Oikeusministeriö asetti työryhmän julkisuuslain uudistamiseksi

Oikeusministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Olli Mäenpää.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Olli Mäenpää. Berislav Jurišić / Yle

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän julkisuuslain uudistamiseksi. Tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa julkisuuslakia siten, että julkisuusperiaate ja yhteiskunnan avoimuus toteutuvat.

Julkisuuslaki on yli 20 vuotta vanha. Ministeriön mukaan on tullut ilmi, että osa säännöksistä on vaikeasti sovellettavia. Uudistuksessa paneudutaan muun muassa siihen, voisiko viranomaisten asiakirjojen julkisuuden ja henkilötietojen suojan välistä suhdetta selkeyttää.

Työryhmä selvittää myös, pitäisikö julkisuuslain soveltamisalaa laajentaa julkista hallintotehtävää hoitaviin sekä julkisyhteisön omistuksessa oleviin yhteisöihin ja muihin kuntakonserneihin kuuluviin yhteisöihin. Lisäksi julkisten varojen käytön merkitystä soveltamisalaan tarkastellaan.

Työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Olli Mäenpää. Uudistuksen on määrä valmistua ensi hallituskaudella.

Hallinto-oikeus: Poliisi ei saanut salata jengiläisten nimiä

Julkisuuden ja yksityisyyden suojan törmäyksestä on uutisoitu muun muassa rikollisjengien tiimoilta. Helsingin hallinto-oikeus antoi joulukuussa päätöksen, jonka mukaan keskusrikospoliisi (KRP) ei olisi saanut salata esitutkintamateriaalista jengin jäsenten nimiä.

KRP perusteli päätöstään mustata jengiläisten nimet julkisuuslain yksityisyyden suojaa koskevalla kohdalla sekä aiemmalla eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisulla, mutta hallinto-oikeuden mukaan salaukseen ei ollut perusteita. KRP:n salauspäätöksestä valitti hallinto-oikeuteen Helsingin Sanomien toimittaja.

Keskusrikospoliisi kertoi tammikuussa hakevansa korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätökseen.

Lue myös:

Keskusrikospoliisi salasi United Brotherhoodin jäsenten nimet – hallinto-oikeus: Salaaminen yhdenvertaisen kohtelun vastaista

KRP:n rikosylikomisario ja -ylikonstaapeli syytteessä – paljastivat Helsingin kaupungille kahden miehen jäsenyyden Bandidosissa

Turku ei luovuttanut Ylen toimittajalle vanhusten hoivakotien tarkastusmuistioita – oikeus kehottaa käsittelemään tietopyynnön uudelleen

Pori aikoo muuttaa arvostelua saanutta julkisuuskäytäntöään: Jopa perusturvajohtajan nimi sensuroitiin esityslistoilta