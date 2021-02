Pitäisikö penkkarit siirtää pysyvästi kevääseen? Kahden abin mielestä loistoratkaisu: "Onhan se kiva, että ensin duuni ja sitten pääsee juhlimaan"

Abiturientti Moona Putkonen ei jää murehtimaan sitä, että penkarit on siirretty.

Abiturientti Moona Putkonen ei jää murehtimaan sitä, että penkarit on siirretty. Sirkka Haverinen / Yle

Jos aika olisi normaali, olisi kansa saanut torstaina karkkisadetta niskaansa penkkariajeluita katsellessaan. Näin ei kuitenkaan ole. Penkkareita ei tällä viikolla juhlita. Abiturienttien lukuloma alkaa rauhallisemmissa merkeissä.

– Onhan se aika erilaista, että talvinen lähtö lukiosta jää kokematta, sanoo abiturientti Pekka Aalto Lappeenrannan Lyseon lukiosta.

Penkkareita on siirretty Lappeenrannassa pari kuukautta eteenpäin. Abiturientti Pekka Aalto näkee penkkareiden siirrossa myös hyvää.

– Onhan se kiva, että ensin tulee kirjoitettua kaikki aineet, tehtyä duuni ja sitten pääsee juhlimaan, Aalto sanoo.

Aalto on myös pohtinut sitä, pitäisikö penkkarit siirtää ylipäätään ylioppilaskirjoituksien jälkeiseksi juhlaksi.

– On mulla käynyt se pari kertaa mielessä, että se voisi olla hyvä ratkaisu.

Myös abiturientti Katja Minina yhtyy ajatukseen.

– Kyllä minunkin mielestä olisi ensin hyvä saada kirjoitukset ja haut kouluihin tehtyä ja sitten vasta juhlia.

Pekka Aalto ja Katja Minina kiittelevät sitä, että opettajat ovat oppineet etäopetuksen keinot. Alkuun työmäärä oli liian iso, jonka opettajat sysäsivät opiskelijoiden niskaan. Ville Toijonen / Yle

Opettajilla kamera päällä opetustilanteessa

Lappeenrannassa, niin kuin muuallakin Suomessa, toisen asteen opiskelijoiden arki on kulunut kotoa käsin etäopiskellen. Abien mielestä kulunut vuosi on tuntunut rankalta.

– Viimeinen vuosi on tuntunut aika työläältä etäopiskeluiden ja kirjoitusten takia, sanoo abiturientti Katja Minina.

Myös Pekka Aallon mielestä vuosi ollut työläs.

– Vuosi sitten oli puuroinen fiilis, kun etäkoulu sekoitti arjen eikä kotoa voinutkaan lähteä mihinkään. Kesä oli puolestaan tosi hauska, kun rajoitukset lähtivät osittain pois. Nyt taas mietityttää tulevaisuus ja kirjoitukset, sanoo Aalto.

Lappeenrannan Lyseon lukiossa on kaikkiaan 276 yo-kokelasta. Kalle Purhonen / Yle

Alussa etäopiskeluun tarvittavat tekniset vempaimet tuottivat hankaluuksia.

– Oli vaikea tottua uusiin laitteisiin ja ohjelmiin, joita etäopiskelussa piti käyttää. Lisäksi oli pitkiä päiviä ja paljon tehtäviä, Katja Minina ynnää viime kevään fiiliksiä etäopetuksen alkaessa.

Etäopiskelussa oli myös hyviä puolia: sai nukkua pidempään ja aikaa säästyi koulussa kulkemiselta. Abiturientti Pekka Aallon mukaan hyvätkin puolet voivat kääntyä itseään vastaan.

– Siinä kävi helposti silleen, että ei kerinnyt kuin nousta sängystä työpöydän ääreen aamulla ennen oppitunnin alkua. Itseohjautuvuus on aika haastavaa isolle osalle ihmisistä.

Nyt kun vuosi on enemmän tai vähemmän etänä opiskeltu, hommat ovat alkaneet sujua.

– Ehkä tämä etäopiskelu diginatiiveilta sujuu, Pekka Aalto heittää.

Myös opettajat ovat oppineet opettamaan etänä paremmin. Opiskelijakaksikon mielestä opettajat ymmärtävät nyt paremmin etäopetukseen sopivan työmäärän.

– Alkuun opiskelijat hukkuivat työmäärään, mutta sitten asia parani. Myös se on parempi, että opettajat pitävät nyt enemmän kameraa päällä digitaaliympäristössä. Se antaa opetustilanteelle aidomman tunnelman, Aalto kertoo.

Lappeenrannan Lyseon lukiossa on varattu yo-kirjoituksia varten yhdeksän tilaa. Kalle Purhonen / Yle

Etäopetuksesta lukulomalle

Osalle abiturienteista lukuloma ei muuta suuresti arkea, sillä osa jää lukulomalle suoraan etäopetuksesta. Esimerkiksi Lappeenrannan Lyseossa lukion abiturienteista neljännes on ollut lähiopetuksessa ja loput opiskelemassa etänä.

Abiturientti Moona Putkonen on jäämässä hyvillä mielin lukulomalle, vaikka penkkareita ei tänä vuonna normaaliin aikaan järjestetäkään.

– Olisihan penkkareita ollut kiva viettää, mutta eihän tähän tilanteeseen kukaan voi vaikuttaa, joten turha murehtia, sanoo Putkonen.

Lappeenrantalaisabi Pekka Aalto aloitti ylioppilaskirjoitusurakan jo viime keväänä. Vuosi sitten keväällä ylioppilaskirjoitusten aikatauluja muutettiin lennosta.

– Oli se aika hektistä! Sai tietää yhtäkkiä, että ei olekaan kahta viikkoa aikaa lukea vaan viikko, mutta kyllä siitä selvittiin.

Katja Minina aloitti ylioppilaskirjoitusurakkansa viime syksynä. Tällä hetkellä molemmat abit ovat alkaneet jo lukea kevään kirjoituksia silmällä pitäen.

Aalto luottaa, että tämän vuoden ylioppilaskirjoitusaikataulut pitävät, eikä viime kevään kaltaisia rukkauksia päivämääriin tule.

– On luotto siihen, että suunnitelmat pitävät, koska erikoisjärjestelyjä on tehty ja asiasta on jo kokemusta. Ja vaikka muutoksia tulisi, niin ei se maata kaada.

Viimeinen vuosi on ollut rehtori Mika Luukkosen mielestä kuin heikoilla jäillä kulkemista. Kalle Purhonen / Yle

Abien on vältettävä perheen ulkopuolisia kontakteja

Lappeenrannassa ylioppilaskokelaita on neuvottu pitäytymään perheen ulkopuolisista kontakteista pari viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua, ettei viime hetken altistumisia tai tartuntoja tulisi.

– Aion noudattaa suosituksia, etten mihinkään ihmisryppäisiin mene. Lisäksi aion syödä, liikkua ja nukkua hyvin, kertoo abiturientti Moona Putkonen.

Lisäksi kirjoitusten järjestäminen on vaatinut erityisjärjestelyitä: samaan tilaan mahtuu nyt vähemmän kirjoittajia turvavälien takia eli tiloja ja valvojia tarvitaan enemmän.

Ylioppilaskirjoituksissa erikoisjärjestelyjä

Ylioppilastutkintolautakunta ei edellytä lukioita järjestämään ylioppilaskirjoituksia siten, että karanteenissa olevat kokelaat voisivat osallistua kirjoituksiin. Lappeenrannan Lyseon lukio on kuitenkin valmistaunut ottamaan vastaan myös karanteenissa olevia ylioppilaskokelaita ja järjestänyt heille oman tilan ylioppilaskirjoituksien tekemiseen.

– Lappeenrannassa on kuitenkin päätetty, että karanteenissa olevillekin kokelaille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua ylioppilastutkintokokeeseen. Meillä on alustavasti varattu sitä varten yksi luokkatila alakerrasta, kertoo rehtori Mika Luukkonen Lappeenrannan Lyseon lukosta.

Suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä tilojen ja valvojien riittävyyden takaaminen siten, että opettajia riittää myös normaaliin opetustyöhön. Lappeenrannan Lyseon lukiossa on kaikkiaan 276 ylioppilaskokelasta.

– Meillä on varattu nyt yhdeksän tilaa ylioppilaskirjoituksia varten. Se vaatii parikymmentä valvojaa per vuoro, Luukkonen kertoo.

Kulunut vuosi on ollut rehtorin näkökulmasta katsoen sekava.

– Viimeinen vuosi on ollut säätämistä. Viime syksyn ylioppilaille sanoin, että kulunut vuosi on ollut kuin heikoilla jäillä kulkemista: koko ajan varautumista ja varuillaan oloa sekä suunnitelmien ja varasuunnitelmien tekemistä, ynnää rehtori Mika Luukkonen koronavuoden kulun.