Entinen Miss Rovaniemi päätyi myymään seksiä kohutulle sivustolle – ei halua tuntea syyllisyyttä eikä häpeää, ja se kertoo ajan muuttumisesta

Puhe seksityöstä on murroksen kynnyksellä. Tutkija selittää, miksi se on hyvä asia.

Seinällä roikkuu pieni kyltti. Siinä on sana slut.

Lutka, huora, muun muassa niin sanakirja sen suomentaa.

Saara-Maria Karlström-Rantala, 35, on kuullut huorittelua koko ikänsä. Sanoilla on haluttu loukata, haukkua, hiljentää, satuttaa.

Nyt sana slut on esillä paitsi seinällä myös tatuointina Karlström-Rantalan iholla.

Hän kertoo kääntäneensä sanan voimasanakseen. Vähän samaan tapaan kuin homoaktivistit ottivat aluksi haukkumasanana käytetyn queerin omakseen ja laajensivat sen merkitystä kuvaamaan myös identiteettiään (siirryt toiseen palveluun).

Sana muistuttaa oululaista Karlström-Rantalaa ihmisten tietämättömyydestä. Jos joku yrittää halveerata sillä häntä, se lähinnä naurattaa.

Seksuaalisuuteen iskeminen on helppo keino loukata toista. Varsinkin jos on kuin Karlström-Rantala ja ilmentää sitä julkisesti.

Ja tienaa sillä elantonsa.

Siinä maailmassa Saara-Maria Karlström-Rantala tunnetaan paremmin nimimerkillä theothersideofsarra.

Seksiä verkossa

Karlström-Rantala istuu sohvalla helmikuisessa auringonpaisteessa. Ketjut helisevät hänen kaulallaan, kun hän kertoo työstään.

– Seksityö on jännä sana. Ihmiset ajattelevat helposti fyysistä kontaktia, hän aloittaa.

– Mutta seksiä minä myyn. Se on vain kuvamuodossa. Sanon sen ylpeydellä.

Karlström-Rantala tuotti aluksi sisältöä Onlyfansiin omaksi ilokseen. Lopulta siitä tuli hänen työnsä. Janne Körkkö / Yle

Yksi perheen kahdeksasta kissasta, kolmivuotias Riimu puskee itsensä Karlström-Rantalan syliin. Kissa on sellainen linssilude, että välillä se häiritsee emäntänsä työntekoakin.

Karlström-Rantala esiintyy työkseen kameralle. Hän tuottaa omien sanojensa mukaan eroottista sisältöä suureen suosioon nousseelle kansainväliselle Onlyfans-sivustolle.

Kuka tahansa voi luoda sinne haluamaansa sisältöä, ja seuraajat ostavat sitä kuukausimaksuilla ja tipeillä. Palvelussa on kuvia ja videoita laidasta laitaan, mutta käytännössä isossa osassa on seksuaalissävytteinen materiaali.

Sivusto on kasvanut räjähdysmäisesti korona-aikana ja ehtinyt Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan aiheuttaa kohuakin.

Katso Yle Kioskin videoreportaasi: Seksi tuli someen (ja mitä siitä pitäisi ajatella?)

Karlström-Rantala luonnehtii sisältönsä olevan sivuston rohkeimmasta päästä. Hän kuvaa palveluun enimmäkseen videoita ja saattaa nähdä paljon vaivaa niiden eteen.

Toisinaan hän kuuntelee tilaajiaan ja toteuttaa heidän toiveitaan. Sen hän tekee omilla ehdoillaan.

– Toki minulla on rajoja ja asioita, joita en halua tehdä. Myös Onlyfansissa itsessään on sääntöjä: sinne ei saa tehdä esimerkiksi liian rajua seksiä. Toimin niiden puitteissa.

Kuuntele, kun Saara-Maria Karlström-Rantala kertoo toimittaja Marko Siekkiselle työstään:

Aikaisemmin seksityöstä omalla nimellä ja omilla kasvoilla puhuminen olisi saattanut arveluttaa, mutta ei enää. Karlström-Rantala kokee, että keskusteluilmapiiri aiheen ympärillä on muuttunut aiempaa avoimemmaksi ja sallivammaksi.

Muutos on tapahtunut hänen mielestään vuoden sisällä. Se, että kertoo tekevänsä seksityötä, ei leimaa enää samalla tavalla kuin ehkä ennen.

– Ei voi sanoa, että ajatusmaailma on muuttunut kokonaan, mutta kyllä se voimakkaasti on muuttunut. Ja se on mahtavaa. Työstään saa puhua julkisesti. Siitä saa tykätä, eikä siinä ole hävettävää.

Murroksen kynnyksellä

Karlström-Rantala ei ole yksin havaintonsa kanssa. Puhe seksityöstä on toden totta muuttunut yhteiskunnassa yhä avoimemmaksi ja vähemmän leimaavaksi, vahvistaa pohjoismaisesta seksityöstä joulukuussa väitellyt sosiologian tutkija Niina Vuolajärvi.

Siitä on hänen mukaansa kiittäminen seksityötä tekeviä itseään. Yleensä ongelma on ollut, että kaikki muut puhuvat aiheesta paitsi he.

– Se, että ihmiset uskaltavat tulla esiin omilla kasvoillaan, kertoo stigman pienentymisestä. Se myös normalisoi aihetta: että seksityöntekijät ovat tavallisia ihmisiä, niin kuin kaikki muutkin. Tällainen poistaa stigmaa entisestään ja mahdollistaa yhä useampien ihmisten esiin pääsemisen.

Vuolajärvi mainitsee nimeltä esimerkiksi seksityöaktiivina tunnetun Tiia Forsströmin, jota Ylekin on haastatellut:

Viimeksi tammikuussa laajaa huomiota herätti Ylen Perjantai-ohjelman artikkeli nuoresta naisesta, joka vaihtoi tarjoilijan työt seksipalveluiden myymiseen.

Tutkija Niina Vuolajärvi toteaa seksityön olevan laaja käsite ja sen alle mahtuvan kaikenlaisia seksuaalisen työn muotoja: verkossa tapahtuvaa kameratyöskentelyä, strippaamista tai täyden palvelun seksityötä.

Julkisuudessa kuulluista puheenvuoroista herää kysymys: onko puhe seksityöstä murroksessa?

Toivottavasti, vastaa tutkija. Hän toivoo, että kärjistyneen ja leimaavan keskustelun sijaan seksityö nähtäisiin nimenomaan työnä.

Se, että seksityöntekijät nähdään pelkästään uhreina tai niin, että he ovat ammatissaan omasta valinnastaan ja vain nauttivat siitä, ei kuvaa koko seksityön kenttää.

– Työssä on aina hyviä ja huonoja puolia, Vuolajärvi kiteyttää.

Karlström-Rantala julkaisi alkuun vähemmän paljastavaa kuvasisältöä. Hän huomasi voimaantuvansa siitä, ja sisällöstä tuli yhä uskaliaampaa. Janne Körkkö / Yle

Tasapainoista suhtautumista kaipaa myös Saara-Maria Karlström-Rantala. Hänelle itselleen seksuaalisen sisällön tekeminen ja myyminen ovat työtä siinä missä mikä tahansa muukin, ja siksi hän haluaa pystyä puhumaan siitä avoimesti.

Hän esittää vertauksen: Jos joku ansaitsee leipänsä vaikkapa kampaajana tai kaupan kassalla, päivästään voi kertoa ilman, että kukaan kyseenalaistaa sitä. Mutta jos hän avaa suunsa, oletus on, että hänen pitäisi hävetä.

– Minä en vahingoita työssäni ketään ja teen tätä omilla ehdoillani. Toivon, että kaikki voisivat olla samalla viivalla siinä, että voisivat puhua työstään.

Karlström-Rantala opiskelee paraikaa yhteisöpedagogiksi. Seksuaalisuus kiehtoo häntä: hän haluaisi tutkia, miten vaikkapa Pohjois-Suomen kouluissa puhutaan seksistä ja millaista seksuaalikasvatus on. Janne Körkkö / Yle

Hurahdus

Karlström-Rantala päätyi Onlyfans-sivustolle koronapandemian seurauksena.

Hän oli toiminut yrittäjänä tapahtuma-alalla, mutta vuosi sitten maaliskuussa kalenteri tyhjeni kertaheitolla. Eräs iso tapahtuma piti perua viikon varoitusajalla, ja yritys otti pahasti takkiinsa.

Karlström-Rantala oli juuri muuttanut Rovaniemeltä Ouluun. Yhtäkkiä hän oli uudella paikkakunnalla ilman töitä, eikä ihmisiäkään rohjennut silloisessa virustilanteessa tavata.

– Minulla alkoi olla vähän tylsää.

Karlström-Rantala oli viihtynyt kameran edessä ennenkin: hän kertoo työskennelleensä mallina täysi-ikäistymisestään lähtien.

Vuonna 2014 hänet kruunattiin kotikaupungissaan Miss Rovaniemeksi.

– Nuorempana olin jopa vähäpukeista esiintymistä vastaan, hän sanoo nyt.

Jotenkin Karlström-Rantala päätyi ennen pitkää Onlyfansiin. Hän perusti sinne tilin ja alkoi julkaista sisältöä, aluksi aikansa kuluksi.

Kuvista ja videoista tuli voimaantunut olo.

– Sitten hurahdin ja jäin sille polulle.

Suurin osa Karlström-Rantalan seuraajista on Suomesta. Määrissä puhutaan kymmenistä, kun suosituimmilla sisällöntuottajilla tilaajia voi olla tuhansia. Janne Körkkö / Yle

Karlström-Rantalan työpäivä kuulostaa kuin kenen tahansa sosiaalisen median vaikuttajan työpäivältä. Ero on, että kaupallisten yhteistöiden sijaan Karlström-Rantala saa tulonsa suoraan seuraajiltaan.

Aamulla hän suunnittelee, millaista sisältöä on kanavalleen luomassa. Sen jälkeen hän valmistautuu: meikkaa ja valitsee asut.

Kuvauksissa menee yleensä useampi tunti. Lopun päivää hän leikkaa videoita ja käsittelee kuvia. Illalla hän lataa ne sivustolleen ja markkinoi sisältöjä muilla sosiaalisen median tileillään, esimerkiksi Instagramissa.

Kaiken keskellä on ehdittävä viestitellä seuraajien kanssa.

– Päivä on pitkälti puhelimessa kiinni olemista.

Karlström-Rantala sanoo, että tällä hetkellä hän rahoittaa Onlyfans-toiminnalla korkeakouluopintojaan, mutta kesällä, kun hän tuotti sisältöä ahkerammin, hän pääsi "perusduunarin" ansioihin.

Veronsa hän maksaa, kuten kaikki muutkin.

– Tämä on minun työni, ja työstä maksetaan veroja.

Leima satuttaa

Stigman eli häpeää aiheuttavan leiman poistaminen olisi seksityötä tekevien kannalta erityisen tärkeää, sanoo tutkija Niina Vuolajärvi.

Se muun muassa madaltaisi kynnystä hakea apua ongelmatilanteissa.

– Stigman poisto vaikuttaa siihen, miten poliisi ja muut viranomaiset kohtelevat ja miten ihminen nähdään yhteiskunnassa.

Saara-Maria Karlström-Rantala pyöritti aiemmin myös kissakahvilaa Rovaniemellä. Perheessä on kahdeksan kissaa. Kuvassa Riimu. Janne Körkkö / Yle

Vuolajärvi perehtyi tuoreessa väitöskirjassaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tehtävään seksityöhön ja sen säätelyyn. Hän teki tutkimustaan varten runsaat kaksi vuotta kenttätyötä ja haastatteli yli kahtasataa ihmistä, heistä suurin osa seksityöntekijöitä.

Väitös hyväksyttiin joulukuussa Rutgersin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Vuolajärvi keskittyi tutkimuksessaan seksipalveluita kehollisesti myyviin ihmisiin, ei esimerkiksi Karlström-Rantalan kaltaisiin verkossa seksityötä tekeviin. Tällaisista työntekijöistä useampi kuin kaksi kolmesta on Pohjoismaissa siirtolaistaustaisia, tutkija sanoo.

He eivät välttämättä luota viranomaisiin alun perinkään siinä määrin kuin Suomessa syntyneet.

Vuolajärven kenttätyö vahvistaa käsitystä siitä, että seksityöhön liittyvä stigma ja kriminalisaatio altistavat tekijöitä hyväksikäytölle ja väkivallalle. Juuri siksi häpeäleimaa pitäisi pienentää koko ajan.

– Jos kohtaa työssään väkivaltaa, ei saisi joutua vaikkapa sellaisten stigmatisoivien kommenttien kohteeksi, että seksityöntekijää ei voi raiskata. Asia pitää ottaa vakavasti. Heidän pitää saada suojaa, ja heidän oikeuksiaan pitää kunnioittaa.

Kyse on perusoikeuksista, Vuolajärvi toteaa. Niiden takaaminen poistaa myös hyväksikäyttöä.

Ei syyllisyydelle

Sopiiko netissä tapahtuva seksityö kenelle tahansa?

Ei, Saara-Maria Karlström-Rantala sanoo ykskantaan.

Se mikä nettiin kerran menee, se sinne myös jää.

– Se on tärkeää tehdä itselle selväksi. Kun joku työnantaja sinut tulevaisuudessa googlettaa, hän voi ensimmäisenä nähdä sinut siellä alasti.

Karlström-Rantala sanoo, että hänen seksuaalinen itsetuntonsa on kasvanut vuoden aikana. Kuin myös varmuus puhua aiheesta avoimesti. Janne Körkkö / Yle

Karlström-Rantala on itse valmis elämään menneisyytensä kanssa. Tulevaisuuden haaveena siintää ura seksuaalineuvojana, ja siinä ammatissa omien rajojen tutkimisesta voi olla etua.

Myös lähipiiri on sinut asian kanssa. Karlström-Rantala elää moniavioisessa suhteessa kahden miehen kanssa, ja he ovat suhtautuneet työhön kunnioittavasti.

– Ylipäätään olen saanut elämässäni enemmän kritiikkiä muista aiheista kuin tästä.

Toistaiseksi seksityöllä on ollut Karlström-Rantalaan vain myönteisiä vaikutuksia. Niin kauan kuin näin on, hän aikoo jatkaa sisällön tuottamista.

Hän kertoo kärsineensä aiemmin syömishäiriöstä ja jännittäneensä, laukaiseeko jatkuva omalla keholla työskentely jonkin vanhan ajatusmallin. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan päinvastoin: hänen itsetuntonsa on kasvanut, ja hän on oppinut hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

– Olen katsonut alastonta itseäni kuvista ja videoilta ja todennut, että en minä olekaan niin pahannäköinen.

Hän sanoo, että hänen tilaajansa seuraavat häntä sen tähden, miltä hän näyttää. Eivät sen toivossa, että hän esimerkiksi laihduttaisi muutaman kilon.

– Se on ollut vapauttava juttu.

Karlström-Rantala kertoo olevansa ylpeä itsestään: ensimmäistä kertaa, ehkä koko elämänsä aikana, hänellä on hyvä olla.

– En halua tuntea siitä mitään syyllisyyttä.

Sana slut on tatuoitu hänen vatsaansa. Se muistuttaa, että sillä sanalla kiusaajat eivät voi häntä loukata.

"Sitten kun tästä tulee ärsyttävää tai ahdistavaa, lopetan. Se olisi vesittänyt sen, miksi aloin tehdä tätä alun perinkään", Saara-Maria Karlström-Rantala sanoo. Janne Körkkö / Yle

