Ehkä jo ensi vuonna droonit kuljettavat Euroopasta tilatut paketit Seinäjoelle ja takaisin – brittiläis-bulgarialainen yritys luo lentoverkostoa, johon kuuluu myös Suomi

Keskipitkien välimatkojen miehittämättömien rahtikuljetusten kehittäjä Dronamics alkaa operoida myös Seinäjoen lentoasemalta.

Brittiläis-bulgarialainen yritys on luomassa rahtidrooniverkostoa, johon on ajan kanssa tulossa yli 30 tukikohtaa yhteensä 11 Euroopan maassa.

Seinäjoen lentoasema on tehnyt sopimuksen Dronamicsin kanssa ensimmäisten lentokenttien joukossa.

Lue myös: Seinäjoen lentoasemasta eurooppalainen rahtidrooniverkoston tukikohta

– Tässä yhteydessä on ehkä harhaanjohtavaa puhua drooneista, sillä kysymyksessä on miehittämätön lentokone, täsmentää Seinäjoen lentoaseman hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari.

Kuljetuksissa käytetään kiinteäsiipistä Black Swan -kuljetusdroonia. Se pystyy kuljettamaan kerrallaan 350 kiloa rahtia ja operoimaan 2500 kilometrin säteellä.

Pitkään ilmailualalla toiminut Pakari myöntää olevansa innoissaan.

– Onhan tässä sellaista pikkupojan innostusta. Ennen kaikkea ollaan iloisia siitä, että nyt rakennetaan jotain sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty ilmailussa, ja lisäksi ollaan kehittämässä rahtikuljetuksia, jotka ovat erittäin energiatehokkaita.

Lentoja suunnitellaan jo ensi vuodeksi

Lentojen on tarkoitus käynnistyä jo vuonna 2022. Aikataulu kuulostaa nopealta, mutta ei välttämättä ole sitä. Pakarin mukaan hanketta on valmisteltu pitkään. Seinäjoen lentoasemakin on käynyt neuvotteluja Dronamicsin kanssa jo toista vuotta.

Perusteellisten neuvottelujen ansiosta luottamus sopimuskumppaneiden välillä on kunnossa, toteaa Pakari.

Testilentojen käynnistymisen aikataulu on vielä epäselvä.

– Mahdollisesti tänä keväänä, tietää Pakari.

Pakarin mukaan lentotoiminnan käynnistämisen edellyttämät luvat hoitaa operoija. Aikanaan paperit tulevat myös Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pöydälle.

Tiiminvetäjä Patrik Söderström Traficomista ei ole tutustunut hankkeeseen, mutta ensikuulemalta ja lähtökohtaisesti hän suhtautuu siihen myönteisesti.

– Tosi hienoa, onnittelen heitä yrityksestä.

Dronelogistiikka on tulevaisuutta

Söderström toteaa, että miehittämättömissä lennoissa on vielä haasteita.

– Dronelogistiikka on todellakin tulevaisuutta, mutta valitettavasti meiltä vielä puuttuu joitakin työkaluja sen laajamuotoiseen mahdollistamiseen.

Söderströmin mukaan avainkysymys on se, kuinka saadaan sovitettua miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun toimijat turvallisesti yhteiseen ilmatilaan.

– Kehitystyötä tehdään kansainvälisesti ja tarvittavat työkalut ovat jo kehitysputkessa.

Dronamicsin suunnitelnmia Söderström luonnehtii rohkeiksi.

– Meillä (Traficomissa) on ollut asenne, että yritämme tukea toimijoita ja löytää yhdessä ratkaisuja. Siinä vaiheessa, kun tai jos tämä (Dronamicsin) hanke tulee meidän pöydälle, teemme yhdessä parhaamme, että he pystyvät tekemään sitä mitä haluavat.

Visiona verkkokaupan logistinen keskittymä

Seinäjoen seudulla miehittämättömän rahtiliikenteen alkamista odotetaan innolla. Yhteistyössä Dronamicsin kanssa nähdään paljon mahdollisuuksia.

– Alueen yrityksille aukeaa uusi reitti ja kanava kuljettaa ketterästi tavaraa Eurooppaan, toteaa Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiön Into Seinäjoen asiakkuuspäällikkö Elisabet Kivimäki.

Kehitysyhtiö on yhtenä toimijana viemässä hanketta eteenpäin.

– Dronamicsin sijoittuminen Seinäjoelle tukee kaupungin visiota verkkokaupan logistisesta keskittymästä, perustelee Kivimäki.

Dronamicsin tavoitteena on synnyttää Eurooppaan jakeluverkosto suurille verkkokauppatoimijoille. Yksi rahtidrooniverkoston tukikohdista on Belgian Liege, jossa on myös Alibaban Euroopan toimituskeskus.

Kivimäen mukaan uusi rahtireitti on jo herättänyt kiinnostusta Seinäjoen alueen yritysten keskuudessa.

Paljon odotuksia

– Kyllä kiinnostaa, toteaa seinäjokelaisen Finnsat Oyn toimitusjohtaja Jarkko Kankaanpää.

Finnsat Oy on sähköteknisten tuotteiden maahantuonti ja markkinointiyhtiö, joka myy teknisiä ratkaisuja kuvan ja äänen siirtoon eri tietoliikenneverkoissa.

Yritys tuo tavaraa Suomeen 10 Euroopan maasta. Suureksi osaksi kysymys on tavarasta, joka kooltaan sopisi hyvin kuljetettavaksi miehittämättömällä koneella.

Nopeassa rahtiyhteydessä Kankaanpää näkee heti useita mahdollisuuksia. Esimerkiksi varaosia tarvitaan usein nopealla toimituksella.

– Ja avautuuhan tässä meille uusi väylä Euroopan markkinoille. Heti tulee mieleen 5G-vastaanottimien antennit ja niihin liittyvät tarvikkeet, joille markkinoita olisi koko Euroopassa.

Kankaanpää visioi jo pitemmällekin.

– Nopea suora yhteys mahdollistaa kilpailemisen esimerkiksi Amazonin kanssa. Ehkä jatkossa pienemmätkin yritykset pääsevät toimimaan ilman heidän verkostoaan.

Lue seuraavaksi: Drooniharrastajat eivät pääse vielä rekisteröitymään Traficomin teknisten ongelmien takia – uusi laki vaatii myös teoriakokeen läpäisemistä

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23 saakka.