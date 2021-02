Poikkeuksellinen penkkaripäivä: ajelut peruttu – abit uskovat silti vielä juhlivansa: "Tilaamme kavereiden kanssa oravapuvut Yhdysvalloista"

Koulujen abiturientit aloittavat tänään, torstaina lukulomaansa ennen kuukauden päästä alkavia ylioppilaskirjoituksia. Perinteisesti on juhlittu penkkareita eli penkinpainajaisia.

Viime vuonna teimme koosteen Suomen hauskimmista penkkarilakanoista.

Tänä vuonna kaikki on toisin. Suurin osa kaupungeista on kieltänyt ajelut, monet kunnat ovat myös peruneet penkkarit. Joissakin kunnissa penkkarit on siirretty tai järjestetään pienimuotoisesti ilman yleisöä koulun sisäisenä tilaisuutena.

Porissa penkkareiden viettoon päästään lukion tiloissa järjestettävällä ohjelmalla koronaohjeita noudattaen.

Lyhyellä varoitusajalla järjestettävät penkkarit ovat työllistäneet monia abeja kokonaisiksi päiviksi. Päivästä odotetaan mieleenpainuvaa.

Luvassa on esimerkiksi abien järjestämää taukojumppaa ja karkin heittelyä koulun pihalla nuoremmille vuosiluokille.

Useille abeille perinteisten penkkareiden peruminen oli valtava pettymys.

– Jotkut hyväksyy ja ymmärtää sen, että korona rajoittaa todella paljon. Itselläni on vienyt aikaa asian hyväksyminen, Anni Ketola kertoo.

Milla Luoma kertoo aavistelleensa jo viime syksynä peruuntumisen olevan edessä. Se ei kuitenkaan ole pois yhteiseltä kokemukselta.

Tiia Lindgren on pienestä asti katsonut penkkarirekkojen ajavan koulun ohi. Kauan odotettu abijuttu jää nyt kokematta.

Nuorten naisten tavoitteena on pitää yllä positiivista menoa eikä jäädä synkistelemään rekka-ajon puuttumista.



Abirekkojen kyljistä tutut julisteet ovat myös työn alla. Niitä aiotaan käyttää kuvausseinänomaisesti joko käytävillä tai mahdollisesti rekvisiitaksi hommattavan kuorma-auton sivuilla.

Moni perinne pysyy kaikesta huolimatta käynnissä.

– Meillä on perinteisesti aina valittu joka luokalta gentleman ja vallasnainen, jotka julkistetaan tutusti abien kahvituksessa. Ainoa muutos on, ettei salissa ole mitään ohjelmaa vaan sitä striimataan jokaiseen luokkaan, Annika Salonen täydentää.

Tilaamme kavereiden kanssa oravapuvut Yhdysvalloista

Imatran yhteislukion abeilla Emmi Elolla ja Sebastian Tiilikalla on luja usko siihen, että penkkarit pystytään järjestämään uuden suunnitelman mukaisesti huhtikuun puolivälissä.

– Tottakai, pitää olla satavarma, että se toteutuu. Ei se muuten toteudu, Tiilikka sanoo painokkaasti.

He eivät ole kuulleet, että kukaan koulukavereista aikoisi nyt juhlistaa lukuloman alkua vaihtoehto-penkkareiden merkeissä.

– Kukahan sen muuten keksi, että penkkarit siirretään, Tiilikka miettii.

– Se olin mie! Minä sitä ehdotin, huudahtaa Elo vieressä.

Imatran Yhteislukion abit Sebastian Tiilikka ja Emmi Elo sekä IB-linjalla opiskeleva Eemeli Solonen iloitsevat siitä, ettei penkkareita ole peruttu kokonaan vaan ne on siirretty huhtikuun puoliväliin.

Molemmat kertovat olevansa todella iloisia päätöksestä, ettei penkkareita ole Imatralla peruttu kokonaan.

– Penkkarit on asia, jota olen odottanut koko lukion ajan, ja jo ennen kuin menin lukioon. Se on jotain, minkä haluaa itse kokea, Elo sanoo

– Käy sääliksi niitä lukiolaisia, jotka ei saa penkkareita ollenkaan. Onneksi täällä Imatralla tilanne on vähän parempi, että voidaan kuitenkin myöhemmin keväällä järjestää. Silloin on rekan lavalla lämpimämpääkin, Tiilikka jatkaa.

Kansainvälisellä IB-linjalla opiskelevaa Eemeli Solosta huolettaa penkkareiden siirtymisessä eniten se, että uusi ajankohta sattuu hyvin lähelle kuntavaaleja. Solonen on vaaleissa ehdokkaana.

Lappeenrannan Lyseon lukiolainen Kerttu Nuija ja Kimpisen lukiossa opiskeleva Ruusu Martikainen eivät suuresti harmittele penkkareiden siirtymistä. Myöhemmin keväällä rekan lavalla ei ole yhtä kylmä kuin helmikuussa, ystävykset arvelevat.

Lappeenrannassa ystävykset Kerttu Nuija ja Ruusu Martikainen näkevät penkkareiden siirtymisessä paljon hyvääkin. Molemmilla on suunnitelmissa järjestää itselleen hienot penkkariasut, ja lisäaika asujen hankintaan tuntuu helpottavalta.

– Tilaamme kavereiden kanssa oravapuvut Yhdysvalloista, Martikainen kertoo.

Helsinkiläislukioiden virtuaalipenkkareissa irvistellään puolin ja toisin

Abien koulutyön päättymisjuhlia, penkkareita on vietetty Suomessa jo yli sata vuotta. Penkinpainajaisiin liittyvät ajelut alkoivat sodan jälkeen helsinkiläisabiturienttien rekiretkinä koululta ravintolaan ja levisivät sittemmin kaikkialle Suomeen. Hevosilla abeja sen sijaan on ajelutettu jo ennen autojen yleistymistä.

– Tämä on todella poikkeuksellinen tilanne. Sotien jälkeen ei ole koskaan jouduttu perumaan penkkareita ennen tätä kevättä, sanoo Suomen Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Emilia Uljas.

Liiton ohjeen mukaan penkkareiden peruuttaminen on oltava ehdottomasti viimeinen vaihtoehto (siirryt toiseen palveluun). Perinne on niin tärkeä abeille, että siirtäminenkin on Uljaan mukaan parempi vaihtoehto kuin kokonaan peruuttaminen.

Helsingissä penkkarit on siirretty verkkoon, mutta mahdollinen yhteistilaisuus järjestetään myöhemmin keväällä, jos koronatilanne sen sallii. Sitä suunnitellaan abien kanssa yhdessä.

– Tämä oli pitkänlinjan lukioihmiselle kova päätös, mutta meillä ei epidemiologisen tilanteen vuoksi ollut muuta vaihtoehtoa kuin päätyä tähän, sanoo lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen Helsingin kaupungilta.

Korhosen mukaan useilla kouluilla on kuitenkin virtuaalisia penkkareita.

– Abivideoita on kuvattu, myös opettajilla on joissakin lukioissa tarkoitus tehdä lempeää takaisin irvistelyä verkossa.

Virtuaalista penkkariohjelmaa toteuteaan ainakin Kuvataidelukiossa, Medialukiossa sekä Alppilan, Vuosaaren ja Etu-Töölön lukioissa.

Korhonen ymmärtää abien harmin, mutta vetoaa toimimaan vapaa-ajalla edelleen vastuullisesti.

– Jos vapaa-ajalla saa koronatartunnan, kaikki lukioiden toimintaan liittyvät rajoitukset menettävät merkityksensä. Tavoitteena on, että pääsette kirjoittamaan, saatte hyvät tulokset ja pääsette toivomaanne jatko-opiskelupaikkaan.

Janakkalan abit tyytyivät pitsaan ja pukuhassutteluun

Janakkalan Turengin lukion abit viettivät viimeistä koulupäiväänsä pukeutuen ja hassutellen vain pienellä porukalla.

Turengin toimipisteessä kirjoittaa 69 lukiolaista tänä vuonna.

Milla Mettänen, Joona Hakamäki ja Maria Hirvimäki juhlivat penkkareita yhdessä mutta pienesti.

Varsinkin abiristeilyjen peruuntuminen kirvelytti Milla Mettästä, koska ei päässyt luomaan abivuoden muistoja, kuten aiemmat ikäluokat.

– Päätimme kuitenkin, että jos pitäisimme pienet keskenämme, että pukeudumme vain omaksi iloksi, kun ei täällä koululla ole ketään muitakaan kuin me, joille näyttää, kertoo Maria Hirvimäki.

Rehtori lupasi abeille ilmaiset pitsat.

Joona Hakamäen mukaan oli odotettavissa, ettei mitään pystytä järjestämään, joten penkkaririehan peruuntumiseen ehti tottua.

Nuoret saivat änään käteensä tilapäisen päästötodistuksen, joka antaa vähän hajua että miten meni.

Abit pyysivät rehtorilta, että koulu kustantaisi paikalle pitsat, koska pienen lukion opiskelijat olivat koolla viimeistä kertaa. Paikalla keskiviikkona oli kaikkiaan noin 50 lukiolaista.

Milla Mettänen, Joona Hakamäki, Maria Hirvimäki ovat Janakkalan abeja Turengin lukiosta. Koulussa kirjoittaa tänä keväänä 69 abia.

Näin kaupungeissa ja kunnissa toimitaan eri puolilla maata

Alajärvi: Koulun sisäiset penkkarit 18.2. Ajelua ei järjestetä.

Espoo: Virtuaalipenkkarit, penkkarivideoita ja yhdellä koululla maaliskuussa mahdollinen abi-illallinen.

Helsinki: Virtuaalipenkkareita ja mahdollisesti penkkarit korvaava tapahtuma myöhemmin keväällä, jos koronatilanne sen sallii.

Hämeenlinna: Penkkarit siirretty 11.5.

Isokyrö: Minkäänlaista ajelua ei ole. Abishow lukiolaisille kello 12.40. Aamulla ja aamupäivällä käydään pienemmissä ryhmissä heittämässä karkkia alakouluilla.

Imatra: Penkkarit järjestetään 15.4.

Joensuu: Penkkarit alustavasti siirretty huhtikuun alkuun.

Jyväskylä: Penkkarit on peruttu lukioissa.

Kajaani: Penkkaripäivää ei ole päätetty.

Kannus: Penkkarit 11.2. Abien suunnittelemaa ohjelmaa: esityksiä juhlasalissa, jossa lukion ykköset-kakkoset seuraavat. Ysit seuraavat ohjelmaa striiminä luokistaan. Abit heittelevät aamupäivällä lukiolla ja yläkoululla karkkeja luokkiin. Alakoululaisille karkkeja heitetään pihalla. Iltapäivällä lyhyt ajelu.

Kauhava: Penkkarit 18.2.

Kaustinen: Penkkarit 9.4. , potkiaiset ovat 8.4. Penkkareissa abit kokoontuvat edeltävänä yönä viettämään yhdessä ns. viimeistä yötä ja käyvät yön aikana laulamassa opettajien ja rehtorin ikkunoiden alla, esimerkiksi kello kaksi. Penkkaripäivän aamuna on abien penkkarinäytelmä, johon katsojat astelevat abikujaa pitkin katsomoon. Sitten on penkkariasujen catwalk: jokainen asu esitellään. Lopuksi abit hyppäävät rekkoihin, jotka kiertävät kaikki koulut ja kylät.

Kokkola: Penkkarit ja vanhojen tanssit siirretään keväälle, myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Kotka: Penkkarit on siirretty pidettäväksi 9.4.

Kouvola: Penkkarit ovat suunnitteilla vapunaattona 30.4., ellei koronatilanne sitä estä.

Kuopio: Penkkarit siirretty 14.4.

Kurikka: Penkkarit 18.2., ei ajelua abishow lukiolaisille kello 12.40 alkaen. Aamulla ja aamupäivällä käydään pienemmissä ryhmissä alakouluilla heittämässä karkkia.

Lahti: Penkkarit siirretty 12.5.

Lappeenranta: Penkkarit järjestetään 15.4.

Mikkeli: Penkkari-/abipäivä järjestetään 12.2. Mikkelin lukion sisäisenä tapahtumana. Päivään ei sisälly perinteisiä penkkariajeluja eikä mitään muutakaan lukion ulkopuolelle suunnattua ohjelmaa.

Nurmo: Penkkarit 18.2., ei ajelua. Abien ohjelma välitetään suoratoistona luokkiin salista.

Oulu: Penkkarit siirretty 13.4., jos koronatilanne sallii.

Perho: Penkkarit 11.2. Abishow välitetään luokkiin striimattuna ja asujen suhteen on maskipakko. Perinteisiä kiertelyitä ei järjestetä luokissa vaan asut esitellään ulkona turvävälein eri ikäluokille. Myös karkkeja jakamiseen liittyy rajoituksia.

Pori: Penkkareiden sijasta abitapahtumia 11.2. lukioiden sisällä koronaturvallisesti.

Pietarsaari: Suomenkielisessä lukiossa ei penkkareita helmikuussa. Abit pohtivat vielä, haluavatko myöhemmin keväällä jotain, jos koronatilanne sallii. Ruotsinkielisessä lukiossa penkkarit 8.4.

Rauma: Penkkarit peruttu.

Rautalampi: Penkkarit erityisjärjestelyin, pienryhmissä hevosajelua keskustassa ja ilmeisesti ilman yleisöä tapahtuma koululla.

Rovaniemi: Penkkarit järjestetään 15.4.

Salo: Penkkarit peruttu.

Seinäjoki: Penkkarit 18.2.

Suonenjoki: Penkkarit oman lukioporukan kesken ilman yleisöä.

Tampere: Penkkarit peruttu, muista järjestelyistä tietoja koulujen Wilmassa. Myöskään Pirkanmaalla ei suositella penkkariajelujen järjestämistä.

Turku: Penkkarit peruttu.

Toholampi: Penkkarit 11.4. Abit järjestävät. Perinteenä on pukujen esittely, mäenlasku koulun pihalla ja abivideot koronaturvallisesti.

Vantaa: Penkkarit peruttu, mutta ei juuri korvaavia suunnitelmia. Yhtenä toiveena järjestää abien juhlat toukokuun loppupuolella.

Vimpeli: Koulun sisäiset penkkarit 18.2., ei ajelua.

Ylistaro: Penkkarit 18.2., ei ajelua.

