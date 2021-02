Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kahdeksan koronakuolemaa epidemian aikana – sairaala siirtyi täysvalmiuteen: "Tilanne on erittäin vakava"

Henkilökunnan korona-altistumiset ovat vaikeuttaneet keskussairaalan toimintaa, mutta nyt tilanne on helpottumassa, arvioi Marina Kinnunen. Karanteenissa on viime aikoina ollut 30–40 sairaalan henkilöstöön kuuluvaa.

Vaasan keskussairaala on siirtynyt täysvalmiuteen alueen heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Tällä hetkellä koronapositiivisten potilaiden hoitopaikkamäärää on laajennettu kymmeneen hoitopaikkaan, toteaa tänään tiistaina koolla ollut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä.

Keskussairaala on valmistautunut myös avaamaan koronapotilaiden hoitoon tarkoitetun osaston. Osasto voidaan avata vuorokauden kuluessa siitä, kun sen avaamisesta päätetään. Sairaalassa hoidetaan tällä hetkellä kahdeksaa henkilöä, joilla on todettu koronavirus.

Lue lisää: Vaasan keskussairaala valmiina avaamaan oman osaston koronapotilaille

Erillinen osasto avataan, jos määrä kasvaa nykyisestä. Täysvalmiuteen siirtyminen ei tällä hetkellä vaikuta sairaalan muuhun toimintaan.

– Voimme tällä hetkellä hoitaa sovitun hoidon ja toimenpiteet normaaliin tapaan, eikä esimerkiksi leikkaustoimintaa keskeytetä. Tilannetta arvioidaan päivittäin, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Erillinen koronaosasto avataan tarvittaessa onkologian osaston tiloihin. Syöpäpotilaat siirretään tuolloin yhdelle sairaalan kirurgisista osastoista.

Tilanne erittäin vakava

Kuluneen seitsemän vuorokauden aikana Pohjanmaalla on todettu 113 uutta koronavirustartuntaa. Testejä on otettu keskimäärin 400 päivää kohden. Karanteenissa on tällä hetkellä noin 1 200 henkilöä.

Epidemian alusta lukien koko sairaanhoitopiirin alueella on kuollut kahdeksan henkilöä, jotka ovat sairastaneet viruksen aiheuttamaa tautia. Sairaanhoitopiiri raportoi tästä eteenpäin kahden viikon välein alueella tapahtuneet, koronan aiheuttamat kuolemat.

– Tilanne on erittäin vakava, sillä kaikista suosituksista ja rajoituksista huolimatta tartuntamäärä jatkaa kasvuaan. Huolestuttavaa on myös se, että kaikkien tartuntojen alkuperää ei ole pystytty selvittämään, sanoo Marina Kinnunen.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että viruksen leviämisen taltuttamiseksi on erittäin tärkeää jaksaa noudattaa viranomaisten rajoituksia ja suosituksia.

– Epidemia koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla, ja tilanne on raskas kaikille. Mitä nopeammin saamme tartuntamäärät laskuun, sitä nopeammin voimme purkaa rajoituksia, sanoo Marina Kinnunen.

Koronavirustestiin pääsee matalalla kynnyksellä.

Kunnat ja koulut reagoivat nopeasti

Koronakoordinaatioryhmän mukaan Pohjanmaan kunnat ja koulut ovat toimineet erittäin tehokkaasti altistustapauksissa. Luokkia ja koko kouluja on tarvittaessa siirretty etäopetukseen yhdessä päivässä.

Lue lisää: Vaasa pitää kiinni lähiopetuksesta niin kauan kuin mahdollista

– Jatkamme tällä toimintatavalla, ja sen tähden emme anna suositusta laajempaan etäkouluun siirtymisestä. Tilanne vaihtelee alueella kuitenkin paikkakunnittain. Ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi valmistelemme toimenpiteitä, sanoo Marina Kinnunen.

Harrastustoiminnasta koronakoordinaatioryhmä korostaa edelleen, että yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on suositeltu keskeytettäväksi.

Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Päätös on voimassa maaliskuun loppuun saakka.

Vaasan sairaanhoitopiiri on kertonut tiistaina 17 uudesta tartunnasta. Niistä 13 on kirjattu Vaasassa. Sairaanhoitopiirissä on nyt kaikkiaan 1 752 tartuntaa. Viimeisen viikon aikana positiivisten näytteiden osuus testeistä on ollut 6,25 prosenttia. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 123 sataatuhatta henkilöä kohden.

Vaasan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa.

