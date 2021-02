Venäjän tämän vuoden pääsotaharjoitus Zapad 2021 ulottuu Suomenkin koko itärajalle – valmistautuminen on jo alkanut

Venäjän asevoimien tämän vuoden päätapahtuma on syyskuussa järjestettävä sotaharjoitus Zapad 2021 (Länsi 2021). Norjan sotilastiedustelupalvelun raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) harjoituksen pelitilanteena on alueellinen sota länsimaista vastustajaa vastaan.

Venäjä pitää pääsotaharjoituksensa vuorovuosin neljällä eri suunnalla: lännessä (Zapad), idässä (Vostok), maan keskiosissa (Tsentr) ja etelässä (Kavkaz). Viime vuonna pääsotaharjoitus pidettiin juuri Kaukasuksen suunnalla.

Edellinen pääsotaharjoitus läntisessä sotilaspiirissä oli Zapad 2017.

Venäjän läntinen sotilaspiiri käsittää suurimman osan Euroopan puolesta Venäjää ja sen vastuulla on muun muassa Moskovan ja Pietarin puolustus sekä Itämeren alue. Suomen itärajan takana läntinen sotilaspiiri ulottuu suunnilleen Kemijärven korkeudelle.

Venäjän sotilaspiirien alueet näkyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kuten neljä vuotta sitten, harjoitukseen osallistuu nytkin myös Valko-Venäjän armeija. Ensimmäiset Zapad 2021:a valmistelevat venäläis-valkovenäläiset esikuntaharjoitukset ovat jo meneillään.

Osa Suomenkin lähialueilla tapahtuvasta Venäjän joukkojen harjoittelusta liittyy jo nyt Zapadiin valmistautumiseen, arvioi blogissaan (siirryt toiseen palveluun) Maanpuolustuskorkeakoulun entinen tutkijaupseeri Vladimir Panschin.

Risteilyohjuksia ja drooneja

Zapad 2021:n harjoituksissa kiinnitetään huomiota muun muassa risteilyohjusten ja miehittämättömien ilma-alusten eli droonien torjuntaan, kertoo Venäjän uutistoimisto Tass (siirryt toiseen palveluun). Myös perinteistä tulenkäyttöä ja elektronista sodankäyntiä harjoitellaan.

Valko-Venäjän hallituksen internet-sivun (siirryt toiseen palveluun) mukaan harjoitus kestää seitsemän päivää, 10.-16. syyskuuta. Valkovenäläiset nostavat sen tavoitteista esille kaupunkioloissa tehtävän hyökkäyksen harjoittelun.

Valko-Venäjän armeijan helikoptereita ja sotilaita Valko-Venäjällä Zapad 2017-harjoituksessa. Tatjana Zenkovitš / EPA

Venäjän ja Valko-Venäjän mukaan harjoituksessa simuloidaan kiihtyvää sotilaallista ja poliittista konfilktia "kuvitteellisen valtion kanssa". Tarkempi pelitilanne ilmoitettaneen möhemmin.

Venäjän armeijaa seuraava bloggari Vladimir Panschin kirjoittaa näin (siirryt toiseen palveluun):

– On mielenkiintoista nähdä millainen harjoitustilanne julkisuuteen kerrotaan. Viimeisessä neljässä strategisessa esikunta- ja johtamisharjoituksessa harjoitustilanne on kuvattu terrorismin vastaista toimintaa varten. Käytännön harjoitustoimet on kuitenkin olleet jotain aivan muuta.

Valko-Venäjä karhun sylissä

Viron puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskuksen tutkija Kalev Stoiescu uskoo, että tänä vuonna Venäjän voimannäyttö kohdistuu paljolti Valko-Venäjään.

Harjoituksen tavoitteisiin kuuluu maiden asevoimien yhteistoiminnan tehostaminen, ja se on tärkeä vaihe Venäjän ja Valko-Venäjän sotilaallisessa yhdistämisessä. Näin arvioi amerikkalainen konservatiivinen nettilehti The National Interest (siirryt toiseen palveluun).

– Presidentti Aljaksandr Lukashenka on asemassa, jossa hän ei voi kieltää Vladimir Putinilta mitään – esimerkiksi Venäjän maa- tai ilmavoimien sijoittamista Valko-Venäjälle, sanoo Stoiescu.

Venäjä auttoi eri tavoin Lukashenkaa, kun tämän asema horjui vilpillisten presidentinvaalien ja suurmielenosoitusten takia viime vuoden lopulla.

Sotaharjoittelua nähdään Stoiescun mukaan koko Zapadin harjoitusalueella Jäämereltä Ukrainan rajalle.

– Itämerellä ja Viron tai Suomen itärajalla voi sattua porosoivia sotilaskoneiden lentoja tai sota-alusten liikkeitä. Tai elektronisen sodankäynnin harjoittelu voi häiritä viestiliikennettä Virossa tai Suomessa, kuten on aiemminkin, hän sanoo.

Pohjoisen laivaston maajoukot harjoittelivat Petsamossa tällä viikolla. Lev Fedosejev / AOP

Pohjoinen laivasto mukana

Zapad 2021:een osallistuvien joukkojen ja kaluston määriä ei ole vielä ilmoitettu. Joka tapauksessa siihen osallistuu nyt virallisestikin Venäjän Pohjoinen laivasto (siirryt toiseen palveluun), joka on saanut vuoden alusta Venäjän viidennen sotilaspiirin aseman.

Pohjoisen laivaston sotilaspiiriin kuuluvat Suomen itärajan takana Kuolan niemimaa ja siitä itään olevat Pohjois-Venäjän alueet sekä pohjoiset merialueet.

Pohjoisen laivaston aluksia, lentokoneita ja maajoukkoja oli mukana myös neljä vuotta sitten. Elektronisen sodankäynnin harjoittelu näkyi Suomessa ja Norjassa asti GPS-häiriöinä..

Tuolloin Venäjä sanoi, että ne Pohjoisen laivaston joukot pitivät erillisiä harjoituksia, eivätkä olleet mukana Zapad 2017:ssa.

Länsimaiden mukaan Venäjä on muissakin tapauksissa sanonut pääsotaharjoituksensa osia erillisiksi harjoituksiksi. Näin on osallistuvien joukkojen lukumäärää saatu väitettyä todellista pienemmäksi, jolloin kansainvälisesti sovitut vaatimukset tarkkailijoiden kutsumisesta eivät täyty.

Valko-Venäjän puolustusministerin Viktor Hreninin mukaan länsimaiden edustajia aiotaan kutsua Zapad 2021:a seuraamaan.