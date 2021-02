Herätys: Suomi tarvitsee pian 30 000 uutta hoitajaa, äidin ADD vei koko perheen terapiaan, Saksa tuskailee koronarajoitusten jatkoa

Muun muassa porilaisen Kuninkaanhaan koulun 9-luokkalaiset kertoivat mitä mieltä he ovat lähihoitajan työstä ja mikä saisi heidät siihen ryhtymään. Linnea Valli voisi kuvitella olevansa lähihoitaja.

Muun muassa porilaisen Kuninkaanhaan koulun 9-luokkalaiset kertoivat mitä mieltä he ovat lähihoitajan työstä ja mikä saisi heidät siihen ryhtymään. Linnea Valli voisi kuvitella olevansa lähihoitaja. Silja Viitala / Yle

Edessä häämöttää hoitajapula – katso kuntasi vanhuspalvelujen tilanne

Edessä häämöttää iso hoitajapula, koska väestö vanhenee ja voimaan on astunut uusi hoitajamitoituslaki. Vuonna 2030 hoitajia tarvitaan lisää noin 30 000. Näin arvioitiin viime vuonna hoitajamitoituslakia tehtäessä.

Tällä hetkellä kolmasosalla kunnista on jatkuvia rekrytointiongelmia ja etenkin lähihoitajia on vaikea saada. Katso mikä on vanhuspalvelujen tila omassa kunnassasi.

Päiväkoteihin suunnitellaan kasvisruoan lisäämistä

Lasten terveyttä ja veren merkkiaineita seurataan, kun kasvisruuan syömistä lisätään. Mikael Crawford / Yle

Suomalaisiin päiväkoteihin suunnitellaan kasvisruuan lisäämistä. Juuri alkaneessa tutkimuksessa arvioidaan kasvispainotteisemman ruuan terveys- ja ilmastovaikutuksia, muokataan päiväkotien ruokalistoja ja annetaan ruokakasvatusta päiväkotilapsille.

Perheterapia jää usein yksilöterapian varjoon

Luukkosen pariskunta käy perheterapiassa usein myös kahdestaan ilman lapsia. Puheenaiheet mietitään automatkalla. Janne Körkkö / Yle

Terveydenhuollosta ohjataan ihmisiä pääsääntöisesti yksilöterapiaan, vaikka perheterapia voisi olla toimivampi hoitomuoto. Perheterapiaan pääsee usein myös nopeammin, koska palvelut eivät ole yhtä ruuhkaiset kuin yksilöterapian puolella. Muhoslainen 13-henkinen perhe lähti hakemaan apua perheterapiasta, kun perheen äidille diagnosoitiin ADD.

Trumpin toinen virkarikosoikeudenkäynti alkoi senaatissa

Virkarikoskäsittelyn johtavana syyttäjänä toimii demokraattien kongressiedustaja Jamie Raskin. Drew Angerer / AFP

Toinen virkarikosoikeudenkäynti entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on alkanut Yhdysvaltain senaatissa. Istunto alkoi demokraattisyyttäjien laatimalla videolla, jolla esitettiin, miten väkijoukko rynni senaatin rakennukseen loppiaisena.

Senaatti hyväksyi äänin 56–44, että oikeudenkäynti on perustuslain mukainen. Kuusi republikaania äänesti hyväksymisen puolesta.

Uskaltaako Saksa höllentää koronarajoituksia?

Liittokansleri Angela Merkel ja osavaltiojohtajat linjasivat tammikuussa, että Saksan koronasulun tavoitteena on painaa ilmaantuvuusluku alle 50 tartuntaan viikossa 100 000:ta ihmistä kohden. Merkel poistui Saksan parlamentin istunnosta tammikuun lopulla. Clemens Bilan / EPA

Saksan nykyiset, hyvin tiukat koronarajoitukset ovat voimassa sunnuntaihin. Liittokansleri Angela Merkelin on määrä tänään keskiviikkona päättää, höllennetäänkö vai jatketaanko niitä.

Paineet varsinkin koulujen ja päiväkotien avaamiseen kasvavat, kun tartuntamäärät ovat selvässä laskussa. Kuitenkin samaan aikaan herkästi tarttuvat virusmuunnokset yleistyvät, ja pelkona on, että rajoitusten purku roihauttaisi tartunnat uudelleen nopeaan kasvuun.

Kylmää kyytiä ja poutaista taivasta

Pakkassää jatkuu keskiviikkona. Aamusta lumisateita liikkuu lännessä ja maan keskiosissa. Yön jäljiltä läntisessä Suomessa voi olla paikoin yli 10 sentin lumikertymiä ja idässä paikoin yli viiden sentin lumikertymiä.

Päivällä lumisateita saadaan vielä paikoin maan etelä- ja keskiosassa, mutta lumisateet heikkenevät hiljalleen. Suurimmassa osassa maata sää on poutaista.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.