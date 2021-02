Kolumbia ratkaisi pakolaisten aseman: Antaa vuosikausien oleskeluluvan lähes miljoonalle paperittomalle venezuelalaiselle

Etelä-Amerikassa Kolumbia on tehnyt massiivisen pakolaisten asemaa parantavan ratkaisun.

Presidentti Ivan Duque ilmoitti YK:n pakolaisjärjestön edustajien vierailun yhteydessä, että Kolumbia sallii väliaikaisesti noin miljoonan paperittoman venezuelalaisen jäämisen maahan, kunhan nämä vain rekisteröityvät viranomaisille.

Väliaikainen oleskelulupa on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen venezuelalaisilla on mahdollisuus hakea pysyvää lupaa.

Lisäksi seuraavien kahden vuoden aikana Kolumbiaan tulevat venezuelalaiset saavat oikeuden anoa väliaikaista turvaa, ilmoitti hallitus.

YK:n mukaan Venezuelasta on paennut taloudellista ja poliittista kaaosta viiden vuoden aikana noin 5,4 miljoonaa asukasta. Heistä kolmasosa eli noin 1,7 miljoonaa on hakenut turvaa naapurimaa Kolumbiasta. Heistä yli puolet on asettunut Kolumbiaan ilman minkäänlaista rekisteröintiä.

YK:n pakolaisjärjestön komissaari Filippo Grandi kiitteli Kolumbian päätöstä.

– Todistamme nyt historiallista elettä, Grandi sanoi.

Kolumbian presidentti Ivan Duque (oikealla) ja YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi Bogotassa, 8. helmikuuta 2021. Juan Barreto / AFP

Perusteina sisäinen turvallisuus ja humanitaarisuus

Presidentti Ivan Duquen mukaan päätös parantaa Kolumbian kansallista turvallisuutta, mutta hän korosti myös humanitaarisia vaikutuksia.

– Maassamme on lähes miljoona ihmistä, joista emme tiedä mitään. Emme tiedä nimiä emmekä tunne heidän taustojaan tai taloudellista asemaansa, perusteli presidentti Duque tiedotustilaisuudessa YK:n edustajan kanssa Bogotassa maanantaina.

Presidentti totesi, että tilanne hankaloittaa Kolumbian omaa turvallisuutta.

Venezuelasta lähteneiden olot ovat muuttuneet koronapandemien aikana erittäin vaikeiksi, sillä Kolumbia ei ole halunnut jakaa rokotteita paperittomille.

Epätoivoiset venezuelalaiset ovat jopa alkaneet palata kaoottiseen kotimaahansa. Vaikka rajaliikennettä on viruksen takia rajoitettu, kasvattaa edestakainen ihmisvirta riskiä viruksen leviämiselle.

Väestöryhmien kiistat kasvaneet

Asukkaat Kolumbiassa ja Venezuelassa ovat vuosikymmenien varrella tottuneet siihen, että he hakevat työtä ja turvaa toistensa puolelta.

1980- ja 1990-luvuilla kolumbialaiset siirtyivät suurin joukoin Venezuelaan töihin sen kukoistavaan öljybisnekseen ja pakoon Kolumbian huumekartellien väkivaltaa.

Siksi Kolumbiassa ymmärrettiin naapurimaan hätää, kun presidentti Hugo Chavezin itsevaltainen sosialistinen hallintomalli romahdutti Venezuelan talouden ja koko yhteiskunnan 2000-luvun alussa.

Ryhmä venezuelalaisia hakee suojaa polttavalta auringolta Kolumbian puolella, Cúcutan kaupungissa elokuussa 2020. Mario Caicedo / EPA

Nyt asenteet ovat Kolumbiassa muuttuneet. Yhdysvaltalainen radiokanava NPR viittaa mittaukseen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan 69 prosenttia kolumbialaisista suhtautuu jo kielteisesti naapurimaasta tuleviin ihmisiin.

– Heitä on kaikkialla. Katujen vieret ja talojen tontit täällä rajaseudun läheisessä Pamplonan kaupungissa ovat täynnä kerjääviä venezuelalaisia, kertoo paikallinen asukas NPR-kanavalle.

Ihmiset odottavat avustuksia kadulla Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tammikuun alussa tänä vuonna. Rayner Pena / EPA

Kolumbian presidentti Ivan Duque arvioi realistisesti, että venezuelalaisten muutto ei vähene ennen kuin maan poliittiset olot rauhoittuvat.

– Venezuelan diktatuuri on saatava loppumaan, sitten on muodostettava väliaikainen hallitus ja järjestettävä vapaat vaalit.

Venezuelan oppositio on yrittänyt usean vuoden järjestäytyä ja siirtää vallasta vuodesta 2013 hallinneen presidentti Nicolas Maduron. Armeijan tuella Maduron hallitus on väkivaltaisesti estänyt oppositiojohtaja Juan Guaidón nousun johtoon. Hän on kuitenkin julistautunut Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi. Yhdysvallat ja 50 muuta valtiota on tunnustanut Guaidón aseman.

