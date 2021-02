Tove-elokuva ei päässyt jatkoon Oscar-kisassa

Alma Pöystin roolisuoritusta Tovena on kehuttu arvioissa.

Alma Pöystin roolisuoritusta Tovena on kehuttu arvioissa. Sami Kuokkanen / Helsinki-filmi

Elokuvaohjaaja Zaida Bergrothin ohjaama elokuva Tove ei päässyt Oscar-ehdokkaaksi. Elokuva asetettiin Suomen ehdokkaana kilpailemaan parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnosta. Hollywoodissa vuosittain jaettavat Oscar-palkinnot ovat maailman arvostetuimmat elokuva-alan palkinnot.

Ruotsinkielisen Tove-elokuvan on käsikirjoittanut Eeva Putro ja sen on tuottanut Helsinki-filmi. Pääosassa nähdään Alma Pöysti, joka on kerännyt roolistaan ylistäviä arvioita. Elokuvan muissa päärooleissa nähdään muun muassa Krista Kosonen ja ruotsalainen Shanti Roney.

Toven Suomen-ensi-ilta oli lokakuun alussa ja se on kerännyt hyvin katsojia koronapandemiasta huolimatta.

Oscareihin oli tällä kertaa lähetetty ennätysmäärä kansainvälisiä elokuvia ehdolle. Jatkoon valittiin 15 elokuvaa. Asiasta kertoivat muun muassa amerikkalaisjulkaisut Variety ja Hollywood Reporter (siirryt toiseen palveluun).

Varsinaiset ehdokkaat julkistetaan maaliskuussa. Valinnat tekevään elokuva-akatemiaan kuuluu liki 10 000 elokuva-ammattilaista eri puolilta maailmaa.

Elokuvan pääseminen Oscar-ehdokkaaksi vaatii paljon työtä. Mahdollisimman moni akatemian jäsen olisi saatava katsomaan elokuva. Koronapandemian takia markkinointityö on täytynyt tehdä virtuaalisesti. Zaida Bergroth kertoi haastattelussa syksyllä, että hän on tehtaillut videotervehdyksia eri tarkoituksiin. Yhdysvalloissa elokuvan markkinointia hoitivat elokuva-alan agentit.

Aiemmin parhaan kansainvälisen elokuvan kategoria tunnettiin nimellä paras vieraskielinen elokuva. Varsinaisten Oscar-ehdokkaiden joukkoon on vain kerran päässyt suomalainen elokuva, Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä vuonna 2003.

Oscar-palkinnot jaetaan tänä vuonna 25. päivä huhtikuuta.

Uutinen päivittyy.

Tove on Suomen Oscar-ehdokas

Kun Zaida Bergrothia pyydettiin ohjaamaan elokuva Tove Janssonista, hän uskoi epäonnistuvansa - syntyi kriitikot hullaannuttanut teos

Zaida Bergroth kasvoi ilman rutiineja, mutta boheemin äidin kanssa katsottu Psyko viitoitti tien: "Silloin oivalsin, miten elokuvat rakennetaan"