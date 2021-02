Etätyötä tekevässä Suomessa on nyt valtavasti tyhjiä toimistoja – Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntija: "Paluuta entiseen ei ole"

Toimistotilojen tarve ja käyttö ovat isojen muutosten edessä. Korona-aika on siirtänyt noin miljoona ihmistä työskentelemään etänä.

Valtion toimitiloja hallinnoivalla Senaatti-kiinteisöillä ei ole vielä käsitystä, miten paljon toimistotilaa jatkossa tarvitaan. Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntija Toni Rantanen on kuitenkin varma, ettei ”tuleva normaali” tarkoita paluuta aikaan ennen pandemiaa.

– Nyt talot ovat tyhjinä ja näyttää, että tiloja on yllin kyllin. Kun korona jossain vaiheessa helpottaa, töitä tehdään taas enemmän toimistoissa. Mutta paluuta siihen, mitä oli ennen, ei ole.

Vaikka työntekijät ovat valtaosin etätöissä, tiloja vuokrataan Senaatilta aiempaan tapaan. Senaatti-kiinteistöillä on tiloja kaikkiaan 5,7 miljoonaa neliömetriä. Viime vuoden lopussa niistä vapaana oli vajaat viisi prosenttia, noin 270 000 neliötä. Määrä on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.

Työpisteille yhteiskäyttöä

Hämeenlinnassa tukku valtion virastoja otti alkuvuodesta käyttöönsä uuden noin 5 000 neliön toimistotalon. Sinne muuttivat aluehallintovirasto, verohallinto, oikeusaputoimisto, edunvalvontatoimisto ja maistraatti. Työntekijöitä näissä virastoissa on kaikkiaan 370.

Ennen korona-aikaa suunnitellussa talossa aluehallintoviraston (avi) 115 työntekijällä on käytössään 90 työpistettä.

– Tämä on jo sillä tavalla tilatehokas, että työpisteitä on vähemmän kuin henkilökuntaa. Tässä on tietynlaista ylibuukkausta, Rantanen sanoo.

Juuri nyt uudessa toimistotalossa töitä tekee viitisentoista avin työntekijää, loput sata on ohjeistettu etätöihin.

Moni on käynyt uudessa toimistotalossa vain kerran tai kaksi, lähinnä tyhjentämässä muuttolaatikkonsa, kertoo erikoissuunnittelija Hannu Vähätalo.

– On ollut tosi rauhallista, hän toteaa.

Valtion virastoille rakennetussa uudessa toimitalossa on väljää. Timo Leponiemi / Yle

Vähätalo on palvellut aluehallintovirastoa ja sen edeltäjiä 34 vuotta. Hän on niitä harvoja työntekijöitä, jotka ovat tehneet töitä enemmän toimistolla kuin etänä. Kun toiminta virastossa saadaan muuton jäljiltä käyntiin, hänkin aikoo tehdä enemmän etätöitä.

Senaatti-kiinteistöjen Toni Rantanen myöntää, että tulevia tilatarpeita joudutaan miettimään tarkkaan.

– Tilatarpeet eivät häviä, mutta mitoitukset saattavat muuttua, eli kuinka paljon työntekijää kohden varataan tilaa. Korona on tuonut asioihin sivuraiteen, mutta juna kulkee pääraidetta, kuvailee Rantanen.

Toinen iso muutos on tilojen yhteiskäyttö. Vanhastaan virastot ja laitokset ovat olleet omissa tiloissaan lukkojen takana, mutta tämäkin on muuttumassa.

– Monitiloihin ollaan siirtymässä ja on jo siirrytty. Sama koskee myös yksityistä puolta.

Toimitilojen muutos tuo tarvetta muutoksiin vanhoissa toimitiloissa. Yksi vaihtoehto on peruskorjata tiloja vastaamaan nykyajan tarpeita. Muita ratkaisuja ovat tilojen myyminen tai purkaminen.

Muuntuville tiloille käyttöä

Hämeenlinnassa Linnan Kehitys oy pitää yllä toimitilarekisteriä. Sijoituspalveluiden johtaja Ari Räsänen sanoo, että nyt tiloja on tarjolla runsaasti. Kysyntää on lähinnä pienille, muutaman huoneen tiloille. Niiden perään ovat muun muassa hyvinvointipalvelut, tilihallinto ja konsultointi.

Räsänen näkee etätyöntekijöiden kaipaavan kasvokkaista yhteydenpitoa muihin työntekijöihin. Se lisää tarvetta hybridimallille, jossa osa töistä tehdään etänä, osa toimistolla. Se taas luo tarvetta nopeasti muuntuville tiloille ja toimistohotelleille.

Vuoden sisällä tapahtunutta muutosta Räsänen pitää isona. Digitaalisuus ja sähköinen maailma ovat osoittaneet ketteryytensä, mutta se on vaatinut pään sisällä asioiden hahmottamista uudelleen.

– Kokoukset ovat onnistuneet nopeasti ja tiettyjä tyhjäkäyntejä on jäänyt pois. Suomi on mennyt parempaan suuntaan, mutta kasvokkain tapahtuvia kontakteja tarvitaan varsinkin ensimmäisillä tapaamisilla. Toisen ilmeiden näkeminen on luotettavuuden kannalta tärkeää, huomauttaa Räsänen.