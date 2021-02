Koronarokotteesta liikkuu perättömiä huhuja: väitetty yhteys lapsettomuuteen pelottaa varsinkin maahanmuuttajia

Väärä tieto leviää sosiaalisessa mediassa ja satelliittikanavilla. Monikieliselle täsmätiedotukselle on suuri tarve.

Koronaan liittyviä vääriä tietoja oli liikkeellä jo viime vuonna. Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla on kyseenalaistettu välillä koko pandemia. Virheellistä tietoa levitetään jopa painettuina lehtisinä.

Nyt kun ollaan vähitellen siirtymässä joukkorokotuksiin, lisääntyvät nimenomaan rokotteita koskevat perättömät huhut.

Ylen saamien tietojen mukaan varsinkin maahanmuuttajien keskuudessa elää vahva epäluulo koronarokotetta kohtaan. Se on erityisen harmillista, koska se lisää rokotevastaisuutta ja vaikeuttaa laumasuojan saamista.

Muhis Azizi työskentelee paljon maahanmuuttajien kanssa. Turun kaupungin monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtajana hän vahvistaa Ylen tiedon, että Lähi-idästä tulleiden kesken leviää pelko koronarokotteen yhteydestä lapsettomuuteen.

– Kun ihmisillä ei korona-aikana ole tekemistä ja kaikki ovat vain kotona, aletaan maalata ihmeellisiä piruja seinille. Kun koko korona on aika uusi asia, mielikuvat lähtevät helposti laukalle.

Muhis Azizin mielestä on pelottavaa, millaista valeuutisointia maahanmuuttajien keskuuteen leviää. Päivi Leppänen / Yle

"Moni mies on kysynyt minulta, onko tämä totta"

Perättömät tiedot leviävät missäpä muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Maahanmuuttajilla keskeinen lähde ovat myös satelliittikanavat.

Maailmalla pelkoa rokotteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen on yritetty torjua jo useilla artikkeleilla.

Hyvästä esimerkistä käy vaikkapa amerikkalaisen CBS Newsin juttu (siirryt toiseen palveluun) "Misinformaatio koronarokotteesta ja hedelmällisyydestä soittaa naisten hälytyskelloja" tai amerikkalaisen talouslehti Forbesin juttu (siirryt toiseen palveluun) "Koronarokote ei aiheuta hedelmättömyyttä – miksi ihmiset luulevat niin?"

– Juuri kuulin isossa yhteisössä, että lapsettomuus voi osua naisiin, jotka käyttävät Astra Zenecan rokotetta. Moni mies on kysynyt minulta, onko tämä totta. Yksi kertoi, että rokotteessa lukee: jos aiot hankkia lapsia, odota kaksi kuukautta rokotteen jälkeen, Muhis Azizi kertoo käymistään keskusteluista.

Osa peloista on täysin perättömiä, osalle löytyy hyvä selitys. Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tietää heti, mihin puhe kahdesta kuukaudesta viittaa.

– Lääkevalmistaja on suositellut, että rokotteen saaneet eivät välittömästi yrittäisi tulla raskaaksi. Kyse on äärimmäisestä varotoimesta. Rokote ei sinällään vaikeuta lapsen saamista, mutta turvallisuus on haluttu maksimoida.

Lapsettomuusvaikutuksista ei ole näyttöä

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi haluaa katkaista lapsettomuushuhuilta siivet välittömästi.

– Tällä hetkellä ei ole olemassa näyttöä, jonka mukaan koronarokote vaikuttaisi lisääntymiskykyyn.

Peltoniemi muistuttaa, että koronarokote on käynyt läpi samat turvallisuustutkimukset kuin muutkin rokotteet – vain nopeammassa aikataulussa. Rokotteiden turvallisuutta seurataan huolellisesti. Suomessa Fimea päivittää ohjeita, jos jotain tavanomaisesta poikkeavaa havaitaan.

– Väärään tietoon on tärkeintä vastata oikealla tiedolla, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi. Päivi Leppänen / Yle

Monella paikkakunnalla, kuten Turussa, kaupunki on tehnyt koko koronapandemian ajan yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen ja -yhdistysten kanssa. Tiedotteista on tehty erikielisiä versioita, jotta viesti tavoittaisi kaikki asukkaat.

Muhis Azizilla on selvä näkemys, millainen tiedotus maahanmuuttajien kanssa toimii parhaiten.

– Yhteisöjä kannattaa lähestyä nimekkäiden jäsenten kautta. Olisi hyvä, jos lyhyillä videoilla kerrottaisiin kunkin omalla kielellä, miksi kannattaa ottaa rokote. Ja jos ei ota, mitä seurauksia siitä voi tulla.

Kuinka tärkeä rooli imaameilla, islamilaisten yhteisöjen hengellisillä johtajilla, on oikean tiedon levittämisessä?

– Erittäin tärkeä, totaa Azizi.

Oikeaa tietoa kunkin omalla kielellä

Monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Muhis Azizi kertoo muslimien perjantaisaarnasta. Siellä istuvat melkein kaikki, tai ainakin ennen koronaa istui.

– Yhden miehen kautta asiat leviävät perheiden keskuuteen. Näin perheissäkin alettaisiin puhua tutkittua tietoa rokotteista.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tunnistaa vain yhden keinon taistelussa huhuja vastaan.

– Väärään tietoon on tärkeintä vastata oikealla tiedolla. Ja jos faktat muuttuvat, tietoja on päivitettävä.

Kaikki tämä vaatii Peltoniemenkin mielestä monikielistä, eri väestöryhmiin kohdistuvaa viestintää, jotta kaikki saavutetaan.

Muhis Azizi pitää pelottavana, millaista valeuutisointia maahanmuuttajien keskuuteen leviää.

– Se tuo tälle yhteiskunnalle harmia. Valitettavasti.

Ylekin asialla monikielisesti

Monikielisen tiedottamisen tarve koronasta on havaittu Ylessäkin. Suuri journalistipalkinto (siirryt toiseen palveluun) -kilpailussa Vuoden journalistiseksi teoksi on ehdolla Yle Uutisten monikielinen koronauutisointi.

Ehdokkuuden perusteluissa sanotaan:

Suomessa on iso joukko erikielisiä vähemmistöjä, joita virallinen koronatiedottaminen ei tavoita. Yleisen turvallisuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että kaikki Suomessa asuvat saavat tuoretta ja luotettavaa tietoa koronavirustilanteesta. - - - Ylessä alettiin maaliskuusta lähtien tehdä uutisia arabiaksi, kurdiksi, persiaksi ja somaliksi.

