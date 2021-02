Twitter kasvatti käyttäjämääräänsä yli neljänneksellä Yhdysvaltain vaalien aikaan – "Twitterin tavoitteena tukea terveempää keskustelua"

Twitter kasvatti käyttäjämääräänsä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 27 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Käyttäjiä oli loppuvuodesta 192 miljoonaa.

Neljänneksen tulos oli 222 miljoonaa dollaria eli noin 183 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin suosiman sosiaalisen median alustan kasvu osui yhteen Yhdysvaltain kiivaiden presidentinvaalien loppuhuipennuksen ja jälkilöylyjen kanssa.

Trump sai pysyvän porttikiellon Twitteriin tämän vuoden alussa. Syynä kieltoon oli loppiaisen mellakka, jossa Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressin Capitol-rakennukseen. Presidenttiä syytetään mellakkaan yllyttämisestä senaatin virkasyyteoikeudenkäynnissä.

Vuosineljänneksen tuloksen julkistuksen yhteydessä toimitusjohtaja Jack Dorsey sanoi, että Twitterin tavoitteena on tukea "terveempää" keskustelua käyttäjien parissa.

– 2020 oli poikkeuksellinen vuosi Twitterille. Olemme enemmän kuin ylpeitä palvellessamme julkista keskustelua, erityisesti tällaisina vertaansa vailla olevina aikoina, Dorsey sanoi.

Dorsey väheksyi Twitter-tilien sulkemisten mahdollisia vaikutuksia yhtiön tulokseen jatkossa.

– Twitter on alusta, joka on selvästi paljon suurempi kuin jokin tietty puheenaihe tai yksittäisen käyttäjän tili. 80 prosenttia käyttäjäkunnastamme on Yhdysvaltojen ulkopuolelta, Dorsey toteaa.

Markkinoilla Twitterin osakekurssi lähti maltilliseen nousuun tuloksen julkistuksen jäljiltä.

Lähteet: AFP, Reuters