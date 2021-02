Nyt trendaa #avantouinti – somelääkäri Anni Saukkola sanoo, että avanto toimii kuin päihteet

Avantouinti on kasvattanut suosiotaan etenkin nuorten parissa. Laji on esteettinen ja tarjoilee terveyshyötyjä, joita on vaikea mitata tieteellisesti.

Se mikä muutama vuosi sitten oli jooga, on nyt avantouinti. Entinen vanhemman väen harrastus on kokenut nuorennusleikkauksen, kun some notkuu avantouintisisältöä. Kokeile vaikka itse, kirjoita Instagramin hakukenttään #avantouinti (siirryt toiseen palveluun).

Koko some sulkelsi avantoon ja Takaisin Pasilaan -podcast hyppäsi perään! Avantouintiseurat ympäri Suomen notkuvat liitoksistaan kun jäseniksi haluavia on enemmän, kuin mitä seurat voivat ottaa. Jaksossa kysytään, miksi trendilajiksi nousseen avantouinnin terveysvaikutteista tiedetään vielä hyvin vähän ja onko se tiede huuhaata. Samille ja Marjukalle juttelee somen omalääkäri Anni Saukkola!

Takaisin Pasilaan -podcast otti yhteyttä seitsemään avantouintiseuraan ympäri Suomen ja kysyi, näkyykö somen trendi myös talviuintiseurojen kävijämäärissä. Yhteinen vastaus kuului selvänä: kyllä näkyy.

Seurojen kävijämäärissä näkyy parhaimmillaan jopa 80% kasvua ja yhä useammat uusista jäsenistä on nuoria. Turun avantouimareiden uusista jäsenistä jopa joka toinen on alle 25-vuotias.

Avannon terveysvaikutukset tietää kaikki, mutta tiede todistaa ne harvoin

Kaikki avannossa käyneet tietävät, miltä olo tuntuu pulikoinnin jälkeen: iho on lämmin ja hymy nousee huulille, olo on huumainen. Valitettavan harvoin hyviä vaikutuksia voidaan todistaa tieteen keinoin.

Takaisin Pasilaan -podcast haastatteli somesta tuttua lääkäri Anni Saukkolaa, joka itsekin on hurahtanut talviuintiin. Saukkola kertoo, että avantouinnin hyötyjä on vaikea todistaa tieteen valossa, sillä vaikutuksia on vaikea eristää muista terveysteoista.

Kymmenen vuotta avantouintia harrastanut Mertta Hätinen, 32,kuvailee avantouintia yksinkertaisesti ja monen ymmärtämällä tavalla:

– Avantouinti on kuin käänteinen ryyppyreissu. Ensin olo on aivan kamala, mutta sen jälkeen olo on mitä mahtavin.

Saukkola tunnistaa Hätisen väitteen. Avantouinti aktivoi samoja välittäjäaineratoja kuin päihteet. Siksi avantouinti voi koukuttaa käyttäjänsä.

