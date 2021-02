Ruotsin akkutehtaan koronarypäs kasvoi: Tartuntoja on nyt 29

Ruotsin Skellefteån akkutehtaan koronaryppäässä on paljastunut lisää tartuntoja Suomessa. Tällä hetkellä tartuntoja on todettu yhteensä 29, joista uusin on Varsinais-Suomessa. Tartuntoja on nyt viisi enemmän kuin maanantaina iltapäivällä.

Lapissa tapauksia on yhteensä kuusi, joista neljä on Rovaniemellä, yksi Kemijärvellä ja yksi Länsi-Pohjan alueella. Tartuntoja on todettu lisäksi Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Vaasassa ja Uudellamaalla.

Infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä uskoo, että kaikki akkutehtaalla työskentelevät noin 200 suomalaista on tavoitettu. Hänellä ei ole tietoa siitä, kuinka moni heistä on käynyt koronatestissä.

– Jos he eivät ole käyneet koronatestissä, heidät ohjataan testiin ja toiseen testiin, kun Suomeen saapumisesta on kulunut kolme päivää, Broas toteaa.

Suomalaistyöntekijöiden positiivisia koronanäytteitä on viety Helsinkiin THL:n tutkittavaksi mahdollisen virusmuunnoksen varalta. Tutkimustuloksia ei ole vielä saatu.