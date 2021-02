Kuuluisan lapualaisen päihdehoitoyrityksen vaikeudet alkoivat kesällä 2019 – Minnesota-mallin Suomeen tuonut johtaja myöntää avoimesti, ettei ole halunnut laskuttaa veroja asiakkailla

Minnesota-hoitoa on Suomessa tarjottu päihderiippuvaisille vuodesta 1993 lähtien. Nyt toiminta on katkolla.

Lapualla päämajaa pitävä Minnesota-hoito Oy haettiin maanantaina konkurssiin maksamattomien verojen takia.

Simo Seppelinin 30 vuotta sitten Suomeen tuoma päihdehoitomenetelmä on vuosien varrella hoitanut noin 3600 päihderiippuvaista perheineen.

Seppelinin mukaan alkoholismi ja huumausaineriippuvuus yleisesti on sairaus, joka vaivaa koko perhettä. Siksi sen hoitomuotoihin kuuluu esimerkiksi terapiaistuntoja, joihin osallistuu sekä asiakkaita että heidän perheitään. Aina useampia kerrallaan.

– Alkoholismi on luokiteltu sairaudeksi jo vuonna 1956, mutta Suomessa se kuitenkin edelleen nähdään ennen muuta "sosiaalisena ongelmana", Seppelin toteaa.

Tämä on yksi syy siihen, etteivät Seppelinin ja Valviran näkemykset hoitomuodon käytännön järjestämisestä ole kohdanneet muutamaan vuoteen.

Tiukempia reunaehtoja

Valvira ja aluehallintovirastot tarkensivat (siirryt toiseen palveluun) viime kesänä yksityisten päihdehoitoa sosiaalihuollon palveluna antavien yksiköiden toimintaedellytyksiä. Lausunnossa käy ilmi, että päihdehuollossa henkilökunnalta vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saanutta henkilöstöä kuten lähihoitajia, sosionomeja tai sairaanhoitajia.

Lisäksi vastuuhenkilöllä pitäisi kokemuksen lisäksi olla soveltuva korkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulutasoinen (AMK) sosiaali- tai terveydenhuollon tutkinto.

– Aluehallintoviraston mukaan potilasturvallisuus on vaarassa myös siksi, että meillä on vain kahden hengen huoneita, toteaa Seppelin.

Valvira on tänään tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) selventänyt tilanteen taustoja ja kertoo, että Minnesota-Hoito Oy ei ole palveluntuottajana täyttänyt yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain edellytyksiä. Siksi yritys ei ole ollut aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisessä valtakunnallisessa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterissä kesäkuun 2019 jälkeen.

Jarkko Heikkinen / Yle

Kaupallista päihdehuollon tukitoimintaa

Mikäli päihdehoito ja -kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista luvanvaraista laitoskuntoutusta, ei palvelusta tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Valvira huomauttaa, että verohallinnolla yksi edellytys arvonlisäverottomuudelle on juuri rekisteröityminen.

Jos palvelua ei ole merkitty rekisteriin, on toiminta kaupallista päihdehoidon tukitoimintaa.

Koska Minnesota-hoito ei Valviran mielestä täytä vaatimuksia, on sen toiminta muuttunut arvonlisäverovelvolliseksi. Vero olisi käytännössä langennut asiakkaan maksettavaksi, mutta sitä Simo Seppelin ei halunnut: Minnesota-hoito Oy ei ole laskuttanut veroa asiakkailta, muta ei ole myöskään maksanut verottajalle.

– Nyt kun asiakkaat jo itse maksavat hoidon, niin onhan se tyrmäävää, että pannaan vielä arvonlisävero päälle.

Hinnaston mukaan Minnesota-hoidon hinta ilman arvonlisäveroa on 6500 euroa.

Koronavuosi on lisännyt hoidon kysyntää

Tälläkin hetkellä Lapuan yksikössä on asiakkaita hoidossa, ja lisää olisi tulossa. Hämeenkoskelle oli myös määrä avata yksikkö, mutta henkilökuntapulan ja byrokratian takia sitä ei koskaan saatu avattua.

Sanna Kallio on vastaava sairaanhoitaja sekä lähiesimies. Hän on työskennellyt Minnesota-hoidon parissa jo vuodesta 2012. Hänelle konkurssiuutinen tuli maanantaina yllätyksenä.

– Onhan tämä järkyttävää ja huolestuttavaa, samalla kuitenkin on uskoa siihen, ettei tämä tällä tavoin lopu.

Koronavuosi on lisännyt päihdehoidon tarvetta, ja se on myös näkynyt Lapuan yksikössä. Lisäksi alkuvuosi yleensä lisää omaisten yhteydenottoja, kun tipaton tammikuu lakkaa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi, kyselevät sekä asiakkaat että Minnesota-yksikön työntekijät Lapualla. Jarkko Heikkinen / Yle

Hoitomuodot poikkeavat tavanomaisesta

Minnesota-hoidon periaatteisiin kuuluu että terapeutit itse ovat käyneet hoidon läpi, eli ovat itse entisiä asiakkaita.

– Me tiedetään miltä tuntuu ylittää tuo kynnys. Olisin itsekin varman jatkanut päihteiden käyttöä, jos minun olisi annettu jatkaa, mutta onneksi näin ei ollut, Kallio toteaa.

Hoidossa tähdätään täydelliseen raittiuteen, ei alkoholin tai päihteiden hallittuun käyttöön. Omien sanojen mukaan menetelmällä saavutetaan jopa yli 90-prosenttisesti täysraittius.

Menetelmät ovat kuitenkin melko radikaaleja, raittiuden tavoittelussa ollaan hyvin ehdottomia. Tämä on myös aiheuttanut kritiikkiä menetelmää kohtaan.

Suomen Päihderiippuvaiset ry on saanut yhteydenottoja, joissa Minnesota-hoidon terapiamuotoja on arvosteltu liian radikaaleiksi. Esimerkiksi alaikäisten osallistumista ryhmäterapiaan on pidetty eettisesti arveluttavana.

Edunvalvontajärjestön yhteiskuntavastaavana toimiva Tarja Orre toteaa, että Minnesota-hoito on vuosien varrella tehnyt hyvää työtä, mutta päihdehoidon on toimittava tiettyjen ehtojen puitteissa, jotta potilasturvallisuus olisi taattu.

– Mielestäni keskustelussa on sekoitettu kaksi asiaa eli saavutetut tulokset ja toimintakäytännöt. Tulokset ovat kiistattomia, mutta mielestäni toimintatapojen päivittämisestä on pystyttävä puhumaan, Orre toteaa.

Jarkko Heikkinen / Yle

Sekä Simo Seppelinin että Sanna Kallion mielestä Minnesota-menetelmä ei ole aikansa elänyt. Heidän näkemyksen mukaan sen vahvuus piilee nimenomaan koko perheen sairauden hoitamisessa.

Tulevaisuus on avoin

Vaikka konkurssihakemus on jätetty ja Simo Seppelinin henkilökohtainen taistelu byrokratiaa vastaan on ohi, elää silti toivo toiminnan jatkosta.

–Vaikka paljon on epätietoisuutta, niin toivo meillä on kaikilla, että työt jatkuisivat ja paikka pyörisi edelleen. Pitäisi vain löytää se ratkaisu niin että aluehallintovirasto ja Valvirakin olisivat tyytyväisiä, Kallio toteaa.

