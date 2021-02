Kun äiti kysyi jatkuvasti vinkkejä vauvan hoitoon, hänestä tehtiin lastensuojeluilmoitus – tällaisia ovat somen äitiryhmät hyvässä ja pahassa

Äiti julkaisee helmikuun alussa Facebookin vauvaryhmässä kuvan, jossa vauvan molemmista kämmenistä on nahka lähtenyt irti. Äiti kysyy ryhmäläisiltä, mistä voisi olla kyse ja pitäisikö soittaa lääkärille. Ryhmäläiset alkavat spekuloida, mikä olisi voinut aiheuttaa ihon repeämisen. Moni kehottaa äitiä ottamaan pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Myöhemmin selviää, että vauvan käsissä on palovammat, jotka olivat tulleet vauvan ollessa muualla hoidossa.

Facebookin vauvaryhmät ovat vanhempien kohtauspaikkoja, joissa kysytään neuvoja kaikesta raskauteen ja vauva-arkeen liittyen: vauvan kehityksestä, syömisestä ja syömättömyydestä, uniongelmista, kakasta ja parisuhteesta.

Jaetaan kuvia välikausihaalareista ja sormiruokailun sotkusta. Vanhemmat ovat oman elämänsä kokemusasiantuntijoita jakaessaan neuvojaan lastenhoidosta.

Facebookissa on kymmeniä vauvaryhmiä, ja yhdessä ryhmässä voi olla tuhansia jäseniä: esimerkiksi Vauva 2020 -ryhmässä on 11 000 jäsentä ja Helmikuiset 2021 -ryhmässä 1 700 jäsentä. Vanhemmat perustavat ryhmiä spontaanisti, ja keskustelua valvoo muutama vapaaehtoinen.

Noora Sillanpää on hyvin aktiivinen keskustelija vauvaryhmässä. Tosin vakavassa tilanteessa hän olisi yhteydessä suoraan neuvolaan eikä jäisi odottamaan ryhmän neuvoja.

Sinituulia Valkonen on jyväskyläläinen kahden lapsen äiti ja Kesäkuiset 2020 -ryhmän perustaja ja ylläpitäjä. Ryhmän henkeä hän kehuu hyväksi ja keskustelutyyliä pääosin toisia kunnioittavaksi.

Välillä äitejä pitää muistuttaa, ettei vauvoista saa julkaista alastonkuvia tai että kakkakuvan saa laittaa vasta kommentteihin, mutta muuten moderoitavaa on loppujen lopuksi aika vähän.

Sana on vapaa, mutta yhden aiheen Valkonen on rajannut pois: Lääkkeisiin liittyvää keskustelua ei sallita. Raskausaikana moni kysyi erilaisten lääkkeiden sopivuudesta, ja ryhmäläiset vastasivat omiin kokemuksiinsa pohjaten.

Valkonen kielsi lääkekeskustelut ja kehotti kääntymään Helsingin yliopistollisen sairaalan HUSin äideille suunnatun lääkeneuvonnan eli teratologisen tietopalvelun puoleen.

– En halunnut ottaa sitä riskiä, että vahingossa joku antaisi väärää tietoa, kun emme ole lääketieteen tai lääkeaineiden asiantuntijoita, sanoo Valkonen.

Kun ei ole äitikavereita, keltä kysyä

Noora Sillanpää liittyi Facebookin vauvaryhmään jo raskausaikana. Sylissä hänellä on Venla-vauva. Arash Matin / Yle

Jos tuoretta äitiä Noora Sillanpäätä mietityttää joku asia vauva-arkeen liittyen, kääntyy hän Kesäkuiset 2020 -ryhmän puoleen. Vastauksia tulee nopeasti kymmeniä.

Sillanpää on yksi aktiivisimpia keskustelijoita Kesäkuiset 2020 -ryhmässä, jossa on lähes 2 000 jäsentä. Heitä kaikkia yhdistää se, että heille on syntynyt lapsi kesäkuun tienoilla. Sillanpää liittyi ryhmään raskauden alkuvaiheessa ja on siitä lähtien tehnyt keskustelunavauksia vähintään kerran viikossa.

– Olen luonteeltani stressaavaa tyyppiä, ja minulla oli mielessä tosi paljon kysymyksiä jo raskausaikana. Minun ei tarvitse olla jatkuvasti yhteydessä neuvolaan, kun voi kysyä toisilta äideiltä, sanoo 25-vuotias Sillanpää.

Raskausaikana Sillanpää pelkäsi kovasti keskenmenoa ja säikähti erilaisia tuntemuksia kehossaan. Mieltä rauhoitti, kun hän jutteli vauvaryhmäläisten kanssa.

Sillanpää tykkää siitä, että Kesäkuiset-ryhmästä saa hyviä vinkkejä myös arjen pieniin asioihin, joita ei viitsi neuvolasta kysyä: kuinka viikata lastenvaatteet tai mikä olisi hyvä paikka hoitopöydälle.

– Minulla ei ole äitikavereita, joilta kysyä neuvoa. Korona-aikana tämä vanhemmuus on välillä aika yksinäistä. Kiva, että on edes tämä Kesäkuiset-ryhmä, jossa voi olla yhteydessä muihin äiteihin, Sillanpää sanoo.

Vaikka vauvaryhmä on Sillanpäälle tärkeä tiedonlähde, on hänelle selvää, että vakavissa tilanteissa hän ottaisi yhteyttä suoraan neuvolaan tai tarvittaessa hätäkeskukseen.

Ahkerasta kysyjästä tehtiin lastensuojeluilmoitus

Eräs äiti kysyy vauvaryhmässä usein ja pienistäkin arkisista asioista. Äidin mukaan toinen ryhmäläinen oli tehnyt hänestä lastensuojeluilmoituksen, koska epäilee usein kysyvän äidin valmiuksia pitää huolta lapsestaan. Moni ryhmäläinen tuomitsi lastensuojeluilmoituksen liioitteluna.

Välillä tunteet kuumenevat. Vanhemmuus otetaan nykyään hyvin vakavasti, ja se näkyy myös vauvaryhmien keskusteluissa.

Sinituulia Valkosen tietoon ei ole tullut, että hänen ylläpitämässä ryhmässään olisi tehty lastensuojeluilmoituksia toisista ryhmäläisistä. Hän ei ole kuitenkaan yllättynyt.

– Välillä tuntuu, että joku saattaa hermostua jo siitä, että toinen tekee asiat eri tavalla kuin itse tai jos ei noudateta täsmällisesti virallisia ohjeita, sanoo Valkonen.

Sinituulia Valkosen mukaan syöminen ja ruoka on aihe, joka herättää paljon tunteita Kesäkuiset 2020 -ryhmässä. Sinituulia Valkonen

Valkosen mukaan vauvaryhmäläiset ovat hyvin perillä virallisista suosituksista, kuten kielletyistä ruoka-aineista tai millainen sänky on turvallinen vauvalle.

Vauvojen siirryttyä maisteluvaiheeseen ilmestyi ryhmään kuvia sitterissä syövistä vauvoista. Nopeasti tulivat myös ensimmäiset kommentit, joissa muistutettiin, että vauvaa ei saisi syöttää sitterissä tukehtumisriskin takia. Osa kommenteista oli hyvin kärkkäitä.

Valkosen mukaan on hyvä, että vanhemmat muistuttavat toisiaan virallisista suosituksista. Olisi kuitenkin tärkeää miettiä, kuinka asiansa ilmaisee.

– Kannattaa lukea oma kommentti läpi ajatuksen kanssa ennen kuin julkaisee, ettei vahingossa ole hyökkäävä. Muistetaan ystävällinen ja toisia kunnioittava sävy, Valkonen summaa.

Mielipiteitä jakaa myös se, pitäisikö isät päästää ryhmiin jäseniksi. Somevaikuttaja ja tuore äiti Nata Salmela potkittiin ulos Facebookin vauvaryhmästä sen jälkeen, kun hän ehdotti ryhmän avaamista isille.

Valkosen ylläpitämä Kesäkuiset 2020 -ryhmä on vain äideille – niin kuin valtaosa vauvaryhmistä. Valkonen perustelee päätöstä sillä, että kynnys kysyä raskauteen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvistä aroistakin asioista voi olla korkeampi, jos ryhmässä on myös miehiä.

– Nyt kun vauvat ovat syntynet ja miehiä on vuorostaan jäämässä vanhempainvapaalle, enemmän ihmetellään, miksi miehet eivät pääse ryhmään. Mielestäni ryhmää ei voi kesken kaiken vaihtaa miehille nähtäväksi. Se olisi kurjaa heitä kohtaan, jotka ovat kirjoittaneet ryhmään ajatuksella, etteivät miehet tulisi näkemään niitä, perustelee Valkonen.

Terveydenhoitaja: Älä unohda neuvolaa

Myös neuvoloissa on huomattu somen vauvaryhmien kasvava merkitys vanhempien tiedonlähteenä. Espoon neuvoloiden terveydenhoitaja Maria Metzlerin mukaan parhaimmillaan vauvaryhmät antavat arvokasta vertaistukea – varsinkin nyt korona-aikana, kun monet vauvojen vanhemmille suunnatut palvelut ja harrastukset ovat tauolla.

Välillä kuitenkin hämärtyy, mihin asti toisten vanhempien neuvot riittävät ja milloin pitäisi ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Metzler ei kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta yleisellä tasolla hän sanoo, että myös neuvolaan voi olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä.

– Kaikissa asioissa, mikä huolettaa, voi olla yhteydessä neuvolaan. Ei kannata jäädä pelkkien someryhmän neuvojen varaan. Esimerkiksi meidän neuvoloissa on puhelinpalvelu ja chatti, joihin espoolaiset voivat ottaa yhteyttä vaikka nimettömänä, sanoo Metzler.

Metzler toivoo, että vaikka vanhempi olisi saanut vauvaryhmästä vastauksen mieltä painavaan kysymykseen, olisi silti tärkeää tuoda asia esille myös neuvolassa. Vauvan uniongelmilla tai erikoisella kakan värillä voi olla merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Metzlerillä on yli 10 vuoden työkokemus neuvolasta. Sinä aikana somesta on tullut luonnollinen osa vanhempien elämää.

– Osa vanhemmista elää niin tiiviisti somessa, että kaikki sieltä luettu on totta, Metzler sanoo.

Pienistä säröistään huolimatta Metzler pitää Facebookin vauvaryhmiä hyvänä juttuna.

– Kaikessa parhaudessaan ne tukevat vanhemmuutta.

Keskustelu on avoinna 17.2. klo 23 asti.