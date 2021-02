A-studiossa sähköinen väittely: Kaupallinen media syyttää Yleä ”verkkolehden tekemisestä” – Yleisradio huolissaan myös pienituloisten tiedonsaannista

Eduskunta aloitti Yle-lain käsittelyn viime viikolla.

Lakiehdotus sai alkunsa Medialiiton jo vuonna 2017 EU:lle tekemästä kantelusta. Medialiiton mielestä Yleisradion verkossa julkaisema tekstituotanto vääristää alan markkinoita, koska Yle toimii valtion verorahoilla.

Lakiesityksen vaikutuksista Ylen tarjontaan, kaupalliseen mediaan ja sananvapauteen keskusteltiin vilkkaasti tiistain A-studiossa.

Medialiiton Kangaskorpi: ”Yle pois verkkolehtimarkkinoilta”

Kaupallisen median mielestä Ylen tehtävät pitäisi määritellä entistä tarkemmin.

Medialiiton puheenjohtaja ja Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi katsoo, että Yle on harjoittanut valtion tuella ”verkkolehtimäistä toimintaa”, joka on perinteisesti kuulunut suomalaisen lehdistön tehtäviin.

– Ei olisi voinut kuvitella vanhaan aikaan, että Yle olisi ryhtynyt tekemään paperisia sanomalehtiä. Miksi se voisi nyt yhtäkkiä ruveta tekemään digitaalisia verkkolehtiä, Kangaskorpi kysyy.

Kangaskorven mielestä Ylen toiminta heikentää moniarvoisen maakuntalehdistön asemaa.

– Jotta sanomalehdistö pysyisi elinvoimaisena, se tarvitsee liikkumatilaa. Jos kaupallinen media hiipuu maakunnissa, se heikentää sananvapautta. Pienien sanomalehtiyhtiöiden elinvoima riippuu siitä, miten ne pystyvät pitämään lukijansa ja turvaamaan sisältönsä.

– Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta siihen voimme, miten eurooppalaista lainsäädäntöä Suomessa noudatetaan.

Ylen Ylä-Anttila: "Miten turvataan myös pienituloisten tiedonsaanti?"

Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sanoo, että ehdotettu Yle-laki kaventaisi kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia ja sitä kautta myös sananvapautta.

– Yle-verosta on vapautettu 700 000 pienituloista suomalaista. Miten turvaamme heidän mahdollisuutensa saada myös tekstiuutisia?

Hyvänä asiana hän pitää sitä, että lakiehdotuksessa määritellään tekstisisältö selkeästi osana julkista palvelua.

– Ilman tekstipalveluja Yle ei voi selviytyä laissa sille asetetuista yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden vaatimuksista, Ylä-Anttila korostaa.

Ylen verkkoteksteistä jo nyt yli 90 prosenttia liittyy liikkuvaan kuvaan ja ääneen.

Toimitusjohtaja Ylä-Anttila uskoo, että niin kaupallinen media kuin suuri yleisö ovat tyytyväisiä Ylen uuteen tilanteeseen.

– Yle ei tee viihdeuutisia ja eikä juuri muitakaan life style -tyyppisiä juttuja. Nyt sitten on arvioitava, millä tavalla esimerkiksi pitkiä juttuja tulee rikastuttaa kuvalla ja äänellä, jotta ne täyttäisivät uudet vaatimukset.

Journalistiliiton Aho: "Myös valtiovalta on kurjistanut kaupallista mediaa"

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää suomalaisen median pahimpina kilpailijoina Googlea ja Facebookia.

Aho pitää keskustelua Ylen tehtävästä melko vähämerkityksisenä asiana, kun samaan aikaan globaalit mediajätit kutistavat suomalaisen median toimintamahdollisuuksia.

– Suomalainen kaupallinen media on joutunut Googlen ja Facebookin takia puristuksiin.

Ahon mukaan Suomessa valtion pitäisi keskittyä kaupallisen median toimintaedellytysten parantamiseen. Tässä Suomi eroaa merkittävästi muista pohjoismaista.

– Myös valtio on päätöksillään kurjistanut kotimaisen median toimintaedellytyksiä. Kaikki mediatuet ja jakelutuet on poistettu, ja samalla on nostettu arvonlisäveroa.

Hallituksen esitys Yle-lain muuttamisesta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Lainmuutoksen yksityiskohdat ovat sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan että perustuslakivaliokunnan punnittavana.

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta käynee aikanaan ilmi myös se, saako Yleisradio EU:n kilpailulainsäädännön vastaista kilpailuetua verorahoituksensa turvin kuten Medialiitto väittää.

