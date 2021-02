Valvira suunnittelee valvontatoimenpiteitä hoivakoteihin, joissa henkilöstömitoitus ei toteudu – "Mitoituksen alittavien hoivakotien määrä on yllättävän suuri"

Valvira korostaa, että kunnilla on velvollisuus valvoa alueellaan toimivia kunnan omia sekä myös yksityisiä hoivakoteja. Kuvituskuva.

Valvira korostaa, että kunnilla on velvollisuus valvoa alueellaan toimivia kunnan omia sekä myös yksityisiä hoivakoteja. Kuvituskuva. Sascha Steinbach / EPA

Toimia kohdennetaan lisäksi hoivakoteihin, joissa on myös muita henkilöstömitoitukseen liittyviä puutteita.

Hoivakoteihin, jotka eivät täytä laissa säädettyä henkilöstömitoitusta, on suunnitteilla valvontatoimenpiteitä. Asiasta tiedottaa Valvira. Se kertoo suunnittelevansa toimenpiteitä yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin latioksen (THL) tänään julkaistun hoivakotien henkilöstömitoitusta koskevan kyselyn tulokset (siirryt toiseen palveluun) osoittivat, että mitoitus ei toteudu vaatimusten mukaisesti kaikissa kyselyyn vastanneissa hoivakodeissa.

Valvira kertoo, että valvontatoimenpiteitä kohdistuu myös sellaisiin hoivakoteihin, joissa on kyselyn tulosten mukaan muita puutteita henkilöstömitoituksessa tai välillisiin tehtäviin varatussa henkilöstömäärässä.

– Ohjauksen ja neuvonnan määrään nähden mitoituksen alittavien hoivakotien määrä on yllättävän suuri. Samoin niiden hoivakotien määrä, joissa välillisiin tehtäviin ei ole varattu riittävästi henkilöstöä, toteaa tiedotteessa Valviran ylitarkastaja Mervi Kolari.

Valvira korostaa, että kunnilla on velvollisuus valvoa alueellaan toimivia kunnan omia sekä myös yksityisiä hoivakoteja. Niillä on myös ensisijainen vastuu valvontatoimenpiteisiin ryhtymisestä. Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa antanut kunnille ja palveluntuottajille runsaasti ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain muutosten toteuttamiseen.

Kolarin mukaan hoivakotien täytyy omavalvonnallisin keinoin huolehtia, että niiden toiminta täyttää lain vaatimukset.

– Seuraavassa henkilöstömitoitusseurannassa lain vaatimukset alittavia hoivakoteja ei enää pitäisi olla, hän korostaa.

Lue myös:

Ammattilaisten huoli kasvaa: "Minulta pääsee melkein itku" – tämä juttu kertoo, miten hoitajapula riivaa sinun kuntaasi