Yhdysvallat määrää pakotteita Myanmarin sotilasjuntan edustajille, liittolaisia haetaan mukaan pakoterintamaan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi Myanmarin tilannetta keskiviikkoiltana. Viime viikon maanantaina vallan kaapanneen sotilasjuntan on luovuttava Bidenin mukaan vallasta ja vapautettava demokraattisesti valitut johtajat.

Sotilasjuntan edustajille ja heihin kytköksissä oleville yhteisöille on tulossa henkilöpakotteita, ja heidän pääsynsä käsiksi Yhdysvalloissa oleviin Myanmarin varoihin estettään. Varat arvioidaan miljardiksi dollariksi.

Ensimmäiset pakotteiden kohteiksi joutuvat määritellään jo tällä viikolla. Samoin vientiä Myanmariin rajoitetaan ja myös lisäpakotteita ollaan valmiita asettamaan.

Ulkoministeriö ilmoitti pian Bidenin tiedotustilaisuuden jälkeen, että pakotteissa haetaan tukea liittolaismaista,

Sotilasjuntta vangitutti viime maanantaina valtiokanslerin, Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Aung San Suu Kyin sekä tämän Kansallinen demokratia-puolueen johtajia.

Eri puolilla Myanmaria on osoitettu mieltä jo viisi päivää. Poliisi on käyttänyt kumiluoteja ja vesitykkejä mielenosoitusten hajoittamiseen. Ihmisoikeusaktivistien mukaan myös tavallisia luoteja on käytetty ja ainakin yksi mielenosoittaja on pääkaupungissa Nay Pyi Tawssakriittisessä tilassa.

Kokoontumiskielto ja öinen ulkomaliikkumiskielto eivät ole nekään lopettaneet mielenosoituksia.

Kauneuskilpailun osallistujat osoittivat keskiviikkona Yangonissa mieltään. "Pyydämme, kuunnelkaa ääniämme" ja "Taistelu demokratian puolesta" luki naisten lapuissa. Nyein Chan Naing / EPA

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price tuomitsi väkivallan käytön vallankaappausta vastustavia mielenosoittajia vastaan. Myöhään illalla Myanmarin armeija tunkeutui Suu Kyin puolueen toimistoon.

Yhdysvalloissa oli voimassa pakotteita Myanmaria kohtaan vuo 1997–2016, mutta ne purettiin, kun armeija suostui demokratisoimaan maata, Vuonna 2019 asetettiin armeijan johdossa oleville henkilöpakotteita rohingya-heimon vainon (siirryt toiseen palveluun) takia.

Lähteet: AFP, Reuters