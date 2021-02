YK:n edustajat vaativat kymmeniä maita hakemaan kansalaisensa al-Holista ja vastaamaan kysymyksiin DNA-testeistä, Suomi mukana listalla

Aikuisia ja lapsia on pakotettu leirillä DNA-testeihin ja myös Suomelta kysytään, hyväksyykö se leirillä olevien kartoitukset.

Yhteensä 57 maata – mukaan lukien Suomi – on saanut YK:n edustajilta kirjeen, jossa maita kehotetaan pelastamaan kansalaisensa al-Holin leiriltä Syyriasta.

Kirjeessä esitetään myös lukuisia kysymyksiä, joista osa liittyy leirillä tehtyihin kartoituksiin, joiden osana aikuisilta ja lapsilta on otettu muun muassa DNA-näytteitä.

Suomeen kirje on tullut tammikuun 27. päivä ja siihen odotetaan vastausta 60 päivän kuluessa.

– Vastaamme kirjeeseen ja käsitykseni mukaan sekä kirje että vastaukset tulevat myös julkisiksi, kertoo al-Holin asioista vastaava ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner Ylelle.

Kirjeen allekirjoittaneet YK:n erityisraportoijat julkistivat lisäksi maanantaina vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun) samalle 57:n valtion joukolle leirillä olevien kotiuttamiseksi.

Al-Hol on kuin "Euroopan Guantanamo".

Myös Ruotsi on saanut kirjeen. Kirjeen lähettäjiä edustava YK:n erityisraportoija Fionnuala Ni Aolain kutsui Dagens Nyheterin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) al-Holin leiriä "Euroopan Guantanamoksi".

– Leirillä on hirvittävät olosuhteet. Sitä voi verrata kidutukseen, sanoo Fionnuala Ni Aolain Dagens Nyheterin haastattelussa.

Hän vetoaa maihin, jotta ne toimisivat aktiivisesti omien kansalaisiensa kotiuttamiseksi leiriltä.

– Kazakstan kotiuttaa naisia ja lapsia. Heiltä se onnistuu. Ne maat, jotka eivät näin tee, osoittavat tahdon puutetta, Ni Aolain sanoo ruotsalaislehdelle.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner toteaa, että kirje ja vetoomus ovat vakavasti otettavia puheenvuoroja, mutta eivät muuta Suomen linjaa.

– Linjammehan on nytkin, että kaikki lapset pyritään leiriltä pelastamaan, Tanner sanoo.

Suomeen kotiutettiin joulukuussa kaksi naista ja heidän kuusi lastaan. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia.

Tätä ennen UM oli hakenut al-Holista kaksi orvoksi jäänyttä lasta. Muut al-Holista tähän mennessä Suomeen palanneet naiset ja lapset ovat paenneet leiriltä omin neuvoin.

Myös suomalaisia DNA-testattu

Dagens Nyheter kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Ruotsilta on tiedusteltu kirjeessä al-Holin leirillä otetuista DNA-näytteistä.

Lehden mukaan YK:n kirjeestä käy ilmi, että sotilaat tekivät leirillä viime kesänä vankien laajan kartoituksen, jonka osana muun muassa DNA-testejä tehtiin sekä aikuisille että yli 10-vuotiaille lapsille.

YK pyytää Dagens Nyheterin mukaan Ruotsilta selvitystä siitä, onko se tiennyt testaamisesta ja hyväksynyt sen.

Jussi Tanner ulkoministeriöstä sanoo, että myös suomalaisia on ollut kartoitusten piirissä. Hänen mukaansa toiminta on yleisellä tasolla ymmärrettävää.

– Kun leirille on internoitu ihmisiä taistelukentiltä, on ymmärrettävää että leirin haltijat haluavat tietää, keitä he ovat. Mutta yksityiskohtaiset toimintatavat ovat asia erikseen.

Tanner toteaa, ettei voi vielä julkisesti kertoa Suomen vastauksia kirjeessä esitettyihin kysymyksiin.

Testeihin pakotettiin Dagens Nyheterin mukaan noin 700 perhettä, joista suurin osa oli Euroopasta lähteneitä. Kartoituksen jälkeen noin 200 perhettä siirrettiin al-Holista "korkean riskin vangeille" tarkoitetulle al-Roj'n leirille, Dagens Nyheter kirjoittaa.

