Hallitus neuvottelee koronarokotustilanteesta ja testistrategiasta, katso ministereiden kommentit Säätytalolta kello 16.30 alkaen

Hallitus kokoontuu keskiviikkona Säätytalolle neuvottelemaan koronatautitilanteesta, rokotuksista ja testausstrategian päivittämisestä.

Suomi pyrkii rokottamaan kesään mennessä kaksi miljoonaa ihmistä. EU:n tavoitteena on rokottaa 70 prosenttia väestöstä kesään mennessä. Hallituksen on pohdittava, miten tavoitteeseen päästään.

Virusmuunnoksen takia Suomen testausstrategia vaatii päivityksen.

Voit seurata Säätytalolle saapuvien ministereiden kommentteja klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Kokoamme kommentit myös tähän juttuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi tiistaina, että virusmuunnosta on kolmen kuukauden päästä Suomessa yhtä paljon kuin nykyistä viruskantaa.

Virusmuunnoksen etenemisen nopeus riippuu kolmesta asiasta: ihmisten kontaktien määrästä, käytössä olevista rajoituksista ja viruksen leviämisvauhdista väestössä.

Jos muunnoksen saapumista hidastetaan, tartuntatapausten määrä lisääntyy myöhemmin kevättalvella.

Jos tiukemmat rajoitukset lykätään keväälle, rajoituksia tarvitaan ajallisesti pitempään.

Virusmuunnoksen takia hallituksen on päivitettävä myös testausstrategiaansa. Syynä on se, että nykyisellä testikapasiteetilla on pystyttävä hoitamaan testaukset ja erottelemaan näytteistä virusmuunnokset.

Neuvotteluissa käsitellään myös rokotustilannetta. Eri puolilla maailmaa on useita tutkimuksia, joissa kehitetään rokotteita. Kliinisiin kokeisiin on päässyt 63 hanketta.

Työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) vaatii Suomeen digitaalista rokotustodistusta ja haluaa työterveyshuollon mukaan rokotuksiin, että rokotuksiin saadaan vauhtia.

EK:n tavoitteena on saada yritykset toimimaan normaalisti ja matkailu auki.

