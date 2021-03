Moni ahmii tuttua tv-sarjaa tai elokuvaa yhä uudelleen – kuulutko tuohon joukkoon? Kerro meille kokemuksistasi

Vanhoista hittisarjoista on tullut kullanarvoista kauppatavaraa suoratoistopalveluille. Uskolliset katsojat rynnivät suosikkisarjansa perässä uuteen palveluun voidakseen katsoa sarjaa yhä juuri niin usein kuin siltä tuntuu.

Kun amerikkalainen Friends (Frendit) oli siirtymässä Netflixiltä Warnerin suoratoistopalveluun vuodenvaihteessa 2019-2020, Today-nettijulkaisu varoitti faneja:

–Jos Friends-sarjan ahmiminen on lempipuuhaasi, sinun tulee tietää jotain: rakastetun sitcom-sarjan ja Netflixin tiet ovat eroamassa. (siirryt toiseen palveluun)

Friends esitettiin televisiossa vuosina 1994-2004, ja se on löytänyt vuosi toisensa jälkeen uusia nuoria katsojia pitäen samalla vanhat koukussa.

Fredit-sarjan tähdet Matt LeBlanc (vas.), Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry ja Courtney Cox. AOP

Tv-sarjojen ja elokuvien katsojat näyttäisivät jakautuneen leireihin kulutustottumustensa suhteen. Sen sijaan että etsisi uutta katsottavaa, moni pysyttelee suosikkisisältönsä parissa. Illasta toiseen, vuodesta toiseen.

Yhdysvaltalainen artisti Billie Eilish kertoo jämähtäneensä Office-sarjaan. Sarjaa tehtiin ensin Englannissa vuonna 2001. Myöhemmin sitä versioitiin useissa eri maissa. Suomessa sarja sai nimen Konttori. Eilish hurahti amerikkalaisversioon niin, että sämpläsi fanituksensa kunniaksi biisin esikoisalbumilleen When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (siirryt toiseen palveluun)

Amerikkalaistähti Billie Eilish rakastaa toistakymmentä vuotta vanhaa Office-sarjaa. Todd Williamson / AOP

Mikä vetää vanhan, tutun ja turvallisen pariin? Miksi moni ahmii vanhoja sarjoja uudelleen ja uudelleen? Ja miksi monella on elokuva, jonka pariin haluaa palata aina uudelleen?

Kerro meille, onko sinulla läheinen suhde johonkin tv-sarjaan tai tuttuakin tutumpi “turvaelokuva”? Miksi katsot juuri sitä? Millaisissa tilanteissa haluat ryhtyä katsomaan sitä? Millaisia tunteita käyt läpi, kun katsot saman elokuvan kymmenettä kertaa? Entä onko sinulla ystäviä, joiden kanssa jaat fanituksen?

