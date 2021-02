Herätys: Rekrytoinnin monimuotoisuutta ei osata, kotihoidon ongelmat lisääntyneet, Trumpin virkarikosjutussa kovia syytöksiä

Yli 55-vuotiaita pidetään ikääntyneinä ja he kokevat ikänsä vuoksi syrjintää työmarkkinoilla.

Yli 55-vuotiaita pidetään ikääntyneinä ja he kokevat ikänsä vuoksi syrjintää työmarkkinoilla.

Syrjintä on usein tiedostamatonta, vierasnimisiä tai eri ikäisiä ei palkata, koska ei osata – ”Ikä on vain numero”, sanoo eläkkeeltä töihin palannut

Työterveyslaitos laati 10 kohdan ohjeet monimuotoisuuden lisäämiseen rekrytoinnissa. "Ne jotka uskovat, että sukupuolisyrjintää ei työmarkkinoilla esiinny, tekevät enemmän sukupuolta syrjiviä päätöksiä", sanoo asiantuntija.

Kotiinsa unohdettuja muistisairaita, väärin jaettuja lääkkeitä – Ylen selvityksessä näkyy kotihoidon karu arki

Työmäärä kotihoidossa on kasvanut ja asiakaskäynneille varattu aika lyhentynyt.

Kotihoidon ongelmat ovat lisääntyneet selvästi viime vuosina, käy ilmi Ylen selvityksestä. Epäkohtailmoitusten määrä on lisääntynyt samalla kun kotona hoidetaan yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja hoitohenkilöstön määrä ei riitä vastaamaan kasvavaan työmäärään. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uudistusta, jonka olisi tarkoitus vastata kotihoidon ongelmiin.

Sadat vapaaehtoiset metsästävät suden ulostetta – tavoitteena saada aiempaa tarkempia tietoja susien liikkeistä ja määrästä

Urpo Tolonen on yksi sadoista vapaaehtoisista, jotka keräävät suden ulostenäytteitä tutkijoille.

Susien DNA-näytteiden avulla voidaan saada tietoa susien reviireistä, liikkeistä ja kannan koosta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen riistakeskuksen koordinoima näytekeräys on tuottanut jo 698 ulostenäytettä. Asialla ovat vapaaehtoiset, jotka keräävät näytteitä helmikuun loppuun saakka.

Venäjän viralliset koronaluvut ja ylikuolleisuus ovat epäilyttävän kaukana toisistaan

Ambulansseja sairaalan edustalla Pietarissa viime vuoden lopussa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kehunut maan pärjänneen koronapandemian taltuttamisessa paremmin kuin muut maat. Ranskaan muuttanut taloustieteen professori ja Putin-kriitikko Sergei Gurijev on aivan toista mieltä. Ennen kaikkea kuolonuhrien määrä on hänen mukaansa täysin alakantissa, jopa tietoisesti vääristelty. Jopa Venäjän tilastoviranomaisen mukaan viime vuonna kuoli liki 18 prosenttia enemmän ihmisiä kuin edellisvuotena, ja epäilyttävän pieni osuus siitä selittyy virallisilla koronakuolemilla.

Trumpin virkarikosjutussa kovia syytöksiä

Syyttäjien mukaan Trump yllytti kannattajiaan kapinaan ja epäonnistui kongressin turvallisuuden suojaamisessa.

Yhdysvalloissa entistä presidenttiä Donald Trumpia koskeva virkarikosoikeudenkäynti jatkuu. Keskiviikkona demokraattipuolueen syyttäjät esittivät perusteluja Trumpin tuomitsemiselle. Syyttäjien mukaan Trump yllytti kannattajiaan kapinaan ja epäonnistui kongressin turvallisuuden suojaamisessa. Johtavana syyttäjänä toimiva demokraattien kongressiedustaja Jamie Raskin totesi "Trumpin katselleen kongressin valtausta innostuneena ja kuin tosi-tv-ohjelmaa".

Pakkasjakso jatkuu – tuuli lisää pakkasen purevuutta

Joonas Koskela / Yle Sää

Torstaina lumisateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan keskivaiheilla pilvisyys on runsasta ja etelässä on enimmäkseen aurinkoista.

