Kun ajokortti oli Amirille liian kallis autokoulussa, päätti kummisetä alkaa ajo-opettajaksi – ja näin syntyi sometili "Sirpa – se reilu Toyota"

Lauri Muranen on opettanut Amir Husseinin ajamaan autoa. Teoriatunnit nuori on hankkinut autokoulusta. Olli-Pekka Kursi / Yle

Yhteiskäyttöinen "Sirpa" on mahdollistanut ajokortit neljälle nuorelle ja kohta kuskeja on jo kuusi.

Ensin huonot uutiset: Sirpa on nyt telakalla.

– No, Sirpahan on sellainen komea Toyota vuodelta 2000. Siinä alkoi kytkin reistailla, niin päätimme lähteä liikkeelle vara-autolla, sanoo etupenkillä istuva Lauri Muranen.

Vara-autoa ajaa 21-vuotias Amir Husseini, jolla on ollut ajokortti taskussa nyt neljä kuukautta. Afgaaninuorukainen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Iranissa, ja saapui teinipoikana Suomeen muutama vuosi sitten.

Murasen ja Husseinin tiet kohtasivat jo ennen Sirpaa. Lauri Muranen on puolisonsa kanssa toiminut kahden maahanmuuttajanuoren kummiperheenä.

Husseini oli viime keväänä kertonut kummiperheessään, että työpaikan saisi huomattavasti helpommin, jos vain olisi ajokortti. Hinta, ja etenkin yksittäisten ajotuntien kustannus, oli nuorukaisen ulottumattomissa.

– Hankin viime kesänä sellaisen aikalailla elämää nähneen ruostekipon ja ajattelin, että kesän ajaa huristelen sillä ja opetan muutamat jätkät ajamaan autoa, Muranen sanoo.

"Alun karmivan pelon jälkeen rentouduin"

Hyvät uutiset: Murasen suunnitelma toimi.

Lauri Muranen hankki opetusluvan ja asensi autoon opetuspolkimen. Amir Husseini oli nuoruudessaan ajanut kyllä traktoria, mutta autolla ajo-opetus oli uutta.

Kaksikko alkoi yhdistellä huvi- ja hyötyajoa ja kuskasi ajotunneilla vaikkapa romua autotallista Sortti-asemalle.

– Alun karmivan pelon jälkeen kyllä rentouduin, kun opin luottamaan Amiriin. Hän oli tosi nopea oppimaan, ettei enää ensimmäisen ajotunnin jälkeen tarvinnut pelätä henkensä edestä, Muranen nauraa.

Amir Husseini kehuu opettajaansa.

– Joskus unohdan katsoa viereen, kun haluan vaihtaa kaistaa. Jos olen kääntymässä, niin Lauri kopauttaa oveen, ja heti muistan katsoa sinne!

Täysin ilmaiseksi ei ajokortti nuorukaiselle tullut. Lauri Muranen edellytti, että kummipoika hoiti teoriaopinnot ja teoriakokeen autokoulussa.

Ajotunteja Muranen on antanut opettamilleen kahdelle nuorukaiselle ilmaiseksi. Se on useiden satojen eurojen säästö nuorelle.

– Toinen oppilaani suoritti suurimman osan ajotunneista autokoulussa. Annoin vain ylimääräisiä oppitunteja, kun hän oli vähän epävarma. Ajokoe meni läpi ja hän sai juuri ajokorttinsa, Muranen iloitsee.

Sirpa on myös somessa

Lauri Muranen alleviiivaa, ettei hän ole toiminnallaan viemässä leipää autokouluopettajien suusta.

Tähän mennessä Sirpan avulla on opetettu ja hankittu ajokortit yhteensä neljälle nuorelle ja parhaillaan "Sirpan autokoulua" käy kaksi muuta nuorta.

– Harva asia saa minua raivostumaan kuin ajatus siitä, että nämä “heput tulisivat tänne vaan loisimaan”. En ole mitään muuta niin motivoitunutta porukkaa nähnyt, kuin nämä jätkät.

– He vain tarvitsevat mahdollisuuden ja yksi helppo tapa auttaa heitä auttamaan itseään on ajokortin hankkiminen, Muranen lisää.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme kappaletta kolmen vuoden aikana.

Siksi Muranen perusti Facebook-sivun: Sirpa – se reilu Toyota.

Reiluuden nimissä Lauri Muranen toivoo, että sosiaalinen media toisi yhteen oppilaat sekä opettajat ja Sirpan tarina saisi jatkoa.

– Ajatuksena on löytää opettaja–oppilaspareja, jotka voi laittaa keskenään treenaamaan.

Uusi yhteinen menopeli opetuskäyttöön?

Entä nyt, kun Sirpa on telakalla?

– Näyttää siltä, että Sirpa on täysin palvellut, mutta ajatuksena on hankkia uusi. Siellä on iso kolehti jo kasassa, että varmaan hankitaan uusi Sirpa.

Amir Husseini on työharjoittelussa pitseriassa. Ajokortti on sielläkin tarpeen.

– Joo, ehkä tulevaisuudessa vien ruokia kotiin ihmisille.

Tänään Husseini on jälleen uuden edessä, sillä hän on Murasen auton ratissa, joka on automaattivaihteinen.

Opettaminen käy nytkin tuttuun tapaan.

– R tarkoittaa peruutusvaihdetta, Muranen opastaa kummipoikaansa.

