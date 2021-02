Aamulla piti herätä aiemmin ja pukeutua – Oulussa toisen asteen opiskelijat saivat palata kouluun, katso lukiolaisten tunnelmia

Osa Suomen lukioista ja ammattikouluista on jo lähiopetuksessa, mutta esimerkiksi Helsingissä etäopetus jatkuu.

Toisen asteen opiskelijat saavat palata jälleen lähiopetuksen Oulussa.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan kolmatta viikkoa peräkkäin kohentunut tautitilanne ei enää edellytä opiskelijoiden pitämistä etäopetuksessa.

Penttilän mukaan joidenkin opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja opintojen takkuaminen etäopetuksessa ovat koulutuksen järjestäjien jatkuva huolenaihe.

– Toivon, että lähiopetukseen palaaminen vaikuttaa positiivisesti sekä oppimiseen että henkiseen hyvinvointiin, sanoo Penttilä.

Yle seurasi ensimmäisen lähilukiopäivän tunnelmia Madetojan koululle.. Pääset katsomaan lukiolaisten haastattelut tämän jutun pääkuvaa klikkaamalla.

Opiskelijat toivotettiin tervetulleeksi kouluun pitkän etäopiskelun jälkeen. Paulus Markkula / Yle

Tämä aamu tuntuu monista opiskelijoista kuin ensimmäiseltä koulupäivältä.

– Vähän jännittää, miten lähiopetuksen ottaa taas haltuun, kertoo toista vuotta lukiota käyvä Reeta Pasma.

Myös ensimmäisen vuoden opiskelija Lauri Paanasesta kouluun palaaminen vaatii hieman totuttelua, koska rutiinit ehtivät muuttua kolmen kuukauden etäopetuksen aikana. Tänään piti esimerkiksi herätä totuttua aiemmin, mutta toisaalta koulumatka pakkasessa piristi aamulla.

– Hyvät fiilikset on nyt, oli kiva nähdä kavereita pitkästä aikaa, Paananen sanoo.

Reeta Pasma kokee, että etäopetuksen aikana tarvitsee enemmän tukea opiskeluun. Hän uskoo, että poikkeusaika on ollut raskasta kaikille. Nyt lähiopetusta arvostaa eri tavalla.

– On mahtavaa nähdä ihmisiä. Nyt meidän kaikkien pitää huolehtia oma osuutemme: tullaan kouluun vain terveinä, pestään käsiä ja käytetään maskeja.

Opiskelumallit vaihtelevat ympäri Suomea

Useampikin kaupunki on tehnyt päätöksen siirtyä lähiopetukseen tai suunnittelee siirtymistä lähipäivinä.

Esimerkiksi Lahti siirtyy lähiopetukseen 16. helmikuuta. Porissa toinen aste on jo lähiopetuksessa.

Osassa kaupunkeja on käytössä malli, jossa osa lukiolaisista on lähiopetuksessa ja osa etänä. Esimerkiksi Turun lukioissa ja ammatti-instituutissa on tammikuun alkupuolelta saakka ollut käytössä tällainen jaettu malli, jossa abiturientit ovat pääsääntöisesti lähiopetuksessa ja muiden ryhmien vuorottelu ratkaistaan lukiokohtaisesti.

Tampereella ammattikouluissa puolet oppilaista on etänä ja puolet läsnä. Tampereen lukioissa ollaan oltu lähiopetuksessa.

Pääkaupunkiseutu on etänä tämän kuun loppuun saakka.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan kaupunki joutuu harkitsemaan rajoitusten hyötyjä ja haittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Nyt seurataan tarkasti, missä määrin toisen asteen koulutus ja siihen osallistuvat ikäluokat ovat osallisina tartuntaketjuissa.

Tilanteen vaatiessa etäopetukseen voidaan Mäkitalon mukaan palata.

Voit lukea lisää Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta täältä.