäs vastarinta on saanut myös kansainvälistä tukea, kun esimerkiksi ilmastokriisisaktivisti Greta Thunberg ja pop-tähti Rihanna ovat ottaneet kantaa talonpoikien puolesta.

Tämä on puolestaan saanut hallituksen puolustajat jopa polttamaan Thunbergin kuvia. Rihannasta on levitetty sosiaalisessa mediassa väärennettyä kuvaa, jossa hänen väitetään liputtavan Intian perivihollisen Pakistanin puolesta.

"Teollinen maatalousbisnes hyötyy"

Maatalousuudistusta vastustavien viljelijöiden mukaan takuuhintoihin, tukiaisiin ja tukkukauppaan perustuvan järjestelmän purkamisesta hyötyisi vain "agrobisnes".

– Se on tietysti mahdollista, etenkin jos kartellien kaltaiset olosuhteet ja korruptio vaikuttavat siihen, että elintarvikejättien asema vahvistuu, arvioi Risto Herrala.

Hänen mukaansa Intian hallituksen pitää silloin löytää keinot reagoida tilanteeseen.

Riisisatoa Gehri Mandin viljamarkkinoilla Punjabissa 7.10.2020. Raminder Pal Singh / EPA

Uma Shankari katsoo, että kiisteltyjen kolmen lainmuutoksen myötä myötä Intian hallitus tasoittaa tietä sille, että suuryritykset valtaavat maataloussektorin.

– Teollinen maatalous ei vastaa viljelijöiden, kansan eikä maapallon tarpeisiin. Jotkut yhtiöt voivat hyötyä lyhyellä tähtäimellä, mutta lopulta kaikki häviävät, Uma Shankari arvostelee.

Nälänhädän varjo

Vaikka Intia on nykyisellään elintarvikkeiden viejä, varjostaa sitä nälänhädän varjo. Brittien siirtomaavallan aikana nälkäkatastrofit olivat yleisiä, ja vielä itsenäisen Intian aikakaudella koettiin 1960-luvulla kovia aikoja.

– Edellinen iso maatalousreformi tehtiin 1970-luvulla, kun Intia oli vaikeuksissa. Maassa oli 1960-luvulla koettu jopa nälänhätää, jolloin se sai apua etenkin Yhdysvalloilta. Kun Intia uudisti maataloutensa, siitä tuli myös maataloustuotteiden viejä, sanoo Herrala.

– On havaittu, että jotta Intia voisi kehittyä, asialle on tehtävä jotain. Myös Maailmanpankki kehotti tähän jo kymmenkunta vuotta sitten. Olisikin toivottavaa, että tällaisesta vastakkainasettelusta ja traktorimarsseista siirryttäisiin dialogiin.

Intian hallitus on tarjonnut vain myönnytyksiä, jotka eivät vakuuta arvostelijoita. Hyväksytyt lait ovat nyt maan korkeimman oikeuden arvioitavina.

Aktivistin mukaan asiassa olisi palattava alkuun.

– Kelvoton laki on palautettava suunnittelupöydälle, vaatii Uma Shankari.

– Hallituksen on otettava moraalinen vastuu köyhien tukemisesta. Liberalistinen yksityistäminen on lisännyt epätasa-arvoa kaikkialla maailmassa, ja on aika korjata kurssi. Kuinka hallitus voi sivuuttaa sen, että puolet kansasta protestoi, kysyy hän.

Onko Intian maatalouden sääntelyn purkaminen perusteltua, vai joutuvatko pienviljelijät uudistuksen maksajiksi? Voit keskustella tästä perjantaihin klo 23 saakka.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, BBC