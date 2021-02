Saksa tuskailee rajoitusten purkamisen kanssa – virusmuunnokset uhkaavat vesittää koko talven kestäneen sulun saavutukset

BerliiniSaksassa liittokansleri Angela Merkel ja osavaltiojohtajat kokoontuvat tänään päättämään koronarajoitusten jatkamisesta tilanteessa, jossa tartuntamäärät ovat selvässä laskussa.

Nykyiset hyvin tiukat rajoitukset ovat voimassa sunnuntaihin asti.

Tilanteen kohentuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luvassa olisi merkittäviä – tai minkäänlaisia – höllennyksiä. Saksassa on pelkona, että nopeasti leviävät virusmuunnokset saattavat nollata koko talven jatkuneiden sulkujen saavutukset.

Höllennyksiä vastaan puhuvat erityisesti viruksen radikaalia tukahduttamista kannattavat asiantuntijat, joita kuunnellaan Saksassa nyt aiempaa tarkemmin.

No Covid -nimellä tunnettu ryhmä kannattaa tiukkoja, jopa nykyistä tiukempia rajoituksia siihen saakka, kunnes tartuntamäärät ovat mahdollisimman lähellä nollaa.

Liittokansleri Angela Merkel kuvattuna 28. tammikuuta. Merkel ja osavaltiojohtajat linjasivat tammikuussa, että Saksan koronasulun tavoitteena on painaa ilmaantuvuusluku alle 50 tartuntaan viikossa 100 000 ihmistä kohden. Clemens Bilan / EPA

Suurin kysymys: pääsevätkö lapset kouluun?

Liittokansleri Merkel on toistuvasti luvannut, että koulut ja päiväkodit ovat ensimmäisenä vuorossa, kun yhteiskuntaa päästään avaamaan.

Saksan koulut ja päiväkodit ovat olleet pääosin kiinni kohta kaksi kuukautta.

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjotaan yhä hätähoitoa ennen kaikkea niille lapsille, joiden vanhemmat käyvät yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömissä töissä. Käytännössä lapsia on kuitenkin viety hätähoitoon nyt paljon enemmän kuin viime kevään ensimmäisessä kovassa sulussa.

Yhteiskunta on muutenkin säpissä. Saksassa harrastuspaikat ja ravintolat saivat ottaa asiakkaita viimeksi lokakuussa. Valtaosa kaupoista ja kampaamot määrättiin suljettaviksi joulukuun puolivälissä.

Hotellin työntekijä lapioi lunta Berliinissä 9. helmikuuta. Filip Singer / EPA

Hiihtolomat vietetään pääosin kotona, sillä Saksassa hotellit eivät saa tällä hetkellä majoittaa lomamatkailijoita. Hiihtokeskukset ovat kiinni.

Etätyöt sen sijaan takkuavat. Saksa on jäljessä digitaalisuudessa, ja moni yhtiö vieroksuu etätöitä työkulttuurin vuoksi. Berliinissä metro on aamuisin täynnä.

Julkisessa liikenteessä ja kaupoissa onkin pakko käyttää FFP2-tason tai kirurgista maskia. Pelkkä kangasmaski ei enää riitä.

FFP2-maskiin pukeutunut matkustaja poistumassa bussista Münchenissä 20. tammikuuta. Määräys FFP2-maskien käytöstä joukkoliikenteessä, kaupoissa ja lääkärissä tuli voimaan Baijerissa 18. tammikuuta. Lukas Barth-Tuttas / EPA

Onko vielä varaa höllentää?

Vielä tammikuussa liittokansleri Merkel ja osavaltiojohtajat linjasivat, että kovien rajoitusten tavoitteena on painaa tartuntamäärät alle 50 uuteen tartuntaan viikossa 100 000 asukasta kohti. (Suomen viranomaisten käyttämä ilmantuvuusluku lasketaan uusien tartuntojen määrästä kahden viikon ajalta.)

Tässä tilanteessa olisi Merkelin mukaan jälleen mahdollista selvittää kaikki tartuntaketjut ja yhteiskuntaa voitaisiin avata.

Tiistaina luku oli hieman alle 75, eli selvästi alle vuodenvaihteen lukemien mutta kaukana tavoitteesta. Saksassa voimistuukin nyt niiden ääni, jotka vaativat höllennysten sijaan vielä nykyistä tiukempaa rajoitusten valvomista.

Viime päivinä saksalaismedia on siteerannut ahkerasti Helmholtz-keskuksen virologin Melanie Brinkmannin Der Spiegel -lehdelle antamaa haastattelua (siirryt toiseen palveluun). Brinkmann kannattaa viruksen radikaalia tukahduttamista ja on mukana niin kutsutussa No Covid -ryhmässä.

Hänen mielestään edes hieman alle 50:n ilmantuvuusluku ei anna tilaa höllennyksille. Hän uskoo lukujen lähtevän taas nousuun, jos rajoituksia puretaan.

Harri Vähäkangas / Yle

Syynä ovat helposti leviävät virusmuunnokset.

Brinkmannin mukaan on toiveajattelua, etteivätkö helposti tarttuvat virusmuunnokset leviäisi myös Saksassa. Tällä hetkellä muunnoksia (siirryt toiseen palveluun) on alle 10 prosenttia Saksan tartunnoista.

– Emme saa rokotettua tarpeeksi siihen mennessä, kun muunnokset todella iskevät. Tämä kisa on jo hävitty. Kaikki muu on toiveajattelua, Brinkmann sanoo Der Spiegelille.

Virologi Melanie Brinkmann kuuluu asiantuntijoihin, jotka kannattavat koronaviruksen tukahduttamista kovin toimin. AOP

Brinkmann on osa laajaa asiantuntijajoukkoa, joka ehdotti lääketieteellisessä Lancet-julkaisussa (siirryt toiseen palveluun) tammikuun lopussa Euroopan laajuista tukahduttamisstrategiaa. Ryhmän mukaan tartunamäärät pitää painaa nopeasti mahdollisimman alas.

Rokotukset eivät vielä tässä vaiheessa auta. Lisäksi muunnokset saattavat heikentää rokotteiden tehoa, ryhmä kirjoittaa.

No Covid -ryhmän mukaan ilmantuvuusluku pitäisi saada Saksassa painettua selvästi alle 10:n. Tämä tapahtuisi sulkujen jatkamisella ja nykyisten hygieniasääntöjen paremmalla valvomisella.

Ideana on lyhyesti päästä erittäin kovalla lyhytaikaisella kurilla lopulta kohti suurempaa vapautta. Ryhmä ehdottaa, että jatkossa virus nujerrettaisiin alueellisilla mutta kovilla suluilla.

Esimerkiksi viime kesänä tautimäärät saatiin Saksassakin painettua hyvin pieniksi, mutta nyt tilanne on pahempi kuin kertaakaan viime keväänä.

Suomessa Lancetissa julkaistuavetoomusta tukee Eroon koronasta -työryhmä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: Asiantuntijaryhmä vaatii nopeita toimia virusmuunnosten leviämisen estämiseksi: korona tukahdutettava Suomessa ja rokotuksiin vauhtia

Suunnitelma koulujen avaamiseksi - ilman, että kouluja heti avataan

Saksassa tukahduttamisstrategialla ja No Covid -ryhmällä on selvästi poliittisen johdon huomio. Liittokansleri Merkel ja osavaltiojohtajat ovat kuulleet Brinkmannia asiantuntijana.

Kaikki saksalaisvirologit eivät maalaa yhtä synkkää ennustetta, vaikka varoittavatkin tilanteen olevan erittäin herkkä. Berliinin Charité-sairaalaan johtaja, virologi Christian Drosten on sanonut (siirryt toiseen palveluun), etteivät virusmuunnokset näytä leviävän pienten lasten parissa alkuperäistä virusta helpommin.

Tämä puoltaisi niiden kantaa, joiden mukaan kouluja ja päiväkoteja voitaisiin varovasti avata.

Berliiniläinen koululuokka 9. helmikuuta. Filip Singer / EPA

Naapurimaassa ollaan jo askeleen verran ulkona tiukasta sulusta. Itävallassa lapset pääsivät palaamaan kouluihin tällä viikolla, mutta hyvin tiukoin varotoimin. Lapsille on tehtävä kotona kerran viikossa koronapikatesti. Opetusta on vuoropäivinä ja maskisäännöt hyvin tiukat.

Saksassa perheministeri Franziska Giffey on jo väläytellyt kattavaa testausstrategiaa koulujen lisäksi myös päiväkotien työntekijöille. Heidän pitäisi tehdä kotipikatesti jopa kaksi kertaa viikossa.

Käytössä olevat pikatestit ovat tällä hetkellä antigeenitestejä, joissa näyte otetaan nenästä ja tulos tulee noin vartissa. Tämä olisi ministeri Giffeyn mukaan väliaikaisratkaisu, kunnes opettajat ja varhaiskasvattajat saadaan rokotettua.

Saksan mediatietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan liittokansleri Merkel aikoo tämänpäiväisessä tapaamisessa ehdottaa strategiaa koulujen avaamiseksi – ilman, että kouluja heti avattaisiin. Esillä (siirryt toiseen palveluun) on ollut sulun jatkaminen maaliskuun alkuun saakka.

Voit keskustella jutusta 11.2. kello 23 saakka.

Lue lisää: Virus­muunnos vastaan maailma ja Marin. Koronaviruksen muunnokset tunkevat myös Suomeen