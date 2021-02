Oikeuskansleri tutkii Lapin käräjäoikeuden toimintaa – syytteitä vanhentui kahdessa jutussa viime vuonna

Lapin käräjäoikeuden käsittelemissä jutuissa on tapahtunut viime aikoina kolme kertaa sellainen virhe, että syytteitä on ehtinyt vanheta ennen kuin asia on saatu oikeuteen.

Yksi tällainen juttu liittyy Ranualla vuonna 2018 tapahtuneeseen kolariin, jossa kaksi ihmistä kuoli ja yksi halvaantui pysyvästi. Lapin käräjäoikeudessa tapahtuneen virheen vuoksi osa syytteistä ehti vanheta. Oikeuskansleri on ottanut tapauksen käsittelyyn omasta aloitteestaan.

Toinen vanhenemisjuttu liittyy Kittilän kuntapäättäjien virkarikosvyyhtiin ja siinä entisen hallintojohtajan Esa Mäkisen kohteluun Kittilän kunnassa. Lapin käräjäoikeuden tekemän virheen vuoksi syytteet vanhenivat viiden henkilön osalta joko kokonaan tai osittain. Oikeuskansleri käsittelee Mäkisen tekemää valistusta asiasta.

Lisäksi viime vuonna syyttäjä perui kaikki syytteet yhdessä rikosasiassa, kun syytteet pääsivät vanhenemaan. Rikoksenuhri teki asiasta valituksen oikeusasiamiehelle, ja tämä moitti haastemiehen toimintaa. Tosin haastemies ei ollut syyllinen syytteiden vanhenemiseen, vaan kyse oli oikeusteknisestä yksityiskohdasta.

Lapin käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kiviniemi myöntää, että virheitä tehtiin.

– Kyllä näissä olisi tullut toimia huolellisemmin. Kenen tuomarin vastuulla nämä jutut on ollut, niin kyllä pyyhkeet sinne päin kuuluu.

– Nämä virheet ovat jokainen vähän erityyppisiä, mutta kyllä ne on otettu huomioon ja keskusteluun talon sisällä. Pidän niin sanotun laamannin infon kerran kuukaudessa. Siellä on käyty läpi, että tämmöstä on sattunut, ja niitä menettelytapoja, miten niitä voidaan ehkäistä.

Halvaantunut uhri jäi käytännössä ilman oikeutta

Esimerkiksi Ranuan kuolonkolarin tapauksessa onnettomuudessa halvaantunut uhri jäi nyt ilman korvauksia kolarinauton kuljettajalta. Uhrin asianajajan mukaan korvauksia olisi ollut erittäin vaikeaa saada ilman käräjäoikeuden tuomiota vammantuottamuksesta, vaikka teknisesti se olisi yhä ollut mahdollista.

Uhri päätti lopulta, että hän ei halua lähteä enää uudelleen oikeuteen peräämään korvauksia. Vahingonkorvausoikeudenkäynnin hinta olisi voinut olla liian suuri.

Sen sijaan vakuutusyhtiöltä uhri sai korvauksia.

Vanheneminen mainittiin vain ohimennen syyttäjälle

Lapin käräjäoikeuden toiminta herättää muutoinkin kysymyksiä. Yksi niistä on, miksi Esa Mäkiselle ei kerrottu syytteiden vanhenemisesta. Mäkinen sai tietää vanhenemisesta välikäden kautta eli jutun syyttäjältä.

Esa Mäkisen kohtelua koskevissa syytteissä oli alun perin vastaajina 38 kittiläläistä luottamusmiestä, muun muassa Kittilän kunnanhallituksen nykyinen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) ja kunnanvaltuuston nykyinen puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.), sekä Kittilän entinen vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg.

Mäkinen sanoo oikeuskanslerille tekemässään valituksessa, että laamanni Jyrki Kiviniemi ei kertonut asiasta hänelle esimerkiksi silloin, kun he puhuivat jutun käsittelystä syyskuussa 2020. Kiviniemi ei myöskään kertonut siitä sen jälkeen, kun hän mainitsi asiasta jutun syyttäjälle.

Laamanni Kiviniemi myöntää, että tässäkin tapauksessa on tapahtunut virhe. Haasteet lähetettiin syytetyille helmikuussa, mutta osa heistä ei palauttanut vastaanottotodistusta. Syyte on mennyt virallisesti perille vasta, kun oikeus saa haasteesta vastaanottotodistuksen, vaikka syytetty olisi tietoinen asiasta.

– Lomani jälkeen syyskuun alussa havaittiin, että kaikki eivät olleet palauttaneet vastaanottotodistusta. Syyttäjälle heti kerroin, että näin on käynyt ja tulen siitä kuulemaan kaikkia osapuolia.

– Tietysti tämäkin on virhe, että yhden asianosaisen kanssa keskustelee, mutta tämä tuli ohimennen puheeksi syyttäjän kanssa. Tiedän, että Mäkinenkin sai asiasta tiedon, kun syyttäjä soitti minulle ja kertoi olevansa yllättynyt siitä, että Mäkinen ei tästä tiennyt.

Mäkinen: Lapin käräjäoikeudella on ennakkoasenne Kittilän kuntasyytteisiin

Kittilän entinen hallintojohtaja Esa Mäkinen väittää valituksessaan oikeuskanslerille, että Lapin käräjäoikeus on ottanut kantaa hänen asiaansa jo Kittilän kuntapäättäjien isossa virkarikosoikeudenkäynnissä, jossa puitiin muun muassa Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän irtisanomista.

Tuomion päätöstekstissä moititaan Esa Mäkisen toimintaa ja kiitetään syytettynä olleen kuntapäättäjän toimintaa asiassa.

Yksi kysymys Lapin käräjäoikeuden puolueettomuudesta syntyy myös siitä, että käräjätuomari Vilho Niiranen lähetti ”terveisiä medialle” kesken oikeuden istunnon, kun yksi syytetyistä kertoi virkarikosoikeudenkäynnissä, että hän on menettänyt työtilaisuuksia negatiivisen julkisuuden vuoksi.

– Tästä tuomarin keskustelusta, mitä minun tietooni tulee, olen keskustellut hänen kanssaan. Se kuuluu sisäiseen menettelyyn, jos tulee epäilyksiä, että tulee asiattomia kommentteja, ja ne käydään täällä sisäisesti läpi.

Toinen esimerkki Lapin käräjäoikeuden toiminnasta on keväältä 2018, jolloin käsiteltiin oikeudessa Jouni Palosaaren toimintaa Levin hiihtohissien hankintaa koskevassa jutussa. Tuolloin Palosaaren jutut oli jätetty kokonaan pois käräjäoikeuden julkiselta juttulistalta, joka lähetetään medialle viikoittain.

Eikä näin käynyt vain kerran vaan kaksi kertaa, ensin valmistelevan istunnon kohdalla ja sitten muutaman viikon päästä varsinaisen oikeudenistunnon kohdalla.

Piiri pieni pyörii Lapissa

Lappi on pieni alue väestön mukaan laskettuna, ja piirit ovat pakostakin pienet myös oikeussalien puolella. Esimerkiksi yksi Kittilän virkarikosvyyhdin osa jouduttiin siirtämään oululaisen tuomarin käsiteltäväksi tämän vuoksi.

Toisaalta Kittilän virkarikosvyyhtiin liittyy todisteina asiakirjoja ja laskuja asiantuntija Pertti Eilavaaralta. Sama Eilavaara on opettanut monia lappilaisia lakimiehiä aikanaan Lapin yliopistossa.

Lisäksi Lapissa on perinteisesti paljon vahvoja hyväveli-verkostoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi poliittisten organisaatioiden ja erilaisten järjestöjen kautta.

Kiviniemen mukaan Lapissa pystytään kuitenkin käsittelemään Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteiden kaltaista laajaa juttua ilman, että vanhat tuttavuudet tai sidonnaisuudet vaikuttavat asiaan.

– Minun mielestäni ei kannata epäillä, etteikö täällä pystytä sitä ratkaisemaan. Tuomarit pystyvät kyllä riippumattomasti ratkaisemaan jutun kuin jutun.

Myöskään iso mediamyllytys ei estä Kiviniemen mukaan puolueetonta oikeudenkäyntiä Lapissa.

– Itse olin mukana [kauppa- ja teollisuusministeriön yritystukia 1990-luvulla koskevassa] Norrena-jutussa, ja siellä oli ihan vastaavia epäilyjä eikä siellä ollut mitään ongelmaa. Julkisuudesta tuli silloinkin aika paljon paineita tuomareille, mutta tuomarit ovat tottuneita siihen.

Kittilän kuntasotkut ovat vielä usean oikeusprosessin alla Lapissa

Kittilän virkarikossyytteet eivät ole johtaneet toistaiseksi kuin yhteen lainvoimaiseen rangaistukseen.

Se langetettiin Kittilän entiselle vs. kunnanjohtajalle Kyösti Tornbergille tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tornberg piilotteli asiantuntijalausuntoja, jotka Pertti Eilavaara oli lähettänyt Kittilän kunnalle.

Yksikään Kittilän kunnan poliittinen luottamushenkilö ei ole saanut lainvoimaista tuomiota mistään virkarikoksesta, mutta useita prosesseja on edelleen käynnissä.

Sekä Lapin käräjäoikeudessa että Rovaniemen hovioikeudessa on hylätty Levin hissiyhtiön toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta koskevat syytteet luottamusaseman väärinkäytöstä.

Pertti Eilavaara ei ole syytettynä Kittilän kuntakäräjillä mistään asiasta.