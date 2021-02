Jäätie Perämeren suurimpaan saareen on taas auki – katso miltä noin 10 kilometrin jääreitti Hailuotoon näyttää ilmasta käsin

Pohjois-Pohjanmalla Oulunsalon eli mantereen ja Hailuodon saaren yhdistävän jäätien avaaminen riippuu täysin talven sääolosuhteista. Jos kunnon talvea ja pakkasta ei ole, ei merialueelle muodostu tarpeeksi jäätäkään.

Vuosi sitten jäätietä ei saatu aukaistua ollenkaan. Tänä vuonna tilanne on toinen, ja jäätie avattiin keskiviikkona.

Hailuodon kunta muodostaa Perämeren suurimman saaren, ja sinne on matkaa mantereelta jäätietä pitkin noin kymmenen kilometriä. Kunnassa asuu noin tuhat asukasta, ja sinne pääsee myös lautalla.

Jäätien avaamisesta ja kunnosta vastaa hailuotolainen Touhu-Palvelut. Yhtiön toimitusjohtaja Juha Toppi kertoo, että he ovat mitanneet jään paksuutta parin viikon ajan. Jään pitää olla koko reitin varrella kauttaaltaan 40 senttimetriä paksua, jotta jäätie voidaan avata.

Hailuodon jäätien liikennesäännöt

Kyseessä on virallinen tie, joten jäätiellä on voimassa tieliikennelaki. Lisäksi tiellä on seuraavat rajoitukset:

– Ajoneuvon suurin sallittu massa on 3,5 tonnia.

– Suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa.

– Ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 metriä.

– Ohittaminen on kielletty.

– Pysähtyminen on kielletty.

Ajoreittejä saaren ja saarelta pois on kaksi, kumpaankin suuntaan ajaville oma.