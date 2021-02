Kun Viivi Huuska ohjasi musiikkivideon etänä, kannettiin tablettia Tukholmassa lavasteissa kuin pientä vauvaa – kansainvälinen työ vaatii nyt oivalluksia

Viivi Huuskan ensimmäinen merkittävä ohjaustyö oli Cheekin Me ollaan me, part 2, jonka jälkeen hän on ohjannut lukuisia musiikkivideoita viihdetaivaan kirkkaimmille tähdille. Huuska ensimmäinen tv-sarjan ohjaus, Kullanuput, esitetään Yle TV 1:llä helmikuussa. Kristiina Lehto / Yle