Laskiaispulla on nyt minikakku tai jopa hampurilainen – luksusleivonnaiset kutsuvat leikittelemään, kun vanhasta tehdään uutta

Kuvien vadelmahillolla täytettyihin laskiaispulliin on tuotu uutta vivahdetta käyttämällä niissä suklaakermaa. Kristiina Lehto / Yle

Kahvila Chjokon vitriinit Helsingissä hehkuvat sateenkaaren väreissä. Niistä löytyy suklaakohvehteja joka lähtöön, sekä nyt laskiaisen alla myös laskiaispullia.

Ohi ovat kuitenkin ne ajat, kun valita piti – tai pystyi – vain hillolla ja mantelimassalla täytetyn laskiaispullan väliltä.

– Pulla on nyt varmasti ylellisempi kuin koskaan, toteaa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta.

Hänen edessään lautasella seisoo ylväästi kaksi laskiaispullaa. Yksi niistä on perinteisemmin täytetty, ainakin melkein: sisältä löytyy vadelmahilloa ja suklaavaahtoa.

Toinen puolestaan on makumaailmaltaan jotain aivan muuta. Pohjan ja hatun välistä löytyy mustikkahyytelöä, sitruuna-valkosuklaatahnaa sekä sitruunalla ja lakritsalla maustettua valkosuklaavaahtoa. Pullan päällä on rouheaa, trendikästä kauraa.

– Perinteisesti laskiaiseen asti ollaan nautittu rasvaisista herkuista kuten pullista, ja sen jälkeen on alkanut niukempi ruokavalio. Vaikka tälle ei ole enää tarvetta, perinteestä otetaan edelleen ilo irti, kertoo Mäkelä.

Ruokakulttuurin professorin Johanna Mäkelän mielestä on hauskaa nähdä, millaisia uusia versioita klassikkoleivoksista tehdään. Kristiina Lehto / Yle

Pakkopullasta luksusleivonnaisiin

Laskiaispullan juuret pystytään paikantamaan 1700-luvun Ruotsiin, josta suomalainen laskiaispullakulttuuri on saanut vaikutteita.

Vuosikymmeniä sitten valkoisista jauhoista ja voista tehty makea leivos oli herkkua. Vielä herkumpaa oli kuitenkin täytekakku, jota ennen piti pistellä poskeen niin sanottua pakkopullaa.

– Harvaa ruokailutilannetta on säädelty niin tarkoin kuin perinteistä suomalaista kahvitarjoilua. Pullaa piti syödä ennen kakkua, jotta sitä ei ahmittaisi liikaa. Tästä tulee termi pakkopulla, kertoo ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä.

Luovuutta voi käyttää leivonnassa loputtomiin. Kuvassa kahvila Chjokon tarjontaa. Kristiina Lehto / Yle

Pakkopullasta ei kuitenkaan ole enää suinkaan kyse, kun katsoo kahviloiden tarjontaa. Nyt itse pulla on kuin minikokoinen täytekakku konsanaan – ja niitä tehdäänkin esimerkiksi pikkuiksi prinsessakakuiksi.

Mäkelä on törmännyt myös suolaiseen, chilihillolla täytettyyn versioon laskiaispullasta.

– Se oli ikään kuin hampurilaismuunnelma, mikä rikkoo makumaailman aivan toiseksi. Se seurustelee suolaisten, ei makeiden leivonnaisten kanssa.

Laskiaispullan voi keksiä yhä uudelleen

Ruotsissa lehdet valitsevat vuosittain vuoden parhaan laskiaispullan eli semlan. Johanna Mäkelä toivottaisi tavan tervetulleeksi myös Suomeen.

– Meiltä on puuttunut tällainen hauska kisailu, joka kutsuu leikittelemään.

Mäkelä tunnustautuu itse mantelimassan ystäväksi, mutta suklaavaahdolla ja vadelmalla täytetty pulla saa suupielet hymyyn.

Näissä laskiaispullissa on täytteenä muun muassa sitruunaa, lakritsia ja mustikkaa. Kristiina Lehto / Yle

Sen jälkeen on aika maistaa sitruuna-lakritsi-mustikka -yhdistelmää, hatusta aloittaen.

– Aikamoiset makusinfoniat on jo ennen kuin hilloon edes pääsee. Tämä on selvästi ylellisyysversio, jossa enemmän on enemmän, Mäkelä summaa.

Hänen mukaansa loputtomasti uusia muotoja saavat laskiaispullat kuvastavat tätä päivää.

– Ne kertovat aikamme ilmiöstä, jossa otetaan perinteinen tuote ja tehdään siitä erilaisten makujen kautta jotain aivan uudenlaista.

